В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время
Говорят, что... крымские больницы страшнее тюрем
Крымчанка Ирина М. предупреждает: «Страшнее тюремных нар могут быть только больничные койки Симферополя. И в качестве доказательств предоставляет соответствующие фотографии. Действительно, крайне непривлекательная картина. При этом женщина утверждает, что снимки сделаны в Республиканской больнице им. Семашко, в отделении ревматологии.
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 415 от 3 февраля 2017 года
Ну это еще очень комфортные условия.В 6 гор.больнице 1-я хирургия, там вместо простыни дыра на пол-кровати. вместо пододеяльника куски серо-черной ткани , и на каждом выбит знак СИЗО. К врачу обратится невозоможно., сразу начинает обзывать истеричкой. Учитывая то. что мы имеем принудительное психиатрическое лечение,, молчала.Итог: повторная операция (после аппендицита!) и лечение во2 -хирургии.Там условия получше, но и оттуда выпихнули в максимально короткие сроки с открытой глубокой кровоточащей раной.Фото и видео простыней с 1 хирургии имеются.
город Феодосия. Кардиология. По сравнению с тем что было 4 года назад - небо и земля. Деньги за каждый шаг брать перестали. Все анализы назначения лекарства - бесплатно. Начали кормить!!!! Что при Украине было просто нереально. Причем кормить едой, именно едой, то есть съедобной , сытной и вкусной едой в достаочном количестве. В городе появилось ДВА магниторезонансных томографа ( 4 года назад во всем Крыму не было ни одного!). А им сука в матрасе дырка. Да уж луычше дырку потерпеть в матрасе чем платить за каждую госпитализацию по 500 - 1000 долларов. Как при украх.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru