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Хит-парад маразмов

Северное сияние, бунт природы, националисты и паника — Крым глазами пропагандистов

Если бы стояла задача составить некий хит-парад безумных новостей в украинских СМИ, касающихся Крыма, то мы оказались бы в весьма затруднительном положении, выбирая лидера такого списка. Потому что в этих новостях, как говорится, «прекрасно» всё.

Жёлто-голубое северное сияние

Издание «Сегодня» немало повеселило многих крымчан новостью о том, что «над Керчью можно было увидеть необычное северное сияние, напоминавшее цвета украинского флага».

Речь о том, что в минувшую субботу, вечером, жители Керчи около полутора часов наблюдали в небе над городом огромные световые столбы, появившиеся в результате взаимодействия редких атмосферных явлений со световой аппаратурой, установленной на одной из площадок, где отмечался какой-то корпоратив. При этом оригинальный цвет световых столбов на появившихся в интернете снимках был плохо различим. Но с помощью нехитрых манипуляций при обработке фотографий заинтересованные в искажении действительности пропагандисты превратили их цвет в жёлто-голубой. «Символично, что именно над Крымом небо окрасилось в жёлто-голубые цвета, — пишет издание. — По одной из версий, это необычное явление — результат преломления городского света ледяными кристаллами. Но, судя по его гигантским размерам, вероятнее всего, что это северное сияние, которое сместилось на юг».

Националисты хотели построить автономию

Примечательная информация обнаружилась и на сайте крупного украинского телеканала. В ней рекламируется образчик типичной пропагандистской литературы — книга «Наш Крым», автором которой является крымчанин Сергей Громенко, опровергающий, по его мнению, российские мифы о полуострове. Среди множества манипуляций, набивших оскомину ещё во времена украинизации полуострова (типа того, что Севастополь — город не русской славы, а украинской), особо выделяется утверждение: в 1940-х годах лидеры ОУН вместе с крымскими татарами пытались построить общее государство с автономным Крымом. Комментарии, как говорится, излишни.

В Кремле большая паника

По мнению сайта «Диалог», новость о создании на Херсонщине национально-территориальной автономии крымских татар «всерьёз переполошила Кремль». Дескать, решение лидеров меджлиса крымскотатарского народа об образовании подобной автономии в России считают непозволительным, уверенные в том, что автономия может спровоцировать конфликт. Кроме этого, издание говорит, что крымские власти боятся, что таким образом с полуострова произойдёт значительный отток крымских татар. Впрочем, подобные провокационные статьи, по мнению экспертов, совсем не идут на пользу самим крымским татарам, живущим в Крыму. И, кстати, причём тут Кремль?.. Из текста совершенно непонятно. Видимо, просто нужно было вынести в заголовок, для усиления пропагандистского эффекта.

Природа сопротивляется мосту

Сайт «Корреспондент» разместил заметку с забавным названием: «В сети появилось очередное оправдание, почему Россия не может построить мост через Керченский пролив».

Дескать, несколько дней назад в проливе разыгрался шторм, который сделал невозможным работу строителей керченского моста. Действительно, стихия тогда разбушевалась. Но особых проблем не принесла, и к моменту появления заметки шторм прекратился. Однако это не стало преградой для появления следующего текста: «Пока на море качка и бушует ураган, строители моста идут пить водку. И им совсем безразлично, что перекинуло кран, снесло сваи... и работу надо будет начинать заново. Ведь народных денег никто не считает». Оставим в стороне пассаж про народные российские деньги, судьба которых вдруг заинтересовала украинских журналистов. Ведь главный перл дальше: «Как мы видим, сама природа сопротивляется строительству моста через Керченский пролив». Каково?!

Владимир Панкратенко
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 415 от 3 февраля 2017 года

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Просмотров: 1324 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:08

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