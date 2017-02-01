В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... торговые объекты строят на проезжей части Говорят, что в городе Саки совершенно пренебрегают строительными нормами и возводят новые сооружения по принципуя: где нравится, там и поставим. В частности, якобы сейчас идёт активное строительство на проезжей части на улице Симферопольской. Там, дескать, устанавливают какую-то площадку. Говорят, видимо, место торговое готовят. Люди возмущены: «везде дороги расширяют, а у нас с точностью до наоборот». Город-перевёртыш — так окрестили Саки в соцсетях. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 416 от 10 февраля 2017 года Еще статьи: Говорят, что... в Армянске свои законы Город Саки станет селом? Берегитесь, опасный участок! Мутные Саки Продают «неправильные» билеты?