В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... на южнобережных дорогах пасутся лошади

Говорят, в районе Верхней Кутузовки вдоль трассы Симферополь – Алушта частенько пасутся лошади. Приезжие автотуристы откровенно пугаются, когда на неосвещённом участке трассы в вечернее время перед капотом машины вдруг возникает силуэт животного. Некоторые благословляют небеса за то, что не превышали скорость и успели вовремя затормозить. Кое-кто звонит в полицию, где, оказывается, о ночных прогулках парнокопытных прекрасно осведомлены. И все единогласно вопрошают: где освещение и дорожные знаки, призванные уберечь водителей от беды?..