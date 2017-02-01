В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в Перевальном процветает незаконная торговля алкоголем Говорят, что в сёлах Перевальном и Пионерском Симферопольского района местные жители нелегально торгуют спиртсодержащими напитками. Якобы в Перевальном это происходит на улице Дачной, а в Пионерском — в районе остановки «Пионерское-3». Говорят, торговля успешна и от клиентов отбоя нет. Несмотря на то что были случаи даже тяжёлых отравлений этим нелегальным пойлом. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 415 от 3 февраля 2017 года Еще статьи: Ёлки-палки! Говорят, что... в Добровской долине идут ночные бои Что делать контрактникам? Почем торговля в Николаевке? Торговля конфискатом... наркотиков