Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Причиной вспышки чумы мог стать заражённ ...
Работа с кадрами по-советски, или Как «в ...
Хит-парад маразмов
Конфликт без права на ошибку
Грядут новые увольнения?
Археология знания
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... крымские больницы страшнее тюрем

Крымчанка Ирина М. предупреждает: «Страшнее тюремных нар могут быть только больничные койки Симферополя. И в качестве доказательств предоставляет соответствующие фотографии. Действительно, крайне непривлекательная картина. При этом женщина утверждает, что снимки сделаны в Республиканской больнице им. Семашко, в отделении ревматологии.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 415 от 3 февраля 2017 года

Еще статьи:
Просмотров: 351 |   Комментарии (2) Дата публикации: Сегодня, 19:13

:: Комментарий #1 написал: читательница   |   Сегодня, 20:26   |  



Группа: Гости
Публикаций: 0
Комментариев: 0
Ну это еще очень комфортные условия.В 6 гор.больнице 1-я хирургия, там вместо простыни дыра на пол-кровати. вместо пододеяльника куски серо-черной ткани , и на каждом выбит знак СИЗО. К врачу обратится невозоможно., сразу начинает обзывать истеричкой. Учитывая то. что мы имеем принудительное психиатрическое лечение,, молчала.Итог: повторная операция (после аппендицита!) и лечение во2 -хирургии.Там условия получше, но и оттуда выпихнули в максимально короткие сроки с открытой глубокой кровоточащей раной.Фото и видео простыней с 1 хирургии имеются.

Зарегистрирован: --   |   ICQ: --   |   ЦИТИРОВАТЬ    


:: Комментарий #2 написал: Drakk   |   Сегодня, 21:45   |  



Группа: Гости
Публикаций: 0
Комментариев: 0
город Феодосия. Кардиология. По сравнению с тем что было 4 года назад - небо и земля. Деньги за каждый шаг брать перестали. Все анализы назначения лекарства - бесплатно. Начали кормить!!!! Что при Украине было просто нереально. Причем кормить едой, именно едой, то есть съедобной , сытной и вкусной едой в достаочном количестве. В городе появилось ДВА магниторезонансных томографа ( 4 года назад во всем Крыму не было ни одного!).
     А им сука в матрасе дырка. Да уж луычше дырку потерпеть в матрасе чем платить за каждую госпитализацию по 500 - 1000 долларов. Как при украх.

Зарегистрирован: --   |   ICQ: --   |   ЦИТИРОВАТЬ    


:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей


Календарь
«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив

По номерам газеты

Февраль 2017 (16)
Январь 2017 (68)
Декабрь 2016 (97)
Ноябрь 2016 (90)
Октябрь 2016 (97)
Сентябрь 2016 (94)

© 2008—2017, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru