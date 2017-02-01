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ПолитикаВласть

В Крыму итальянцы вырастят кьянину

Делегация инвесторов из Ломбардии прибыла на полуостров, чтобы внедрить новые технологии производства мяса, сыров и молока

Итальянцы снова в Крыму. Но теперь — с конкретными предложениями по взаимному сотрудничеству. Совершенно не беспокоясь о санкциях, предприниматели из итальянской провинции Мантуя в Ломбардии, одного из трёх самых богатых регионов Европы, с крупнейшими сельскохозяйственными угодьями и животноводческим комплексом, привезли в Крым новые технологии и поделились своими идеями.

Новые технологии доения и мясной деликатес

На этой неделе в Симферополе прошла встреча предпринимателей Италии и представителей крымского бизнеса. С итальянской стороны принимали участие компании по производству стройматериалов, развитию животноводства и переработке сельхозпродукции, а также разработчики инновационных технологий в строительстве и компьютерных технологий в различных отраслях промышленности.

Владимир Клименко, председатель совета Союза «Торгово-промышленная палата Крыма»:

«Встреча с итальянскими представителями бизнеса из Ассоциации итальянских предпринимателей прошла с целью знакомства их с предпринимателями Республики Крым. Итальянская делегация представляет собой группу предпринимателей, которая интересуется бизнесом в области строительства, они бы хотели пообщаться с представителями наших гигантов стройиндустрии, потому что есть предложения по реорганизации предприятий, есть предложения по внедрению новых технологий в стройиндустрию. Также они хотят пообщаться с представителями сельского хозяйства, в области, которая для Крыма сейчас очень важна, — это животноводство. В частности, по крупному рогатому скоту. Хотят предложить новые породы коров, новые технологии доения, что для нас очень важно, поскольку молока в Крыму сейчас производится мало».

Представитель по развитию бизнеса компании T.D.M. Лука де Марки отметил, что хоть санкции и создают определённые трудности, возможности для постепенного налаживания экономических и культурных связей между Крымом и Италией есть.

«Ломбардия сильна в сыропроизводстве и молокопроизводстве, я верю в сотрудничество по созданию в Крыму ферм с полным циклом производства — от доения до производства молока и сыров, — сказал Лука. — Мы готовы привезти свою итальянскую технологию, очень качественную, по производству молока, оснащённую электроникой. Хорошо, когда есть готовая база и можно только разместить новое оборудование».

Более того, приход в Крым итальянских предприятий создаст и дополнительные рабочие места для местных жителей, ведь, по словам Луки, специалисты, которые приедут к нам, будут нацелены на обучение местных жителей новым технологиям производства. Им известно о том, что собственное производство молочной продукции в Крыму не покрывает потребности населения, из-за чего приходится завозить ее из других регионов России, поэтому готовы помочь увеличить производительность крымских коров. Технологии, которые позволяют это сделать путем модернизации систем управления и обслуживания доильных установок, у них есть.

Кстати, итальянцы предложили начать выращивать в Крыму новые породы крупного рогатого скота — кьянины. Это мясо особо ценится во всем мире. Также итальянские бизнесмены предлагают взаимодействовать в организации и расширении в регионе производства твёрдых сыров типа пармезан и гран падана.

Итальянцы и крымские предприниматели на встрече в Симферополе

Строительство в сейсмических зонах

Говорили и об инновациях в строительной сфере. Особенно актуально сотрудничество между крымскими и итальянскими специалистами, которое поможет внедрить особо прочные материалы в строительство в таких сейсмических зонах, какими являются Крым и весь Апеннинский полуостров.

Патрицио Агус, управляющий компанией Technova SRL:

«Я приехал в Крым, поскольку хочу предложить инновации в сфере строительства. Одно из направлений — это поиск и внедрение новых материалов. Особенно материалов, которые можно будет использовать в сейсмических зонах, которыми являются и Крым, и Италия. Кроме этого, мы подготавливаем специалистов, которые могли бы в других странах и городах развивать и использовать эту технологию успешно. Это обучение персонала для того, чтобы гарантировать эффект от внедрения этих инноваций».

Итальянские университеты, в которых преподают механику, физику и геофизику, готовы обмениваться студентами, а крымских специалистов предприниматели готовы обучать у себя в Италии.

В свою очередь предприниматели Крыма заверили, что готовы применять в своей работе новые технологии производства и материалы для оптимизации работы и повышения конкурентоспособности крымских товаров на рынке России и на международных рынках.

Артём Мальцев, президент Торгово-промышленной палаты Крыма:

«Сегодня, как мы видим, крымские бизнесмены и их итальянские коллеги заинтересованы в совместной работе, налаживании партнёрских отношений и реализации совместных проектов. Я считаю, что Республика Крым имеет мощный инвестиционный потенциал. Капиталовложения в Крым — это одна из основ развития региона, это дополнительные рабочие места, развитие инфраструктуры, решение насущных социальных вопросов и т. д. Кстати, сегодня наши гости высказали мнение, что не поддерживают решение ЕС о применении санкций против Российской Федерации и считают их контрпродуктивными, и я с этим полностью согласен. В Крыму сейчас укрепляется экономика, нужно идти дальше, работать и развиваться».

Как будут внедряться обещанные новые технологии и дадут ли итальянским предпринимателям зелёный свет , чтобы на самом деле зайти на крымский рынок, — как со стороны властей Италии, так и со стороны крымского правительства, — покажет ближайшее время.

Анонс

Крым стал поводом для различных санкций против России. И сегодня наша экономика вынуждена развиваться в условиях немалых ограничений. С другой стороны, Крым — это свободная экономическая зона... Какова ныне ситуация с инвестиционными вложениями, какие возникают проблемы у иностранных предпринимателей в Крыму и обеспечивает ли местная власть достаточно благоприятный инвестиционный климат? Эти и другие вопросы обсудят гости ток-шоу «Народный вердикт» на телеканале ИТВ в пятницу, 10 февраля, в 20:00.

Антонина БОЙЧЕНКО,
Алексей ПРАВДИН
Фото А. Бойченко
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 415 от 3 февраля 2017 года

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Просмотров: 69 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:03

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