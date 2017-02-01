Говорят, что... крымские больницы страшнее тюрем

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город Феодосия. Кардиология. По сравнению с тем что было 4 года назад - небо и земля. Деньги за каждый шаг брать перестали. Все анализы назначения лекарства - бесплатно. Начали кормить!!!! Что при Украине было просто нереально. Причем кормить едой, именно едой, то есть съедобной , сытной и вкусной едой в достаочном количестве. В городе появилось ДВА магниторезонансных томографа ( 4 года назад во всем Крыму не было ни одного!).

А им сука в матрасе дырка. Да уж луычше дырку потерпеть в матрасе чем платить за каждую госпитализацию по 500 - 1000 долларов. Как при украх.