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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... водоканал торгует «волшебным» средством

Говорят, не так давно в подъездах стали появляться объявления о том, что всем жителям многоквартирных домов в ближайшее время необходимо прочистить канализацию без снятия водопроводных труб. Далее в том же объявлении мелким шрифтом под звёдочкой написано: «Если вы действительно нуждаетесь в данной услуге». Тем, кто звонит по номеру, указанному в объявлении, представляются «водоканалом» и обещают произвести очистку труб специальным средством, которого якобы в магазинах не найти. Стоимость средства – 300 руб­лей плюс работа. Наиболее дотошные потребители услуги вычислили, что на самом деле водопроводчики, торгующие «волшебным» средством», – фальшивые и к водоканалу не имеют никакого отношения. Просто такой бизнес, классифицированный в народе как очередной развод.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 415 от 3 февраля 2017 года

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Просмотров: 54 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:16

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