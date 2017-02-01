Крэчи — не крэчи

Как в Феодосии возвели уже существующий дом за 282 миллиона

В ноябре прошлого года Феодосия оказалась в эпицентре колоссального коррупционного скандала, связанного с использованием федеральных средств по программе переселения людей из аварийного жилья. В распоряжении редакции газеты «Крымский ТелеграфЪ» оказались копии документов, открывающие новые подробности этой примечательной истории. В чём суть скандала, виноваты ли в этом крымские чиновники и застройщик, насколько законно осуществлялись строительные работы, а также понес ли кто-нибудь ответственность за сногсшибательный дерибан бюджетных средств, выделенных на социальные нужды?

Золотой ключик

Собственно, для феодосийцев и людей, причастных к освоению бюджетных средств, вопрос со строительством домов в районе улицы Габрусева давно был очевиден. Даже республиканские власти не представляли, как повлиять на ООО «Крэч-15», взявшее подряд на достройку домов для переселенцев из аварийного жилья. Говорили, мол, владелец фирмы-подрядчика, известный в Феодосии предприниматель Роман Лукичев, мягко говоря, неблагонадежен, поскольку до этого просрочил сдачу объектов в эксплуатацию, и посему должен быть внесен в черный список. Строительные площадки пяти домов для отселения жильцов из аварийных квартир стояли пустые, несмотря на то, что подрядчик получил 90 миллионов рублей авансом. При этом сообщалось, что попытки применить «нестандартные меры воздействия» на Лукичева результатов не дали. Предложение нанять субподрядчиков для возведения многоэтажек в срок он также проигнорировал.

Тем не менее, вручение ключей от квартир на объекте, который возводился «Крэчем», было торжественно проведено в присутствии высоких лиц из Москвы и десятков журналистов. Такая публичность обусловила высокий градус дальнейшего скандала. Показанное блогером видео, продемонстрировавшее жуткие архитектурные и строительные огрехи, выглядело втройне «пикантно» именно потому, что этот объект накануне почтило присутствием руководство Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Строительный секонд-хенд

Наиболее впечатлил авторов видеоролика плиточный пол, мозаично собранный из осколков битой плитки. Однако на самом деле намётанный глаз легко цепляет куда более существенные строительные и технологические огрехи.

Например, на видео и фотографиях хорошо видны направляющие для колясок — это просто две рельсы. Такие же, какие ещё попадаются во многих подземных переходах. Это притом что в одном из интервью кто-то из чиновников рассказывал, что на первом этаже планируется выдавать квартиры людям с ограниченными физическими возможностями. Правда инвалиды-колясочники — не трамваи, их средства передвижения и физические особенности, как правило, не предполагают использовать рельсы в качестве пандусов.

Ну и собственно строительные нормативы в российском законодательстве по поводу доступности жилых объектов для маломобильных групп населения предписывают два жёстких обязательства: обеспечивать дома пандусами в соответствии с определёнными требованиями (и это явно не рельсы, приваренные к лестничным перилам), а также принимать в эксплуатацию только те дома, которые оборудованы нормальными пандусами. Мог ли не заметить этого представители федерального ведомства?

Впрочем, обратили внимание авторы видеоролика и на куда более весомые «косяки». К таковым смело можно отнести использование явно бывших в употреблении блоков и перекрытий. В нескольких местах на стенах остались следы уличных граффити, какими обычно богаты брошенные недострои. Под гипсокартоном одной из потолочных плит видны следы сажи, что тоже наводит на мысли о богатом прошлом этого строительного изделия. В другом месте плита перекрытия уже раскрошилась и заметно проступает арматура, кое-как замазанная шпаклёвкой.

Не надо быть великим архитектором и даже сдавать экзамен по сопромату, чтобы догадаться: плиты и блоки, пролежавшие невесть где под воздействием ветров, дождей, перепадов температур и прочих негативных факторов, едва ли сохранили те свойства прочности, которые необходимы для использования их в строительстве жилого дома. Того и гляди какая-то не выдержит нагрузки и сложит целую секцию, как карточный домик.

Происки «пятой колонны»

Как ни парадоксально, но вместо адекватной реакции представители власти ещё больше подогрели общественный резонанс ответными нападками на авторов ролика. Вместо того чтобы изобразить негодование и намерение провести самое тщательное расследование, чиновники как по команде включили свою «ответку», усугубив и без того острое ощущение фарса всего происходящего. Может быть, потому, что их тезисы были непоследовательны и небогаты на внятную аргументацию?

В одной из социальных сетей директор автономной некоммерческой организации «ЖКХ контроль» Анатолий Петров вообще предложил... расстрелять блогеров. «Сегодня нашёл возможность лично, своими глазами осмотреть квартиры, а не сфабрикованные фото и ролики. Вообще-то, за клевету этих жуликов надо привлечь. За грязь на российскую власть в Крыму врагов народа надо расстреливать!» Любопытно, что Петров находится в служебной зависимости от министра ЖКХ (министерство является учредителем АНО «ЖКХ контроль»), который наряду с Минстроем и отвечал за реализацию проекта.

Но если не рассматривать всерьёз экспрессивные высказывания зависимых от власти лиц, то общая тональность ответной реакции сводилась к трём весьма обоснованным, на первый взгляд, но нелогичным при более детальном рассмотрении тезисам.

Во-первых, дом ещё не сдан в эксплуатацию, жителям просто вручали ключи, а дом сдадут в эксплуатацию чуть позже. Это распространённая в России практика, направленная на то, чтобы будущие квартиранты обустраивались уже на стадии доводочных работ. Но тут не совсем понятно, как дом сдадут в эксплуатацию, если у него нет и не предусмотрено общей конструкцией наличие нормальных пандусов. А также неясно, зачем вручать людям ключи, чтобы они обустраивались, если дом собран из бывших в употреблении стройматериалов сомнительной прочности и долговечности?..

Во-вторых, чиновники тонко намекнули, что как бы использование секонд-хендовских плит — тяжкое наследие Украины, дом-то достраивался на базе брошенного долгостроя ещё тех времён. Всё так, только почему-то нигде не удалось найти информацию о том, что застройщик или кто-то из должностных лиц взял на себя ответственность за экспертизу состояния несущих конструкций после длительного стояния под открытым небом. Зато есть упоминание от начальника управления контроля аппарата Совета министров Елены Шевцовой о том, что в положенные сроки Госстройнадзор не принял декларацию о готовности объекта к эксплуатации, потому что представители «Крэч» не предоставили проектную документацию, приказ о назначении руководителя проекта, приказ о назначении технадзора, а также не полностью представили некую экспертизу. И пенять на тяжкое наследие тут как бы не вполне логично.

Наконец, в-третьих, зазвучало такое привычное обвинение в адрес любого разоблачителя коррупционных схем — «пятая колонна», «происки в пользу Украины» и прочая политическая риторика. Опять же до конца остаётся неясно, каким образом недоделки строителей и выявление вороватых чиновников сыграет на пользу Украине, но тут главное — обозначить, а дальше никакая логика и не требуется.

Самое же интересное, что через несколько дней видевшие дом своими глазами, знающие о том, что в России так всегда делают, сетующие на тяжкое наследие и подозревающие авторов невесть в каких умыслах, по мановению палочки замолчали, а тогдашний вице-премьер Олег Казурин (недавно, кстати, уволенный за «невыполнение государственных задач с точки зрения сроков и качества») заявил: все имеющиеся недостатки будут устранены за счет застройщика...

Сказать легко

На самом деле устранить все выявленные недостатки вряд ли возможно. В первую очередь из-за вопросов с землёй под строительством.

Как сообщил наш источник, строения на улице Габрусева являются самовольно и незаконно возведёнными. По вышеуказанным адресам расположены земельные участки, выделенные под индивидуальное жилищное строительство. Застройщиком не были получены ни архитектурно-планировочное задание, ни градостроительные условия и ограничения, ни градостроительный план земельного участка. При этом отдельно стоящая секция полностью расположена на свободных землях города — на территории межквартального проезда.

С целью легализации вышеуказанных строений застройщиком были поданы в Службу Госстройнадзора РК соответствующие декларации с внесёнными в них заведомо ложными сведениями. По инициативе администрации города Феодосии в 2015 году регистрация вышеуказанных деклараций отменена.

Дом чудес

Как объекты оказались в перечне финансируемых ФЦП при таком вольном обращении с землёй, остаётся только догадываться. Равно как и о методах получения согласовательной строительной документации. Эта эпопея заслуживает особого изложения, пока что обозначим лишь основные нестыковки и «косяки», обнаруженные в декларациях, поданных застройщиком, копиями которых располагает еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

Первое, что обращает на себя внимание, — правоустанавливающие документы, а именно договор аренды, оформлен 31 октября. Тем временем на другой странице указывается, что положительное экспертное заключение по проекту строительства дома дано 21 октября — за десять дней до того, как у проектировщиков появилось право что-либо делать на данном земельном участке. Но это, как говорится, на совести проектировщика.

Куда круче заявление в декларации в графе «вид строительства». Недрогнувшей рукой глава фирмы «Крэч-15» указывает, что планируется новое строительство. Хотя читатель помнит: в медиа уже упоминалось о том, что это бывший украинский долгострой. Намеренное искажение информации в этой графе, по всей видимости, связано с двумя причинами: не надо проводить акт обследования состояния несущих конструкций, а, кроме того, на новом строительстве удобней списать больше денег.

Самое же любопытное — в датах подачи деклараций. Строить с нуля жильё для переселенецев «Крэч-15», судя по документам, вознамерился 31 октября. Как раз в тот день, когда получил право на аренду земельного участка. А уже через десять дней вручали ключи от квартир счастливым новосёлам. Такие вот суровые гиперскоростные технологии крымских строителей.

Ещё через неделю, как раз после того как вице-премьер Олег Казурин пообещал исправить все «что найдём и что будет от нас зависеть», застройщик попытался сдать декларацию о готовности объекта к эксплуатации. Судя по имеющемуся в распоряжении газеты «Крымский ТелеграфЪ» ответу из Службы Госстройнадзора, в документе тоже «поплыли» даты, потерялись показатели согласно проекту, а в одном месте и вовсе оказалась информация, которая не соответствует действительности. Напомним, речь идёт о жилом доме, в котором собираются поселиться люди.

Служба Стройнадзора такую декларацию не приняла и вернула документы на доработку. А спустя ещё месяц «Крэч-15» подал их снова. Тут-то неожиданно и выяснилось, что в документации появилась оптимистичная приставка «первая очередь», хотя ни в проектных, ни в согласовательных бумагах ранее этот термин не упоминался.

Однако это по каким-то причинам абсолютно не смутило должностных лиц контролирующего подразделения. Равно как и все ранее упоминаемые факты. С прежней гиперзвуковой скоростью, всего лишь на четвёртый день с момента поступления, должностные лица Стройнадзора охотно приняли многострадальный дом в эксплуатацию.

О том, как так получилось, хотелось бы, конечно, узнать у ответственных сотрудников профильного ведомства. С этой целью редакцией был направлен соответствующий запрос в Министерство строительства и архитектуры Крыма, однако в положенные законодательством сроки ведомство ответа не дало. Слишком уж много, по всей видимости, там оказалось неприятных вопросов...