Так держать!

Биатлонисты, фигуристы и саночники демонстрируют явные успехи

Слова заголовка этого материала мы посвящаем российским биатлонистам и фигуристам, частично — саночникам, и, разумеется, исключаем, когда разговор поведём о гандболистах. Но всё по порядку.

При явном преимуществе

Так можно охарактеризовать итоги чемпионата Европы, который завершился в польском горном курортном городке Душники-Здруй. Прежде первенство континента считалось для биатлонной элиты второстепенным состязанием, не идущим в сравнение с чемпионатом мира или розыгрышем Кубка мира. Но постепенно отношение к нему меняется, прежде всего потому, что в нём стартуют национальные сборные Болгарии, Польши, Украины, вторые команды других стран, в рядах которых немало талантливой молодёжи, которая уже начинает стучаться в двери своих главных сборных. А ныне, после всех скандалов, российские стреляющие лыжники прибыли в Польшу, чтобы отобрать нескольких мужчин и женщин, которые получат возможность стартовать на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, начинающемся 9 февраля. И произвели настоящий фурор, завоевав шесть золотых медалей чемпионов Европы из восьми разыгрываемых.

Достаточно сказать, что из остального «иностранного легиона» счастье улыбнулось в спринте лишь болгарину Владимиру Илиеву, сумевшему на пять секунд опередить лидера россиян Александра Логинова, и украинке Юлии Джиме, рядом с которой на пьедестале почёта стояли россиянки олимпийская чемпионка Светлана Слепцова и отбывшая двухлетнюю дисквалификацию за допинг Ирина Старых. Перед спринтом и после него в Душники-Здруй в честь чемпионов Европы звучал только Государственный гимн Российской Федерации.

В индивидуальной гонке на 20 км у парней победил Логинов, а бронзу завоевал Алексей Слепов. Ещё одну победу Саша отпраздновал в пасьюте (гонка преследования на 12,5 км), а серебро в ней досталось Евгению Гараничеву. Эти двое парней смогли принести стране ещё две золотые награды в эстафетах. Женя сумел вытянуть в миксе в чемпионки Европы Дарью Виролайнен, которая в этот день безбожно «мазала», стреляя по мишени стоя. А Саша Логинов завершил смешанную эстафету, где ему путь к третьему титулу чемпиона Европы — 2017 торили Старых, Слепцова и Александр Волков.

Отметим, что и наши девчата вернулись домой с приличным количеством медалей польской чеканки. Кроме индивидуальной гонки, Ирина Старых смогла победить в пасьюте Юлию Джиму, а третьей была в этой гонке преследования на 10 км Света Слепцова.

Разумеется, в общекомандном зачёте россияне были вне конкуренции, оставив за спиной украинцев и болгар.

Равнение на девушек

Если в прежние годы у фигуристов сборной России на чемпионатах Европы все держали равнение на мастеров спортивных пар или танцев на льду, а нередко и на мужчин-одиночников, то теперь весь мир преклоняется перед нашими девушками. Вот и ныне на льду чешской Остравы тройка российских мастеров задавала тон в сражении с вернувшейся в спорт после дисквалификации за допинг экс чемпионкой мира и Европы итальянкой Каролиной Костнер. Интересно, что, приняв решение продолжить свою спортивную карьеру, симпатичная Каролина приехала в Санкт-Петербург и попросила, чтобы её тренировал заслуженный тренер СССР Алексей Мишин. И легендарный наставник сумел возвратить итальянку на третью ступеньку пьедестала почёта.

Чемпионкой континента второй год подряд стала российская школьница Евгения Медведева, установившая новый мировой рекорд в сумме двоеборья (229,71 балла) и в произвольной программе. Она на 19 баллов опередила занявшую второе место свою подругу по сборной России Анну Погорилую и на 20 баллов — экс чемпионку мира и Европы.

Вчерашним школьникам Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову пришлось взвалить на свои плечи весь накал борьбы в спортивных парах с немецким опытным дуэтом Алёна Савченко и Бруно Массо и сильно прибавившими в мастерстве французами Ванессой Джеймс и Морганом Сипре. Ведь двукратные олимпийские чемпионы Сочи-2014 семейная пара Татьяна Волосожар и Максим Траньков в нынешнем сезоне не собираются выступать из-за рождения ребёнка, а их соперники, тоже олимпийские чемпионы Ксения Столбова и Фёдор Климов, избавившиеся недавно от травм, ещё не набрали необходимую форму. Сейчас в Остраве они стали четвёртыми, а на пятом месте оказалась ещё одна российская пара — Наталья Забияко и Александр Энберт.

Наши парни Максим Ковтун и Михаил Коляда вновь не сумели переиграть ставшего пятикратным чемпионом Европы действующего чемпиона мира испанца Хавьера Фернандеса. Но они уверенно расправились со всеми остальными участниками чемпионата. В активе Ковтуна серебро, а у чемпиона России — 2017 Коляды впервые бронза.

В танцах на льду после обязательной комбинации в лидеры вышли олимпийские чемпионы Сочи-2014 Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв. Но произвольный танец великолепно исполнили действующие чемпионы мира французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, вернув себе континентальные лавры чемпионов. А вот арбитры из Италии сделали всё, чтобы их земляки Анна Каппеллини и Лука Ланотте взяли серебро. Самым нахальным образом они отбросили на третье место Боброву с Соловьёвым, а поразивших зрителей прекрасным танцем молодых Александру Степанову и Ивана Букина просто-напросто засунули на пятое место. Но, несмотря на все эти «мелкие шалости», россияне вновь стали лучшими в общекомандном зачёте на континенте.

Наступают немцы

Прочитав этот подзаголовок, любой человек, разбирающийся в спорте, сразу же скажет, что разговор пойдёт о санном спорте. И не ошибётся. На ледовой трассе австрийского Иглса прошёл чемпионат мира — 2017 по санному спорту, в программу которого к четырём имевшимся дисциплинам были присоединены ещё три спринтерских вида. На своей родной трассе австрийцу Вольфгангу Кинзлу удалась стать двукратным чемпионом мира на одиночке, здесь два серебра достались молодому россиянину Роману Репилову. В спринте Рома уступил хозяину трассы 0,012 сек., а у женщин в этом виде победила американка Эрин Хэмлин. Но на классической дистанции у неё смогла взять реванш ставшая в седьмой раз чемпионкой Европы немка Татьяна Хюфнер.

В двойках не было равных немцам. В спринте первенствовали два Тобиаса — Вендль и Арльт, а в классике — Тони Эггерт и Саша Бенекен. Немцы стали чемпионами мира в эстафете, оставив на втором месте американцев и на третьем — россиян, за которых выступали одиночники Татьяна Иванова и Роман Репилов, двойка Александр Денисьев и Владислав Антонов.