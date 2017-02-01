Это — «залёт»

Как говорится, это было бы смешно, если б не было так грустно. Дело вот в чём. Не успело в минувший вторник государственное унитарное предприятие «Служба автомобильных дорог Республики Крым», рапортуя о том, какие они молодцы и как ответственно выполняют свою работу, отчитаться о выполнении аварийно-восстановительных работ почти на девяти тысячах квадратных метров рес­публиканских автодорог, как случился скандал.

В тот же день глава Крыма Сергей Аксёнов во время рабочей поездки по Белогорскому району стал свидетелем того, как именно выполняется ремонт крымских дорог. Кортеж автомобилей, в котором, кроме Аксёнова, следовали многие республиканские руководители, остановился возле группы дорожных строителей, выполнявших пресловутый ямочный ремонт под дождём и с явными нарушениями технологии.

«Едем в Васильевку и наблюдаем, как спокойно в лужу высыпают горячий асфальт. Пришлось остановиться и остановить эти работы. Ситуация неприемлемая — так не должно быть, — возмутился Аксёнов. — Если бы сегодня там не проехали, то всё, что там положили, — вся бы работа пошла насмарку. Через две недели пришлось бы там снова делать ямочный ремонт. Вообще это материал для уголовного дела — прошу прокуратуру подключиться».

Однако, возникает вопрос: как же сделаны все те дороги, о которых отчитался автодор? И неужели для того, чтобы работа была сделана хорошо, её должен контролировать лично глава республики?