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Говорят, что... в Бахчисарае забыли о героях Великой Отечественной

Крымчанка Юлия Р. шокирована отношением властей Бахчисарая к памяти воинов, защищавших Родину в Великой Отечественной войне. Она обращает внимание на плачевное состояние памятника на территории Ханского дворца: «Множество туристов отовсюду ежедневно и видят это! Стыдно! Видно, что плитку клали не так давно, но сейчас почти вся уже обвалилась».