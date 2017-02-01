Выбор невелик

Губернаторские выборы в Севастополе обрастают правилами

На прошлой неделе Заксобрание города-героя приняло в первом чтении законопроект, который определяет порядок выдвижения кандидатов, размер избирательного фонда и другие нюансы. В чём особенности законопроекта, почему он вызвал бурную экспертную критику и кто готов скрестить шпаги на прямых губернаторских выборах, узнавал еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

Сквозь фильтры

Законодательное собрание Севастополя приняло в первом чтении законопроект о порядке выдвижения кандидатов в губернаторы города, который предполагает отсутствие в гонке самовыдвиженцев и введение муниципального фильтра. Поддержали это проект единогласно — все присутствовавшие в зале избранники.

«Проект закона предусматривает выдвижение кандидатов на должность губернатора Севастополя только политическими партиями либо их региональными отделениями. При этом кандидатом может быть как член партии, так и беспартийный гражданин Российской Федерации», — пояснил суть проекта представитель губернатора Севастополя в Заксобрании Михаил Вавилов, представляя документ, поданный врио главы города Дмитрием Овсянниковым в местный парламент в начале декабря 2016 года.

При этом Вавилов обратил внимание, что подобная система выборов используется в 72 регионах России. Кроме того, по его данным, в России зарегистрировано 77 партий, в Севастополе на момент разработки закона было 23 региональных отделения политических сил. «На наш взгляд, круг субъектов выдвижения достаточен, поскольку представляет практически все слои общества», — отметил он.

Кандидат сможет принять участие в выборах, если пройдёт муниципальный фильтр — соберёт не менее десяти процентов голосов местных депутатов. Поскольку всего в Севастополе сто двадцать депутатов внутригородских муниципальных образований, в свою поддержку кандидату необходимо собрать 12 подписей депутатов. При этом подписанты должны быть не из одного муниципалитета, а из семи-восьми.

Также законопроектом ограничен предельный размер избирательного фонда, предназначенного для финансирования предвыборной кампании кандидата. Предлагается оставить его на уровне ста миллионов рублей. Это самый высокий «потолок» фонда, замеченный в других субъектах. Самый низкий — в Тыве, десять миллионов рублей.

Причины для критики

Законопроект был подвергнут достаточно жёсткой критике со стороны экспертного сообщества. Правда нельзя не отметить усиленной роли в распространении недовольства ряда средств массовой информации, которые без остановки забрасывали в пространство мысль о том, что принятые нормы недемократичны и дискриминационны.

Основными аргументами противников поданного Овсянниковым законопроекта стали как раз те самые партийные и муниципальные фильтры. Причём речь, собственно, не о том, что в этой гонке беспартийным кандидатам делать нечего, а о том, что практически любой выдвиженец попадает в зависимость от партии власти, поскольку именно её представители держат большинство во всех муниципалитетах города-героя и просто могут не дать собрать необходимое для регистрации количество подписей.

Среди других поводов для критики стоит вопрос об участии в голосовании солдат и матросов срочной службы. Постоянные жители города подозревают, что их будут использовать в своих целях те кандидаты, которые имеют доступ к админресурсу, а сами избиратели «в сапогах» будут безразличны к политическому будущему Севастополя, поскольку после службы разъедутся по своим регионам.

Также в законопроекте не существует ценза проживания кандидата в губернаторы на территории избрания. Озабоченность севастопольцев вызвало и то, что правом голоса будут наделены лица, не проживающие постоянно в Севастополе и получившие регистрацию за несколько дней до выборов.

Кто пойдёт

Основная интрига развивается в политическом раскладе, который складывается накануне избирательной кампании, стартующей буквально через три-четыре месяца. На сегодняшний день эксперты сходятся во мнении, что фаворитом будет исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Овсянников, за которым мощная поддержка на уровне Администрации президента и государственных корпораций, а также на данном этапе — ресурсы Алексея Чалого.

Последний, правда, при всём благодушии в отношениях с новым главой исполнительной власти, скорее всего, не станет складывать все яйца в одну корзину. Его ближайший друг и соратник, краснодарский бизнесмен Олег Николаев уже заявил о том, что не исключает для себя возможности принять участие в предвыборном марафоне.

Помимо этого, эксперты говорят о том, что в Севастополе давно тлеет конфликт интересов между региональными чиновниками гражданской администрации и военными. Предметом недовольства остаются в основном вопросы имущественных отношений. С уходом губернатора Сергея Меняйло многие интересные для генералов и адмиралов проекты были заморожены, и перспективы на сегодняшний день у этих проектов отнюдь не радужные. В этой связи не исключено, что они станут продвигать своего кандидата.

Наконец, ожидается и высадка «крымского десанта» или хотя бы выдвижение одного кандидата от республики. В частности, пересмотр решения по реке Коккозке, которая должна была снять вопрос водоснабжения Севастополя, обнажил скрытую от лишних глаз борьбу за средства федеральной целевой программы и другие сферы интересов. Как поясняют обозреватели, крымским есть на кого опереться в Севастополе. В числе таковых называют экс министра обороны Украины Павла Лебедева, у которого администрация города намерена отобрать огромные территории, выделенные подконтрольным ему структурам в предыдущие годы. Олигарх «раскулачивания» не желает и является наиболее удобным партнёром для «крымчан», нацеленных поставить «своего» в городе-герое.

При такой расстановке сил можно предположить, что правила грядущей избирательной кампании на данном этапе имеют минимальное, если не сказать, сугубо символическое, значение. А для рядовых севастопольцев, давно мечтавших получить право самим определять, кто будет ими руководить, выбор по-прежнему остаётся невелик.