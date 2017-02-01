Конфликт без права на ошибку

Скандал в Крымской государственной филармонии продолжается

Разгоревшийся за занавесом блестящих выступлений артистов Крымской государственной филармонии конфликт вышел из-за кулис и стал достоянием не всегда сочувствующей публики. Что стало причиной скандала: антикризисная программа нового директора или амбиции бывшего худрука филармонии, выяснял «Крымский ТелеграфЪ».

Скандалист или поборник правды?

В прошлом выпуске газеты «Крымский ТелеграфЪ» (№ 414 от 27 января 2017 года) мы опубликовали интервью с гендиректором ГАУК «Крымская государственная филармония» Олесей Костенко, где она в том числе ответила на несколько острых вопросов, касающихся скандалов в стенах этого учреждения. На этой неделе пресс-конференцию устроила вторая сторона конфликта — Владимир Николенко, заслуженный деятель искусств и небезызвестный в Крыму человек как благодаря своему творчеству и таланту, так и своим выступлениям на публичной арене. За годы работы филармонии он не раз выступал в СМИ с заявлениями о, так сказать, несостоятельности её руководителей и не только. Так кто он: скандалист или поборник правды?

Владимир Николенко привлёк внимание общественности, выступив с обличительной речью в адрес Олеси Костенко. Квинтэссенцией обвинений Николенко можно назвать выпады в сторону непрофессионализма нового директора, связанного с отсутствием профильного музыкального образования, зачистки коллектива и жёсткую политику по отношению к штату.

Но у Олеси Костенко, также бывшей на этой пресс-конференции, нашлось что ответить на каждое из представленных обвинений.

Что касается профильного образования, то, как она справедливо заметила, оконченный ею факультет управления и специализация «менеджмент организаций» по российскому законодательству позволяет ей занимать должность директора. К тому же, хороший менеджер — это как раз то, что сегодня нужно филармонии, чтобы сделать её не «камерным», а общеизвестным достоянием республики, а также вывести из финансового кризиса, на чём и основывается политика нового директора.

Обвинения в том, что она сократила артистический штат, а также уволила (точнее, не продлила контракты) не только самого Николенко, но и заслуженную артистку Елену Басаргину и дирижёра камерного оркестра Александра Юца, Костенко тоже отразила.

Например, как оказалось, Елена Басаргина преподавала и работала в трёх разных местах, что не положено, и когда ей предложили отказаться от одного из них, чтобы не нарушать трудовое законодательство, она решила уйти из филармонии. Непродление контракта Юца Костенко обосновала низкой результативностью работы его оркестра, который, по словам директора, в полном составе за последнее время дал всего один концерт.

Давление на штат под угрозой выплаты зарплаты в виде голого оклада и т. п. Олеся Костенко тоже опровергла, объяснив, что требует от артистов исключительно выполнения их профессиональных обязанностей и результативности по формуле госзаказа: количество концертов, количество зрителей и доход от реализации билетов. При этом артистов не перенагружают. Количество концертов увеличилось с её приходом незначительно, тогда как заработок вырос существенно.

На понятном языке

Также Владимир Николенко предъявил обвинения Костенко в невыполнении одного из основных предназначений филармонии — воспитывать, а не развлекать. По словам бывшего худрука, на последних концертах исполняется околоклассическая музыка — более популярная и современная, а крупные симфонические полотна звучат всё реже.

По заслугам

В своей обличительной речи Владимир Николенко упомянул и то, что новый директор при «делёжке» стимулирующих выплат распределяет их нечестно. Олеся Костенко рассказала, что недавно уволенный худрук сам ходатайствовал о распределении стимулирующих и, например, в своём хоре «Таврический благовест» делил их так, что один артист получил 30 тыс. рублей, а другие по 1 тыс. рублей. Неужели это честно?

Николенко признал тот факт, что один из его артистов получал зарплату в разы выше других, но объяснил это его особыми заслугами. В свою очередь директор уже внесла изменения и уравняла стимулирующие выплаты артистам.

Снижение заработных плат артистов, которое произошло после назначения Костенко 25 ноября 2015 года, сама новый директор обосновала наличием госсубсидирования, которое от неё не зависит, а также распределение заработанных в разы больше, чем за год до её вступления в должность, средств на обновление инструментальной и материально-технической базы, что она посчитала первостепенным. Олеся Костенко также обещала сделать 2017 год годом повышения заработных плат, что произойдёт уже со следующего квартала.

«Я вернусь, а вы — никогда!»

Очередной этап прений между, как он сам себя назвал, «строптивым» бывшим худруком и новым директором-менеджером филармонии завершился несколькими любопытными выпадами. На вопрос о том, кто должен руководить филармонией и не видит ли Владимир Николенко себя на этом месте, худрук камерного хора «Таврический благовест» ответил: «Думаю, у меня бы получилось несколько лучше». Олеся Костенко не смогла смолчать, ссылаясь на реальные мотивы войны, объявленной ей бывшим худруком филармонии: «Владимир Николенко при свидетелях сказал, что уничтожит меня. Цитирую: «Мы уйдём вместе, но я вернусь, а вы — никогда!» Завершая раунд битвы, но, вероятно, не войну, директор пояснила, что будет защищать филармонию и свою команду, потому что за ней стоят люди — художественные руководители, заслуженные деятели искусств, десятки артистов, которые поддерживают её и новую жизнь филармонии и официально заявляют об этом.