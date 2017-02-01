Без верхнего предела

Стоимость проезда в троллейбусе должна вырасти до 20 рублей

Проезд в симферопольских троллейбусах поднимется в текущем году ещё раз. В маршрутках стоимость также будет повышаться, но когда и на сколько — неизвестно. Как изменились тарифы с нового года и почему за просчёты государства платит население Ленинского района, выяснял «Крымский ТелеграфЪ».

До экономически обоснованных ещё далеко

С нового года в Симферополе повысилась стоимость проезда на городском электротранспорте. Так, теперь билет на троллейбус по городу стоит 12 рублей. Как стало известно, следующее подорожание ожидается с 1 июля текущего года — цена вырастет до 14 рублей. В то же время до экономически обоснованного тарифа на электрический транспорт в Крыму, который на сегодняшний день составляет 19 рублей 62 копейки, нам ещё далеко.

Ольга Игошина, заместитель председателя Государственного комитета по ценам и тарифам РК:

«Связано это, прежде всего, с теми троллейбусами, которые были получены в лизинг, то есть в тариф входит стоимость лизинга. Есть второй момент, который очень сильно повлиял на стоимость перевозок. При Украине — и мы сохраняли до 2016 года эту группу потребителей — у городского электрифицированного транспорта был пониженный тариф (на электричество. — Ред.). Сейчас все потребители перешли на общие правила, и, соответственно, это повлияло на повышение тарифов».

Решение о следующем этапе повышения будет приниматься уже в 2018 году. При этом стоит понимать, что экономически обоснованный тариф также со временем меняется. То есть если сегодня он составляет 19,62, то трудно предугадать, какого уровня он достигнет через год.

На междугородных и пригородных маршрутах стоимость проезда на троллейбусе составляет 1,47 рубля за один пассажиро-километр при экономически обоснованной в 4 рубля. Разница Крымтроллейбусу покрывается за счёт республиканского бюджета.

К слову, значительно вырос тариф на пригородный железнодорожный электротранспорт — до 1 рубля 40 копеек за один пассажиро-километр при экономически обоснованном в 5 рублей 62 копейки.

«Хотят всё время!»

Зато проезд в маршрутках пока не подорожал. В то же время в профильном ведомстве отмечают, что ключевое слово здесь — «пока»!

Нужно понимать, что Ассоциация автомобильных перевозчиков постоянно выходит с инициативой о повышений стоимости проезда в городском транспорте.

Ольга Игошина:

«Они (перевозчики. — Ред.) хотят всё время! Но у нас как у комитета позиция такая: как только мы получаем чёткое обоснование необходимости повышения, мы делаем соответствующие расчёты, выходим на общественное обсуждение и после этого принимаем решение».

В ведомстве подчёркивают, что на сегодняшний день к ним не поступало исчерпывающего пакета документов, которые бы доказали необходимость принятия новых тарифов.

Нина Зотович, председатель Государственного комитета по ценам и тарифам РК:

«Есть ощущение, что перевозчики сосредоточатся, подберут документы и заявятся к нам с реальным повышением, поэтому мы не можем обещать, что повышения в этом году не будет. Жизнь подсказывает, что, скорее, будет, потому что 13 рублей — это очень низкая стоимость перевозок, даже если мы поизучаем соседние регионы. Но даже если нам представят себестоимость 30-рублёвую, резкого повышения цены не будет».

При этом чиновница упомянула, что в соседнем Краснодаре стоимость проезда в маршрутках составляет 25 рублей.

За водохранилища платит население?

Впрочем, куда больше крымчан заботит значительное подорожание коммунальных услуг. В этом году тарифы на них также будут повышаться не один раз.

В частности, с 1 января текущего года тарифы на электроэнергию выросли на 15 процентов, на тепло для населения — на 9,6 процента и на природный газ — на 10 процентов. Очередное повышение ожидается летом: с 1 июля на 15 процентов вырастет тариф на электричество и на 10,3 процента — на тепло.

Изменение стоимости воды и стоков для населения в Крыму запланировано с 1 января, 1 июля и 1 октября, но это лишь для тех регионов, где установленные тарифы ещё не достигли экономически обоснованного уровня.

Юрий Новосад, первый заместитель председателя Государственного комитета по ценам и тарифам РК:

«Нами было установлено более шести тысяч тарифов 78 организациям в сфере водоснабжения и трём предприятиям — в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Средневзвешенный тариф по состоянию на 1 января 2017 года в сфере водоснабжения составил 27,24 рубля за кубический метр, в сфере водоотведения — 18,27 рубля».

В целом диапазон цен на услуги для населения получился очень широкий. Так, если в Вольновском сельском поселении Джанкойского района один кубический метр воды стоит 10,74 рубля, то в Ленинском районе тариф достигает 60 рублей 92 копеек! В сфере водоотведения аналогичный разброс цен: минимальная стоимость установлена в симферопольской Николаевке — 9,37 рубля за кубический метр, а в том же Ленинском районе — 56,90 рубля.

Юрий Новосад:

«Касательно Ленинского района: самая высокая себестоимость услуг в Республике Крым у муниципальных предприятий „Щёлкиноводоканал“ и „Ленводоканал“. Связано это с тем, что на балансе этих предприятий находятся части сетей Северо-Крымского канала — магистрали большого диаметра, а также два водохранилища — Ленинское и Самарлинское. В рамках оптимизации затрат этих предприятий и мы, и правительство, акцентируем внимание на передаче в государственную собственность сетей, привязанных к Северо-Крымскому каналу, а также на баланс других государственных унитарных предприятий те сети, которые поставляют непосредственно питьевую воду населению».

Что получается? Пока ведомства решают вопрос о передаче объектов, населению Ленинского района приходится платить из собственного кармана за обслуживание водохранилищ и сетей Северо-Крымского канала. В то же время в госкомитете подчёркивают, что себестоимость воды здесь гораздо выше, чем заложено в тарифах.

Также ведомством установлено 38 тарифов на твёрдое топливо (дрова, уголь) для девяти лесных и лесоохотничьих хозяйств, подавших заявки.