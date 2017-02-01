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СпецпроектНеизвестный Крым

Сакральный дворец с масонской символикой

Архитектурные элементы Воронцовского дворца в Алупке, если рассматривать их с точки зрения символизма, отражают масонские идеи

В 1823 году, с назначением графа Михаила Воронцова губернатором Новороссийского края, Крым украсил новый архитектурный шедевр — Алупкинский дворец. Что удивительного можно обнаружить при ближайшем рассмотрении его фасада и внутреннего убранства, откуда и почему во дворце появились масонские знаки и архитектурные решения, соответствующие представлениям о сакрализации пространства?

1. Под покровительством четырёх святых

Дворец заложили на месте бывшей греческой крепости, в точке пересечения священных мест. На севере — вершина Ай-Петри, названная в честь святого Петра, на востоке — мыс Ай-Тодор, в честь святого Феодора, на юге — гавань, названная Порт Джордж, святой Георгий, а на западе — храм Святого Архангела Михаила, предводителя небесных сил и покровителя самого Михаила Воронцова.

2. Колонны храма Соломона

Западный вход на территорию дворца украшен двумя башнями, которые можно трактовать как символические колонны на рубеже, отделяющем сакральное пространство от мирского. По преданию две колонны — одна поменьше, другая повыше, стояли возле храма Соломона. Они носили имена: та, что выше — Иахин, утверждённый богом, та, что ниже — Боаз, утверждённый силой.

3. Два лица

Большую загадку представляют два барельефа в верхней части наличника на северном входе с изображением двух разных лиц, над которыми до сих пор ломают голову исследователи. Одна из версий — что это единство Запада и Востока, поскольку в одном лице угадывается рыцарь-крестоносец, в другом — сарацин в бурнусе.

4. Инициалы масонского Мастера

Удивительное совпадение можно обнаружить в инициалах масонского мастера и князя Воронцова. Досточтимый мастер, или Мастер ложи именуется не иначе как Worshipful Master (WM). Точно так же подписывался и сам Воронцов — Worontsov Mikhail (WM). Его инициалы встречаются во дворце повсюду — переплетённые в загадочное «XXX» на барельефах камина, стенах и мебели.

Граф Воронцов вырос и воспитывался в Англии, где познакомился с особыми религиозно-мистическими традициями. И в определённый период жизни действительно принадлежал к масонской ложе.

Юрий Трутенко, заведующий экспозиционным отделом Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника:

«Воронцов, как и всё передовое дворянство того времени, прошёл через увлечение масонством. Его дед Роман Илларионович Воронцов, при Екатерине II владимирский, пензенский и тамбовский губернатор, был крупным деятелем масонства в России».

5. Хаос и дворец

Дворец стоит рассматривать в комплексе с парком, где есть так называемые большой и малый хаосы — естественные нагромождения глыб диабаза, вписанные в дворцовый ансамбль. Они в сумме с постройками намекают на один из главных постулатов масонства — необработанный и обработанный камни. Необработанный символизирует человека несведущего, обработанный же — человека просветлённого. Также в парке можно увидеть и образы пирамид, ещё одного сакрального масонского символа.

Справка «КТ»

Воронцовский дворец в Алупке создавался в 20-е годы XIX века как летняя резиденция одного из самых богатых и самых просвещённых людей Российской империи — графа Михаила Семёновича Воронцова. Автором проекта Алупкинского дворца был Эдуард Бор, известный английский художник-график, рисовальщик, а руководил строительством другой английский архитектор, рекомендованный Бором, которого звали Уильям Гунт.

Дворец принадлежал трём поколениям Воронцовых, а в 20-х годах прошлого века был национализирован советской властью. Во время Ялтинской конференции дворец был резиденцией английской делегации во главе с Черчиллем.

Ярослав ПЫТЛИВЫЙ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 415 от 3 февраля 2017 года

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:: Комментарий #1 написал: Мойша   |   Сегодня, 09:10   |  



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Дворец был построен по проекту английского архитектора Эдварда Блора
 В строительстве дворца использовался в основном труд оброчных крепостныхиз Владимирской и Московской губерний.
Самый большой объём земляных работ был осуществлён с 1840 по 1848 год с помощью солдат сапёрного батальона, которые соорудили террасы парка перед южным фасадом дворца.
 Южный вход оформлен с восточной пышностью. Подковообразная арка, двухъярусный свод, резьба по гипсу в нише, где переплетаются рисунок тюдоровского цветка и мотив лотоса, завершаются шестикратно повторенной по фризу арабской надписью: «И нет победителя кроме Аллаха»


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