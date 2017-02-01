Как законно экономить

Региональные льготы по транспортному налогу в Республике Крым

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с переходом Крыма в российское правовое поле. Сегодня мы расскажем о региональных льготах по транспортному налогу в Республике Крым. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

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На территории Крыма с 01.01.2015 года Законом Республики Крым «О транспортном налоге» от 19.11.2014 № 8-ЗРК/2014 введён транспортный налог. Налогоплательщиками транспортного налога признаются лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, согласно статье 357 Налогового кодекса Российской Федерации. Сведения о владельцах в налоговые органы направляют органы, осуществляющие регистрацию транспортных средств. Таким образом, обязанность по уплате транспортного налога ставится в зависимость от регистрации транспортного средства. Прекращение взимания транспортного налога предусмотрено Кодексом в случае снятия с учёта транспортного средства в регистрирующих органах.

В соответствии со ст. 5 Закона Республики Крым «О транспортном налоге» от 19.11.2014 № 8-ЗРК/2014, от уплаты налога освобождаются:

1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств, инвалиды 1 и 2 группы, инвалиды, имеющие ограничения способности к трудовой деятельности II и III степеней, инвалиды детства — на одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 кВт) включительно, кроме воздушных транспортных средств, яхт и других парусно-моторных судов, гидроциклов;

2) один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель ребёнка-инвалида — на одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 кВт) включительно, кроме воздушных транспортных средств, яхт и других парусно-моторных судов, гидроциклов;

3) физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», федеральными законами от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении „Маяк“ и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», — на одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 кВт) включительно, кроме воздушных транспортных средств, яхт и других парусно-моторных судов, гидроциклов;

4) некоммерческие общественные организации инвалидов;

5) организации, предприятия, единственным учредителем которых являются общественные организации инвалидов или уставной капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов; а их доля в фонде оплаты труда — не менее 25 процентов.

Особенности и основания

Лица, которые воспитывают трёх и более несовершеннолетних детей, и дома семейного типа, воспитывающие более пяти несовершеннолетних детей, полностью освобождаются от уплаты налога на принадлежащее им одно транспортное средство с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил (до 147,1 кВт) включительно, кроме воздушных транспортных средств, яхт и других парусно-моторных судов, гидроциклов.

Налоговые льготы предоставляются налогоплательщикам по основаниям, установленным настоящим Законом, и применяются при условии предоставления в налоговые органы документов, подтверждающих право на льготы. Граждане, имеющие право на льготу, представляют в налоговый орган заявление о предоставлении льготы в отношении транспортного средства с указанием марки транспортного средства и его государственного регистрационного номера, а также документы, подтверждающие право на льготы.

Граждане, имеющие право на льготу, при наличии нескольких объектов налогообложения освобождаются от уплаты налога только по одному транспортному средству по их выбору.

Налогоплательщики, являющиеся организациями, имеющие право на льготы, представляют необходимые документы в налоговые органы одновременно с подачей декларации.

Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, имеющие право на льготы, самостоятельно представляют необходимые документы в налоговые органы по месту регистрации транспортных средств в срок до 1 февраля года, следующего за истёкшим налоговым периодом.

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