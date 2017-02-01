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СпецпроектИстория

Крымская душа русского авангарда

Обложка книги, одним из авторов которой являлся В. Баян

Как Симферополь преобразил провинциального конторщика в узревшего будущее поэта-бунтаря

Один из основоположников русского футуризма Давид Бурлюк и легендарный поэт Серебряного века Игорь Северянин называли его не иначе как помещиком или купцом. Не завидовали. Просто констатировали, что у него, Вадима Баяна, всё в жизни было, что называется, на широкую ногу, по-богатому...

Купец из баптистской деревни

...А может, просто, как и литератор Эмилий Миндлин, уверенный в том, что коллега по перу не кто иной, как «крупный домовладелец из Александровки» (нынешнее Запорожье. — Ред.), знали о биографии Баяна нечто большее, чем он желал сообщить в официальных источниках своим будущим официальным биографам. Ведь, несмотря на то, что умер самый известный авангардист полуострова не так давно, в 1966 году, он для нынешних крымчан больше легенда, чем реальный персонаж. И, когда речь заходит о его точных биографических данных, исследователи скромно отвечают, мол, надо бы порыться в архивах Крыма и Запорожья...

Согласно широко растиражированной версии, которая была утверждена самим Баяном, начинал он как самый заурядный труженик из семьи столь же заурядного труженика с простой и очень народной фамилией — Сидоров. Именно эта версия рекомендовалась к прочтению в эпоху, когда рабочий класс был признан единственным и непререкаемым гегемоном. И усомниться в ней можно только по одной причине: слишком уж она образцово-показательная. Но лучше по порядку...

Владимир Иванович Сидоров, он же Вадим Баян, родился 5 января 1880 года в селе Нововасильевка Таврической губернии (ныне Приазовский район Запорожской области. — Ред.). Известно, что село это основано молоканами и в историю вошло прежде всего как один из центров евангельского христианства на территории Российской империи. Именно здесь в 1884 году был основан Союз русских баптистов южной России и Кавказа.

В автобиографии В. И. Сидоров сообщал, что отец его — агроном, а сам он окончил реальное училище в Мелитопольском уезде и впоследствии служил конторщиком. Если это так, то переезд в Симферополь в 1906 году послужил катализатором небывалых, прямо-таки волшебных трансформаций этой личности.

Бездарный роман и самоуничтожение его автора

Итак, в 1906 году семья, а именно мать будущего поэта, его младшая сестра Мария (в замужестве Калмыкова) и собственно он сам, перебирается в Симферополь. Их обиталищем стала приобретённая в собственность часть двухэтажного особняка по адресу улица Долгоруковская, 17. Выбор жилья, мягко говоря, не очень скромный — самый центр пусть и провинциального города, в непосредственной близости от губернской земской управы.

О сестре Сидорова-Баяна, Марии Калмыковой, следует сказать особо. И не потому, что в скором времени ей суждено стать знаковым критиком, прозаиком и поэтом. А в связи с тем, что именно она всеми средствами разжигала пламя творчества в душе брата, долгие годы поддерживала в нём этот огонь и советовала другим «придерживаться направления, указываемого этим путеводным маяком». Это она вручила брату крест, с которым он всю жизнь восходил на свою личную Голгофу. Много позже поэт признавался, что тогда, в двадцать с небольшим, он не придавал никакого значения своим «опусам» и без содействия извне никогда бы не решился популяризировать свой «божий дар».

В 1908 году состоялся поэтический дебют Владимира Сидорова (именно так, пока без ярких псевдонимов). В газете «Тавричанин», издателем которой выступал его земляк Даниил Коломийцев, было опубликовано стихотворение «Два коня».

Но, как говорится, лиха беда начало. Вдохновлённый собственной востребованностью, Владимир решает расширить горизонты творчества. Всё в том же знаменательном 1908 году и опять-таки не без участия сестры Сидоров издаёт в Мелитополе роман в стихах под названием «Сжатая лента». Увы, читатели произведение это не оценили. Хуже того, критики усмотрели в новом романе в стихах столь нежелательную для каждого молодого бунтаря параллель с классиками. По их мнению, роман воспроизводил «ритмико-интонационную структуру „Евгения Онегина“, что резко диссонировало с развязной авторской интонацией и его плоскими сентенциями». Если говорить более простым языком, Сидорова назвали бездарной карикатурой на Пушкина. Для начинающего поэта это был смертельный удар. И он решил: после столь сокрушительного провала Владимир Сидоров должен исчезнуть.

Человек-иллюзион

Так Владимира Сидорова не стало. Вместо него появился Вадим Баян. О том, почему «Вадим» и почему «Баян», мнения расходятся. Существуют три более-менее расхожие версии. Первая и вторая — интеллектуально-литературоведческие, третья — интересная.

Согласно первой версии, молодой и весьма перспективный поэт, умница с энциклопедической памятью прекрасно знал лучшие образчики русской словесности. И нарёк себя «романтично и ёмко» Вадим оттого, что это имя украшает первую страницу набросков трагедии Пушкина, обложки романа Лермонтова, трагедии Княжнина. А фамилию Баян взял из «Слова о полку Игореве», своевременно вспомнив о легендарном русском сказителе.

Сторонники второй версии полагают, что и имя и фамилия позаимствованы Владимиром Сидоровым из послания Воейкова к Жуковскому (имеется в виду призыв «Будь наш Виланд, Ариост, Баян!») и послужившей ему ответом баллады «Вадим».

У крымских же краеведов есть своя, весьма убедительная, точка зрения. В Симферополе рассказывают следующее. Мол, в печали и грусти, вызванных сокрушительным провалом своего первого романа, бродил Владимир Сидоров улочками нашего провинциального города. И возможно даже покончил бы с собой. Но, к счастью для мировой литературы, прежде чем решиться на этот шаг, молодой человек успел дошагать до улицы Дворянской. И тут ему на глаза попалась вывеска популярного иллюзиона, построенного предпринимателем Л. Сухомлиновым в 1904 году (ныне кинотеатр им. Т. Г. Шевченко). И вот, вместо того чтобы продолжать издеваться над своим и без того истерзанным эго, Володя отправился в кино, на сеанс синематографа. Иллюзион тот назывался «Баян». Именно ему суждено было окрестить будущего великого космиста.

Открытый портал

В отличие от Владимира Сидорова, в Вадиме Баяне не было ни грамма серости. Он был коммуникабелен и напорист.

В начале 1910-х годов Баян покорил Петербург, близко сошёлся с такими титанами и титаншами своего времени, как Игорь Северянин, Фёдор Сологуб, Тэффи. Был на короткой ноге с эгофутуристом Иваном Игнатьевым. А в 1912 году Баян уже признан составляющей литературного процесса того времени — 28 июля поэт-модернист Борис Богомолов в газете «Тавричанин» поместил статью «Поэт Вадим Баян и его творчество». Вероятно, публикация статьи не в столичной газете, а в «Тавричанине» была для Баяна принципиальной. Вспомним, именно в этом издании начал свой творческий путь Владимир Сидоров. Таким образом, хвалебная аналитика в адрес Баяна стала некрологом другой, скромной и неуспешной части его личности.

После того как Сидоров был окончательно похоронен, Баян с чистым сердцем вернулся в богатый дом на Долгоруковской. Вслед за ним в Крым потянулись Северянин и Сологуб. Симферополь вдруг стал интересен столичной богеме. Словно Баян открыл какой-то магический портал...

Елена БОНДАРЮК
Фото архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 415 от 3 февраля 2017 года

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Просмотров: 157 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:50

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