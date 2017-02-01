В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... нескорый «Центр скорой помощи» Житель Симферополя Артём Г. сетует на очередной недострой в крымской столице: «Очередной недострой в Симферополе, которому лет десять-пятнадцать точно. По карте это недостроенный Центр скорой помощи рядом с 6-й горбольницей. Сейчас часто жалуются на медленную скорую помощь, может, просто скорых на всех не хватает? Такой центр явно не помешал бы в данной ситуации, ну или другое профильное медучрежде­ние на этом месте. Выделили 5 млрд (!) на новую супербольницу под Симферополем. Теперь про остальные больницы можно забыть?» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 415 от 3 февраля 2017 года Еще статьи: Скорая помощь по «скорой» цене В Феодосии, Бахчисарае или еще где-то? Бей пьяных, чтобы протрезвели Что делать с беженцами в Крыму? Скорая помощь не придёт?