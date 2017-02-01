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СоциумПотребитель

С каждой по возможности, каждой по потребности

Социологические опросы показали, что революция сознания уже произошла, но гендерный коммунизм наступит не скоро

Жить стало лучше, жить стало веселей

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в ходе проведенных ими опросов выяснили, что за последнее десятилетие число претензий женщин к обществу ощутимо уменьшилось. Кажется, социум, наконец-то, стал удовлетворять прекрасный пол. Или, как минимум, соответствовать его ожиданиям.

Само собой, понятие о равноправии полов у каждого своё. Тем не менее, есть некий средний арифметический взгляд на то, как это самое равноправие должно работать. К примеру, подавляющее большинство как мужчин, так и женщин считает, что главный показатель возможности человека утвердиться в обществе — реализация его права на образование и дальнейшее трудоустройство по профессии.

На 10% (по сравнению с 2006 годом) увеличилось число тех, кто утверждает, что представители противоположных полов абсолютно равны в вопросе реализации прав на образование. Ещё более ощутимо вырос процент тех, кто уверен, что женщины в наши дни имеют то же право трудоустроиться по профессии, что и мужчины (с 48% до 76%) и получить достойное вознаграждение за свою работу (с 47% до 75%).

Политические амбиции

В последние годы женщины получили ещё один важный допуск — в политику. Процент тех, кто не отрицает возможности политической карьеры для представительниц слабого пола, практически удвоился! Настоящая революция в сознании российских граждан. Более того, цифры свидетельствуют о настоящей мужской капитуляции. Участие женщин в политике среди мужчин одобряют 66% и не одобряют 30% респондентов, среди женщин одобряют 86% и не одобряют 12%.

Правда, стоит оговориться. Возможно, отвечая на вопросы социологов о женщинах-политиках, мужчины искренни далеко не на все сто. Или попросту не воспринимают всерьёз ни слабый пол, ни, собственно, политику, ни соцопросы, как таковые. Иначе как объяснить то, что по отношению к женщинам-политикам сильный пол не склонен проявлять ни только великодушия или снисхождения, но даже обычной объективности. Так, неадекватность (с их точки зрения) неких заявлений или законопроектов, поступающих от кого-либо из женщин-депутатов Госдумы, они объясняют тем, что у неё наверняка «проблемы с личной жизнью». Нервозность во время прений рассматривают, как проявления ПМС или гормональных скачков климактерического периода. А если же женщина-политик молода и хороша собой, то её идеи им тоже представляются неприемлемыми, а карьеру и само появление на политическом поле объясняют связями с «папиками» из высших эшелонов власти.

Справедливости ради добавим, что участницы публичных дискуссий, как правило, настроены по отношению к женщинам-политикам ещё более критично, чем мужчины. Они ещё строже оценивают их внешний вид и тоже зачастую связывают их политические позиции с личной судьбой.

И, увы, ни одна из российских женщин-политиков по сей день ни заслужила восхищения со стороны представителей народа обоих полов.

Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом

Подозрения в том, что женская половина населения России имеет не слабые политические амбиции, вызывают и данные на вопрос о том, надо ли, чтобы «женщины занимали высшие государственные посты наравне с мужчинами». Оказывается, этого хотели бы 78% женщин и половина респондентов мужского пола. Высказали желание о том, чтобы в России в ближайшие 10–15 лет президентом стала представительница слабого пола, 44% женщин и 21% мужчин. Но это вовсе не означает, что дамы устраивают тайный заговор против нынешнего президента. Совсем наоборот. Именно они составляют большую и наиболее преданную часть электората Владимира Владимировича. Так, в вопросе об «одобрении/неодобрении в целом деятельности Путина на посту президента РФ» позитивные ответы женщин устойчиво опережают мужские — 84% против 77%.

Пятая колонна

Чтобы женщины имели «полностью равные права с мужчинами», считают «важным» и «очень важным» 51% мужчин и 75% женщин. Возражают, что это «неважно» или «не слишком важно», 40% мужчин и 21% женщин. Ясно видно стремление женщин сделать этот вопрос хотя бы предметом обсуждения, а возможно, и решения. Среди мужчин такой интерес распространён гораздо слабее. Это даёт основания подозревать, что скрыто существует и интерес противоположный, желание сохранять гендерную асимметрию. При этом в представлении каждого пятого участника опроса, у «сильной половины человечества» всё же больше прав на профессиональную деятельность (19%), зарплату, соответствующую приложенным усилиям (20%), общественную и политическую активность (19%).

Перерыв на шутки

* * *

Муж — жене:

— Ты когда мои рубашки постираешь?

— А почему бы тебе их самому не постирать?

— Потому что стирка — это женское дело.

— Да? Так вот, слушай, что я тебе скажу: я теперь — феминистка и считаю, что мужчины и женщины абсолютно равны. И я хочу, чтобы ты впредь обращался со мной соответственно!

— Понял. Тогда пошли, поможешь мне пианино к нам на пятый этаж затащить.

* * *

Женщины, борющиеся за равноправие полов, одумайтесь! В лексиконе феминистки нет фразы «Хочу шубу!»

* * *

По-поводу равноправия полов. Я считаю, что жена имеет право делать всё, что ей захочется. Лишь бы это было вкусно.

* * *

Разговаривают двое мужей:

— Ты за то, чтобы у мужчин и женщин были равные права, или против?

— Я двумя руками «за». Знаешь, так надоело подчиняться жене.

Евгения ПРИЙМАК
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 415 от 3 февраля 2017 года

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Просмотров: 106 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:59

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