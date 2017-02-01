Традициям — развиваться

Названы лучшие спортсмены и спорторганизации полуострова

Кажется, что это было совсем недавно, когда в 1990 году, на Балу чемпионов крымчане стали чествовать своих лучших мастеров спорта, отличившихся на Олимпийских играх в Барселоне, Атланте, Афинах, Пекине, Лондоне, чемпионатах мира и Европы. И вот уже минуло больше четверти века с того памятного дня, положившего начало знаменательной традиции. Лишь несколько раз в конце минувшего века бал не состоялся из-за финансовых проблем в нашем спорте.

В двадцать третий раз

Порой носившие титул «Спортсмен Крыма № 1», среди них были олимпийские чемпионы Екатерина Серебрянская, Яна Клочкова, Артур Айвазян, Александр Усик, Сергей Карякин, чемпионы мира Виктор Климов, Анна Ризатдинова и другие, удостаивались этого звания не на Балу чемпионов, так как в этот момент находились на крупных состязаниях за рубежом. Только в 2015 году, когда впервые после Крымской весны, вернувшей большинство наших мастеров спорта в Россию, состоялся Бал чемпионов, все лауреаты были среди участников торжества.

Другую картину мы наблюдали несколько дней назад. На балу отсутствовали лучшие спортсмен и тренер Крыма — 2016, их определяют в Министерстве спорта РК: чемпион России, чемпион мира среди студентов боксёр Вадим Кудряков и его наставник Иван Вагнер. Они находились на сборах, где определялся состав сборной России по боксу для участия в чемпионате Европы. Не случайно, открывая Бал чемпионов, его главный организатор президент Республиканской организации содействия движению «Олимпийский совет Республики Крым», депутат Госсовета РК, мастер спорта, заслуженный тренер Евгений Михайлов особо подчеркнул, что за минувший олимпийский год крымские мастера стали востребованными в сборных командах России. И не вина наших легкоатлетов Веры Ребрик и Алексея Сокирского, их специалисты мировой лёгкой атлетики считали претендентами на олимпийские медали в метании копья и молота, как и пловчихи Ани Палян, что они не вышли на старт Олимпийских и Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Эту же мысль в своих выступлениях поддержали поздравившие спортсменов, тренеров, ветеранов спорта, руководителей спортивных организаций депутаты Госдумы Российской Федерации и депутаты крымского парламента, ответственные работники Совета министров нашей республики. Многие из них в своё время серьёзно увлекались спортом, испытали на себе его благотворное влияние, они высоко смогли оценить достижения своих земляков на спортивных аренах России. Призвали их равняться на знаменитых гостей Бала чемпионов: олимпийских чемпионов Рустема Казакова и Артура Айвазяна, серебряных призёров Игр Наиля Мухамедьярова и Сергея Доценко, имена которых вписаны в олимпийскую историю Мюнхена-1972, Сеула-1988, Сиднея-2000, Пекина-2008.

На нынешнем Балу чемпионов впервые была номинация «Прорыв в спорте — 2016». В ней номинантами стали воспитанник крымской шахматной школы, заслуженный мастер спорта, международный гроссмейстер Сергей Карякин и заслуженный мастер спорта Ольга Давыдко, чемпионка мира по сумо, первая из крымчан завоевавшая лицензию на участие во Всемирных играх — 2017. Сергей не сумел лично получить приз, так как в это время выступал в крупнейшем международном турнире в голландском Вейк-ан-Зее.

По нашей просьбе Министерство спорта Крыма, составляя списки сильнейших в алфавитном порядке, выделило лучшего спортсмена и тренера в каждой из номинаций.

Гордость крымского спорта

Взрослые мастера

Лучший спортсмен — 2016 мастер спорта Вадим Кудряков (бокс).

Артур Айвазян (пулевая стрельба), Денис Клок (теннис), Максим Оберемко (парусный спорт), Руслан Перестюк (лёгкая атлетика), Виталий Попков (велоспорт), Владислав Прянишников (пулевая стрельба), Вера Ребрик, Алексей Сокирский (оба — лёгкая атлетика), Владислав Щепоткин (пулевая стрельба).

Молодёжь

Лучший сортсмен — 2016 мастер спорта Виктория Байдак (сумо).

Анастасия Безлюдная (тяжёлая атлетика), Владислав Гарбуз (пулевая стрельба), Андрей Гордиенко (дзюдо), Андрей Дорошев (лёгкая атлетика), Виталий Захарин (велоспорт), Михаил Коровин (бейсбол), Дмитрий Марков (велоспорт), Виталий Полянчиков (лёгкая атлетика), Надежда Шостак (бокс).

Юноши и девушки

Лучший спортсмен — 2016 мастер спорта Вероника Гурская (женская борьба).

Варткезик Андреасян (бокс), Алёна Белякова, Тамара Кобец (обе — лёгкая атлетика), Станислав Коняев (велоспорт), Максим Крицкий (лёгкая атлетика), Анастасия Новикова (велоспорт), Эмин Сефершаев (греко-римская борьба), Асланбек Сотиев (вольная борьба), Диана Шульга (лёгкая атлетика).

Силовые единоборства

Лучший спортсмен — 2016 мастер спорта Наталья Царёва (карате).

Кристина Басова (тхэквондо), Максим Колпак (кикбоксинг), Никита Куренёв, Юрий Сидамонидзе (оба — карате).

Адаптивный спорт

Лучший спортсмен — 2016 заслуженный мастер спорта Ани Палян (плавание).

Евгений Боровко (паратхэквондо), Нияс Измайлов (армспорт), Виктория Сафонова (настольный теннис), Арслан Умеров (паратхэквондо), Анна Шивырёва (паракарате), Татьяна Якибчук (лёгкая атлетика).

Ветераны спорта

Лучший спортсмен — 2016 мастер спорта Владимир Ким (тхэквондо).

Андрей Поляков (волейбол), Владимир Прима (настольный теннис), Алексей Ростовцев (самбо), Виктор Супруненко (греко-римская борьба).

Тренеры

Лучший тренер — 2016 мастер спорта Иван Вагнер (бокс).

Марина Воеводская (легкая атлетика), Михаил Заргарян (тяжёлая атлетика), Леонид Ким (карате), Виктор Климов (велоспорт), Юрий Коваленко (карате), Марина Лесковская (плавание), Ярослав Литвинов (лёгкая атлетика), Александр Лупашко (кикбоксинг), Эдуард Лусков (тхэквондо), Павел Марков (велоспорт), Игорь Нечаев (пулевая стрельба), Владимир Оберемко (парусный спорт), Владимир Полешко (лёгкая атлетика), Владимир Рождественский (велоспорт), Евгений Скрябин, Андрей Стратейчук (оба — карате), Вероника Фёдорова (теннис), Энвер Умеров (тхэквондо), Владимир Щелканов (дзюдо).

Отдельную группу номинантов составили федерации по олимпийским и неолимпийским видам спорта, по спортивным играм. Они были удостоены, как и в индивидуальных номинациях, специальными призами.

Крымское отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация лёгкой атлетики», Федерация бокса Республики Крым, Федерация спортивной борьбы РК, Федерация дзюдо и самбо РК, Федерация велоспорта РК, Федерация тхэквондо РК, Федерация футбола РК, Крымский футбольный союз, Крымское отделение Общероссийской общественной организации «Союз тхэквондо России», Федерация автоспорта РК.

Лучшим спортивным городом

Республики Крым в минувшем году был Симферополь, а районом — Советский. В студенческом спорте отличился Крымский федеральный университет имени Вернадского, среди спортивных школ лучшим стала ялтинская СДЮШОР по лёгкой атлетике Министерства спорта Крыма, а среди спортивных клубов — симферопольский клуб ветеранов бега «Панацея».