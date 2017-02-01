Частникам здесь не место

Как дорого нам обойдется «Вода Крыма»?

Объекты водоснабжения и водоотведения Крыма будут переданы в госсобственность, а частники останутся у разбитого корыта? Как жители видят очередную глобальную «национализацию» — в спецпроекте «Крымского Телеграфа».

О передаче объектов водоснабжения и водоотведения органами местного самоуправления в государственную собственность Крыма говорили сначала в кулуарах, затем мало-помалу стали появляться публичные сообщения, а сейчас в некоторых регионах республики процесс передачи вошёл в активную фазу. Все МУП, занимающиеся водоснабжением и водоотведением, должны быть оптимизированы и вместе с техникой перейти в Государственное унитарное предприятие «Вода Крыма». А что ждёт частные предприятия, занимающиеся водоснабжением и водоотведением? Некоторых такие изменения по объективным причинам пугают, другие видят в них благодатные перспективы. В подводных камнях «национализации» объектов водоснабжения и водоотведения Крыма разбирался «Крымский ТелеграфЪ».

Технический вопрос

Один из аспектов, вызывающих наибольшие опасения: хватит ли расширенному ГУП спецтехники, полученной от МУП, без привлечения техники частников?

Иван Хуторной, эксперт:

«Если скважины заберут в принудительном порядке, то технику частники не отдадут. В таком случае „Вода Крыма“ получит только технику МУП, которые не всегда имеют достаточную базу. А поскольку спецтехника будет ограничена, пострадает оперативность, в связи с чем будут большие потери либо люди при поломках будут сидеть без воды дольше, чем могло бы быть. Также на качество и оперативность повлияет удалённость филиалов и административного центра. Люди будут звонить в диспетчерскую — в центр, оттуда информация будет поступать в местное отделение, а только потом непосредственно тем, кому надлежит устранить поломку. К тому же, если, допустим, будет сразу несколько порывов, нужно много бригад. А будет ли их достаточно у только открытых филиалов ГУП без частников? Если нет, то всё те же вытекающие: потери или отсутствие воды. Поэтому считаю, что в поселениях лучше было бы оставить частников, которые смогут устранять поломки оперативно, например, на наёмных началах».

В феврале 2015 года на заседании комитета Госсовета Республики Крым по строительству и ЖКХ депутат Валерий Аксёнов сообщил, что ГУП РК «Вода Крыма» отказывается брать на баланс убыточные предприятия, в результате чего большинство поселковых и районных водоканалов не входят в общую сеть водоснабжения.

Что сегодня сподвигло предприятие принимать все объекты водоснабжения и водоотведения вне зависимости от рентабельности и как будет формироваться тариф госпредприятия-кластера?

Госкомцен о едином тарифе и не только

Заместитель председателя Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым Юрий Новосад пояснил, что в 2015 году предприятие «Вода Крыма» не смогло внедрить единый тариф на услуги для населения ввиду того, что продолжило приём муниципальных и ведомственных сетей.

Юрий Новосад:

«При увеличении объёмов стоимость затрат на единицу услуги уменьшится, поэтому есть согласованная предварительно на уровне руководства республики программа МинЖКХ по передаче 50 процентов муниципальных унитарных предприятий водоснабжения и теплоснабжения из муниципальной в государственную собственность с дальнейшим управлением профильным госпредприятием».

Также, по его словам, укрупнение водоснабжающих предприятий подразумевает создание единого муниципального унитарного предприятия на уровне района с подразделениями на местах в сельских поселениях, что поможет оптимизировать тарифы.

Как у игроков одной команды расходятся показания

Если стоимость затрат на единицу услуги уменьшится, то и тариф, соответственно, тоже должен уменьшиться. Тогда почему заявление Александра Шептунова, гендиректора «Воды Крыма», работающего по согласованной программе МинЖКХ, не сходится с пониманием единого взгляда на проблему.

В начале 2015 года гендиректор ГУП «Вода Крыма» сообщал на пресс-конференции, что предприятие планирует к 2017 году выйти на самоокупаемость за счёт поэтапного повышения тарифов на воду. Однако, по расчётам Госкомцен, также ранее озвученным на пресс-конференции заместителем председателя Государственного комитета по ценам и тарифам Крыма Ольгой Игошиной, введение единого тарифа для бытовых потребителей ГУП «Вода Крыма» может привести к его увеличению в некоторых регионах полуострова в два-три раза.

Иван Хуторной:

«Единый тариф уместен, если мы берём воду из одного источника и получаем из одной трубы. А так как система водоснабжения у нас разношёрстная, например, в Феодосии и Керчи дырявый водопровод, а где-то он уже заменён, то расходы абсолютно разные. Почему мы должны платить за чужие потери?»

Как рождаются монополисты

Наличие монополистов не приветствуется российским законодательством, поэтому желание передать объекты водоснабжения и водоотведения республики на баланс «Воды Крыма» не может не касаться антимонопольного управления. Однако что говорит опыт соседей? В других субъектах Федерации встречаются случаи как тотальной передачи, которую хотят провести в Крыму, так и сохранения конкурентного рынка в этой сфере. Но состояние систем и другие сопутствующие показатели на материке существенно отличаются. Потому их пример едва ли поможет оценить, насколько решение нашего руководства можно назвать удачным.

Стоит также отметить, что не все муниципальные образования Крыма хотят отдавать свои объекты водоснабжения и водоотведения.

Иван Хуторной:

«Я считаю, что стоит отстаивать свои интересы и интересы своих районов, особенно, если они экономически обоснованы, а не просить помощи в Совмине.

Возможно, в нашем случае лучшим можно назвать альтернативный вариант — разделить зоны ответственности. Если рассматривать город и сельский район, то они не могут быть одинаковыми. Есть магистральные водопроводы и распределительные. Распределительные должны быть частными, а магистральные — государственными.

В МУП, на мой взгляд, нет смысла. Лучше иметь ГУП с узкими профильными специалистами, а частников — как субподрядчиков.

А так, если тариф повысится, оперативность будет страдать, люди просто пробурят скважины и откажутся от услуг обслуживающего предприятия. А почему бы и нет?

Да и государство должно думать не о том, как забрать воду у частников, а о том, как сохранить нашу и без того ограниченную в объёме пресную воду: строить очистные сооружения с высокой степенью очистки и минерализацией, насыщением питательными веществами, чтобы эту воду потом можно было не только сбрасывать или использовать для полива».

За всё надо платить

Верить ЖКХ в том, что затраты при «национализации» водоснабжения и водоотведения и передаче их в одни руки уменьшатся или нет, решать может каждый индивидуально. Но какая ещё туманная перспектива сулит регионам, запустившим процесс передачи объектов? Что ж, выходит, если всё государственное, частникам обслуживать нечего, то целые предприятия могут развалиться, а их штат рискует оказаться на улице. Вероятно, безработица в регионе несколько подпрыгнет, если уполномоченные лица не придумают-таки, как этого избежать. Но и это ещё не всё.

Иван Хуторной:

«Что касается частников, то они в случае передачи — едва ли не наиболее пострадавшая сторона. Их предприятия лишают возможности функционировать, забирают скважины, всё то, во что они на протяжении многих лет вкладывали деньги. За это время частники поставили сотни новых счётчиков, производили затратные работы, никак не рассчитывая, что без их желания всё это передадут в другие руки. Как будут рассчитываться с ними?»

Красногвардейский район уже начал процесс передачи. На сайте его администрации упоминается, что процесс идёт согласно дорожной карте, а проблемные вопросы всё же имеются, но какие — не уточняется.

Штудируя портал правительства Крыма, мы не обнаружили частных предприятий (кроме одного, обслуживающего две улицы одного села), занимающихся водоснабжением и водоотведением в Красногвардейском, с чем, возможно, и связана относительная безболезненность процесса в районе.

Жители за «кустовую систему»

Житель сельского поселения Нижнегорского района:

«У нас были проблемы с водоснабжением: люди не платили, сети обслуживали некачественно, воду давали по часам. В 2009 году конкурс выиграл неместный частник, жители испугались, что, если не станут платить, ему будет безразлично, кто и как долго будет оставаться без воды. Так ситуация улучшилась, но предпринимателю было физически сложно и не всегда получалось вытягивать. Потом пришла „Крымская водная компания“ — большое предприятие с большими ресурсами. Но здесь возник вопрос с правоустанавливающими документами. Документы на право собственности ещё с совдеповских времён и не соответствуют российскому законодательству, поэтому просто передать объекты водоснабжения и водоотведения им мы не могли. Тогда как альтернативу они предложили заключить договор на обслуживание сетей. Таким образом, собственниками, а значит, и ответственными по закону за имущество остаёмся мы, и штрафы большие в случае чего тоже платить будем мы. А крупная обслуживающая компания в основном ответственна за бесперебойную подачу воды, текущий ремонт, устранение порывов и т. п. Но всё же единственно удачным, наверное, может быть процесс передачи объектов водоснабжения и водоотведения на баланс „Воды Крыма“ только в случае наличия „кустовой системы“, когда предприятие будет представлять из себя кластер более мелких и многочисленных филиалов (в каждом поселении) при наличии штата и достаточного объёма техники».

Иван Хуторной:

«Вопрос противоречивый. Мы вытащили на поверхность много подводных камней, но есть и другая сторона медали. Возможно, глобально лучше создавать одно профессиональное профильное предприятие, которое удобно контролировать. В поселениях многие частники рентабельно работать не в состоянии (в связи с большим количеством неплательщиков, многочисленных граждан льготных категорий). Правда есть и счастливые исключения, где работа давно налажена и хозяйства работают ответственно. Они тоже могут пострадать, поэтому, с другой стороны, я вижу как возможный хороший выход — кооперацию».

В любом из вариантов на повестке дня насущный вопрос, требующий особого внимания и, желательно, наиболее подходящего уникального, а не шаблонного, решения для каждого региона Крыма.

Якуб Зейтулаев, заместитель министра ЖКХ Крыма:

«После передачи объектов водоснабжения и водоотведения ГУП РК „Вода Крыма“ вся имеющаяся на местах техника МУП там и останется — изменится только форма собственности. Дополнительную технику мы закупили.

Одним из аргументов „за“ передачу сетей ГУП — неспособность МУП грамотно вести экономику, качественно оказывать услуги.

Относительно юрлиц: принято решения рекомендовать муниципалитетам передать обслуживаемые ими объекты ГУП. Есть исключения — шикарный рентабельный МУП „Победа“ в Джанкое. Если к частнику претензий нет и он справляется, то работать будет. Если не выполняет, то обслуживаемые им сети будут переданы в госсобственность.

При укрупнении предприятия затратная часть уменьшится. Сейчас тариф всё ещё не дошёл до экономически обоснованно уровня, поэтому, в то время как постепенно повышается тариф до необходимого показателя, разницу покрываем мы.

Чтобы жители одних регионов не платили за потери других, пока введут единый тариф по городам и районам.

Что касается убыточных МУП, „Вода Крыма“ возьмёт на баланс их сети, а долги по налогам, коммунальным услугам и заработным платам после проверок предприятий будут возмещаться за счёт последующих тарифов (то есть их повышения. — Ред.) в течении нескольких лет. Планируется оставить в Крыму два-три крупных предприятия, чтобы упростить контроль за экономической безопасностью и качеством оказания услуг. Этими предприятиями станут ГУП РК „Вода Крыма“, ГУП „Водоканал Южного берега Крыма“ и ООО „Крымская водная компания“. Одна из причин, почему муниципалитеты хотят оставить водоснабжение в ведении МУП — это сохранить возможность незаконного дополнительного дохода».