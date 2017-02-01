Грядут новые увольнения?

Всего четыре главы крымских администраций выдержали экзамен

Какие регионы Крыма могут похвастаться образцовыми руководителями, почему Владимир Константинов недоволен формированием партийных организаций и как республике удалось добиться «колоссальных объёмов роста экономики»?

Как избавиться от двоечников?

Только в четырёх крымских администрациях руководители справляются с поставленными задачами. По крайней мере так считает председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. По его словам, своеобразный экзамен на эффективность сдали глава администрации Первомайского района Елена Крестьянинова, глава администрации Раздольненского района Евгений Акимов, глава администрации Черноморского района Людмила Глушко и глава администрации Красноперекопска Игорь Яцишин.

Владимир Константинов, председатель Государственного совета РК:

«Только четыре главы администраций выдержали экзамен по всей сумме факторов, включая работу с исполнителями, работу с бюджетом, реализацию социально-экономических программ на местах, реализацию нашей народной программы взаимоотношения с избирателями. Там действительно сформировались команды, с которыми можно работать, которые достаточно адекватны».

Все остальные руководители регионов, как видим, не устраивают не только самих жителей этих регионов, но даже руководство республики. Означает ли это, что в новом году последуют очередные увольнения региональных управленцев?

Владимир Константинов:

«У нас очень большой уровень недоверия к действующим главам администраций. Главный вопрос сегодня — это повышение эффективности местных органов власти. Ещё в период выборов мы назвали эту проблему одной из приоритетных и начали работать в этом направлении».

Крымский спикер уточнил, что зачистка происходит и в партийных кругах. Формирование партийных организаций зачастую идёт лишь формально, в члены партии включают кума, брата, свата, при этом активная часть населения остаётся за бортом этих процессов и не имеет рычагов управления. При этом Владимир Константинов подчеркнул, что в партии сейчас решительно борются с таким явлением.

Владимир Константинов:

«Результат этой работы — 65 процентов секретарей партийных организаций ротировано, то есть на своих местах осталось всего 35 процентов».

К слову, не только чиновники на местах и однопартийцы вызвали нарекания главы крымского парламента, но и часть депутатов Госсовета подверглись критике. В частности, Владимир Константинов напомнил, что в последнее время отдельное внимание депутатский корпус уделяет непосредственной работе с населением, включая личные встречи с крымчанами. Особенно важным такой личный контакт оказался в период энергоблокады. В то же время, по мнению главы Госсовета, далеко не все депутаты озаботились проблемами населения и приняли участие в их разрешении.

Владимир Константинов:

«Двадцать процентов депутатского корпуса не участвовали, самоустранились от этой работы. И это предмет сегодняшнего разбирательства на партийном уровне, и в ближайшее время мы к этой теме ещё вернёмся. Это люди, которые недостойны быть представителями своих избирателей, потому что посчитали, что в этот период могут заниматься чем угодно, только не проблемами крымчан».

В то же время крымский спикер подчеркнул, что в настоящее время у него нет полномочий лишать провинившихся депутатов их мандатов, однако «необходимые выводы будут сделаны».

Взгляд на жизнь из «пентагона»

Интересно, что в Госсовете гордятся не только усиленной работой с населением, но и говорят о значительных улучшениях в жизни крымчан. Так, глава парламента отмечает, что прошлый год «завершился прорывными показателями в экономике».

Владимир Константинов:

«Впервые за три года мы поставили крымскую экономику на устойчивые рельсы регионального роста валового продукта по всем основным показателям. Но первые результаты не столько важны сами по себе, сколько важно направление, что нам удалось переломить негативные тенденции 2014 года. Экономика в целом демонстрирует колоссальнейший объём роста, это очень здорово».

При этом глава парламента отметил, что рост производства в сельском хозяйстве в 2016 году составил 2,8 процента. Но самое важное, что в Крым заходят инвесторы, готовые вкладывать средства в аграрную отрасль. Несомненно, что таких показателей республика не смогла бы добиться без федеральных дотаций.

Владимир Константинов:

«В разы увеличила свою производительность строительная отрасль. Созданы рабочие места, увеличены обороты, поступают платежи в бюджет. Рабочего строителя на рынке не найдёшь, все трудоустроены, большая часть специальностей является сегодня дефицитом, трудовые ресурсы нужно привозить с материка для того, чтобы закрыть все потребности».

Однако такой подъём в этой сфере в первую очередь, конечно же, связан со строительством федеральных объектов.

Впервые за долгие годы появился положительный показатель по вводу в эксплуатацию жилья — зафиксировано увеличение на 13 процентов.

Свои достижения есть и в курортной сфере полуострова. Так, в прошлом году у нас отдохнуло 5,5 млн туристов, что на 21,2 процента больше, чем в 2015-м. Между тем, если пока удаётся наращивать количество отдыхающих на наших курортах, то сам уровень предоставляемых услуг оставляет желать лучшего. Зашкаливающие цены, низкий уровень сервиса, общее состояние курортных городов с разбитыми набережными, ржавеющими причалами и разбросанным мусором вряд ли заставят выбрать Крым для отдыха повторно.

Впрочем, нельзя сказать, что ничего не делается для того, чтобы эту плачевную ситуацию изменить. В частности, в прошлом году более двадцати объектов санаторно-курортного комплекса были полностью модернизированы. Привлечению туристов должно поспособствовать и открытие ряда развлекательных комплексов, в том числе кинопарка «Викинг» в Симферопольском районе, этноцентра Dervish-Evi в Бахчисарае и так далее. Однако удивляет практически полное отсутствие рекламы новых объектов. Например, если «Викинг» ещё на слуху, то о бахчисарайском центре даже сами крымчане не знают.

В прошлом году также были потрачены бюджетные деньги и на модернизацию инфраструктуры детских оздоровительных и санаторных учреждений, находящихся в собственности Республики Крым. Сумма на эти цели была направлена не столь значительная — 46 миллионов рублей. Однако в этом году должно быть израсходовано уже примерно 160 миллионов рублей.

Несмотря на красивые отчёты о росте уровня жизни в РК, которые готовятся в так называемом крымском пентагоне — региональном парламенте, на улицах полуострова зачастую наблюдается совсем другая реальность — весьма далёкая от оптимистичных картин. И для преодоления кризиса крымчанам понадобится ещё не один год.