Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Причиной вспышки чумы мог стать заражённ ...
Работа с кадрами по-советски, или Как «в ...
Хит-парад маразмов
Конфликт без права на ошибку
Крэчи — не крэчи
Археология знания
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
Байки, сонеты

Это — «залёт»

Как говорится, это было бы смешно, если б не было так грустно. Дело вот в чём. Не успело в минувший вторник государственное унитарное предприятие «Служба автомобильных дорог Республики Крым», рапортуя о том, какие они молодцы и как ответственно выполняют свою работу, отчитаться о выполнении аварийно-восстановительных работ почти на девяти тысячах квадратных метров рес­публиканских автодорог, как случился скандал.

В тот же день глава Крыма Сергей Аксёнов во время рабочей поездки по Белогорскому району стал свидетелем того, как именно выполняется ремонт крымских дорог. Кортеж автомобилей, в котором, кроме Аксёнова, следовали многие республиканские руководители, остановился возле группы дорожных строителей, выполнявших пресловутый ямочный ремонт под дождём и с явными нарушениями технологии.

«Едем в Васильевку и наблюдаем, как спокойно в лужу высыпают горячий асфальт. Пришлось остановиться и остановить эти работы. Ситуация неприемлемая — так не должно быть, — возмутился Аксёнов. — Если бы сегодня там не проехали, то всё, что там положили, — вся бы работа пошла насмарку. Через две недели пришлось бы там снова делать ямочный ремонт. Вообще это материал для уголовного дела — прошу прокуратуру подключиться».

Однако, возникает вопрос: как же сделаны все те дороги, о которых отчитался автодор? И неужели для того, чтобы работа была сделана хорошо, её должен контролировать лично глава республики?

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 416 от 10 февраля 2017 года

Еще статьи:
Просмотров: 122 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:32

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей


Календарь
«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив

По номерам газеты

Февраль 2017 (31)
Январь 2017 (68)
Декабрь 2016 (97)
Ноябрь 2016 (90)
Октябрь 2016 (97)
Сентябрь 2016 (94)

© 2008—2017, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru