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Говорят, что... в парке вместо урн установили «дуршлаги» Жители крымской столицы Любовь П. и Саша М. возмущены «дизайном» стационарных урн в Гагаринском парке Симферополя. «Что за подобие мусорок установлены в Гагаринском парке? Что это? Зачем? Кто вообще додумался это поставить? Весь мелкий мусор на земле. По накладным, наверное, прошли как металл?!» — восклицает Любовь. Ей вторит Саша: «Это просто издевательство над здравым смыслом! Видимо, по смете провели как урна за 3 тыс., а в реале урну упростили вот до такого ужаса, которому красная цена 50 руб. Вот и вся математика! И никому дела нет до того, как это выглядит и как этим пользоваться!» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 416 от 10 февраля 2017 года Еще статьи: Говорят, что... в парке Шевченко экономят на электричестве Конкуренция в законе Тополь-убийца Миллионы на «Ленина» «Излюбленный» ресторан мэрии Просмотров: 89 | Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:04