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РегионыЕвпатория

В Крыму погибают лебеди

В Год экологии на полуострове никто не может позаботиться о птицах

Евпаторийские волонтёры бьют тревогу: ударившие этой зимой морозы поставили под угрозу жизнь лебедей, обосновавшихся на озере Сасык-Сиваш. Однако для птиц есть и другая опасность — сами люди, которые по «доброте душевной» кормят пернатых хлебом. В результате на сегодняшний день одиннадцать лебедей уже погибли. Каким образом можно спасти водоплавающих птиц и почему люди игнорируют предупреждающие таблички?

Достучаться до спасателей

Непривычные для Крыма серьёзные минусовые температуры привели к тому, что уже в начале января озеро Сасык-Сиваш под Евпаторией практически полностью замёрзло.

Напомним, что последние несколько лет тут обосновались белые лебеди, которые, по сути, превратились в своеобразную визитную карточку города. Обычной картиной стали припаркованные возле водоёма десятки автомобилей и люди, к которым птицы настолько привыкли, что берут корм из рук. И вот эта прирученная лебединая стая оказалась в ледяной ловушке.

Восьмого января, когда ситуация стала критической и уже было понятно, что без профессиональной помощи птицы могут просто вмёрзнуть в лёд, неравнодушные жители Евпатории стали звонить в евпаторийское подразделение МЧС, но здесь, по словам волонтёров, на все просьбы отреагировали крайне равнодушно.

Анастасия Матина, волонтёр Фонда помощи животным «От сердца к сердцу», г. Евпатория:

«На протяжении трёх часов подряд мы обрывали все номера МЧС. И нам просто отказывали, ссылаясь на то, что животными не занимаются! Только после того как мы связались с начальником подразделения и попросили чисто по-человечески помочь, он позвонил в Крымспас и уже оттуда прислали водолазов, которые два дня подряд пробивали лёд».

Однако в евпаторийском подразделении общественников предупредили, что в следующий раз звонить не стоит — мол, спасение птиц в их обязанности не входит.

Спасали и спасать будем!

В то же время в пресс-службе Крымского подразделения МЧС России уверяют, что готовы оказывать помощь лебедям в течение всего периода низких температур.

Елизавета Мирошниченко, пресс-секретарь Главного управления МЧС РФ по РК:

«Наши действия на оказанной помощи не заканчиваются. Водолазы регулярно ломают лёд у берега, чтобы лебеди не примерзали. Но это всё в период низких температур — пока погода хорошая, такой необходимости нет».

При этом в пресс-службе подчёркивают, что комплекс мероприятий проводится в том случае, если кто-то позвонит в МЧС и сообщит о такой необходимости.

Елизавета Мирошниченко:

«Нас привлекают именно волонтёры. Мы не можем знать, в какую именно минуту нам нужно выехать на место. К нам поступают звонки от жителей и от волонтёров, с которыми у нас тесное взаимодействие по этому вопросу».

В пресс-службе ведомства также уточняют, что передавали пострадавших лебедей ветеринарам в Евпатории для оказания им помощи.

Кардинальные меры

Безусловно, помощь от волонтёров и крымских спасателей сыграла свою решающую роль в вопросе спасения водоплавающих птиц в зимний период, однако в настоящее время необходимы кардинальные меры для недопущения таких ситуаций в будущем. В частности, речь идёт о строительстве специальных деревянных помостов с домиками, которые могли бы обезопасить пернатых. Между тем в бюджете Евпатории на это, видимо, денег нет, хотя в Год экологии необходимые средства вполне можно было бы изыскать. Впрочем, для активистов в местных органах власти придумываются другие версии, почему установка помостов невозможна.

Анастасия Матина:

«Мы обратились в администрацию с просьбой о помощи в финансировании установки таких помостов, но нам сказали, что это невозможно, потому что там узкая береговая линия и это опасно для людей, которые останавливаются на своих машинах. А мы сами, без поддержки местной власти, не сможем реализовать такой проект».

Убивающая доброта

Впрочем, морозы и отсутствие домиков для лебедей — это лишь часть проблемы и, как оказалось, не самая страшная. Евпаторийские птицы погибли отнюдь не от холодов, а от сердобольных людей, которые по «доброте душевной» кормят водоплавающих хлебом, не задумываясь о последствиях.

После того как волонтёры нашли замёрзших птиц в водоёме, они отвезли их на вскрытие, чтобы узнать точную причину гибели.

Анастасия Матина:

«У трёх отвезённых в лабораторию птиц оказалось воспаление желудочно-кишечного тракта, была повреждена печень. У одного лебедя вообще был разрыв кишечника. Это происходит из-за того, что дрожжи разбухают».

Вот и выходит, что люди, которые хотят сделать трогательную фотографию с лебедем, который так красиво ест с ладони хлеб, просто думают, что таким образом спасают водоплавающих от голода, а на самом деле приводят птиц к гибели. Особенно опасным для водоплавающих птиц является чёрный хлеб, вызывающий тяжёлые процессы брожения. Об этом стоит помнить и тем горожанам, которые не прочь подкормить уточек непосредственно в городах — для них это не менее опасно.

В настоящее время возле озера Сасык-Сиваш установлены предупреждающие таблички. Но, к сожалению, люди не всегда адекватно воспринимают информацию об опасностях такой пищи для птиц, считая, что «один раз не навредит».

Между тем птицы, которые нормально питаются, в состоянии выдерживать минусовые температуры до двадцати градусов. Но для ослабленных из-за неправильного кормления птиц, со слабым иммунитетом даже наши несильные морозы могут оказаться смертельными. Это ещё одна причина, по которой людям, желающим чем-то подкормить птиц, стоит задуматься, а не принесёт ли это вред.

Есения СИМОНОВА
Фото nevsedoma.com
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 415 от 3 февраля 2017 года

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Просмотров: 311 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:05

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