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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в Перевальном процветает незаконная торговля алкоголем

Говорят, что в сёлах Перевальном и Пионерском Симферопольского района местные жители нелегально торгуют спиртсодержащими напитками. Якобы в Перевальном это происходит на улице Дачной, а в Пионерском — в районе остановки «Пионерское-3». Говорят, торговля успешна и от клиентов отбоя нет. Несмотря на то что были случаи даже тяжёлых отравлений этим нелегальным пойлом.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 415 от 3 февраля 2017 года

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Просмотров: 207 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:11

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