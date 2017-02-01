Условная доступность

Департамент труда и соцзащиты Симферопольского района переедет в Мирное

В редакцию «Крымского Телеграфа» обратились жители Симферопольского района, которые пожаловались на недоступность департамента труда и социальной защиты населения (ДТСЗН) Симферопольского района. Мы решили убедиться лично, так ли это на самом деле.

Кнопка вызова вместо доступности

Симферопольский адрес улица Ракетная, 34, у почти сорока тысяч крымчан ассоциируется с двумя тёмными, узкими, загромождёнными подвалами, в которых расположился департамент труда и социальной защиты населения Симферопольского района. Как просто догадаться, постоянные посетители учреждения — это старики, инвалиды и родители, которым приходится постоянно разбираться с документами, необходимыми для получения льгот. Но вот парадокс — работающее с таким контингентом учреждение находится в месте, очень плохо подходяшем для оказания этих услуг.

В самом учреждении на вопрос о доступности изначально отреагировали обиженно: «Почему недоступно? Смотрите, сколько людей внутри!»

Действительно, посетителей здесь хватает, но нет ни одного на инвалидной коляске. Не видно в ДТСЗН и мам с грудничками, но детскую коляску сюда и не затащишь! Вообще снующие по коридорам люди с трудом могут разойтись — свободного пространства почти нет. Правда, к чести департамента, нужно сказать, что даже в тесных холлах удалось разместить достаточное количество стульев, так что ожидающим пожилым людям хотя бы не приходится стоять.

«В этих помещениях мы находимся около пяти лет, — рассказывает заместитель начальника департамента Ирина Мефаева. — До этого учреждение располагалось возле Центрального рынка, там, где сейчас Крымгаз. Но наши кабинеты были на третьем этаже, люди и тогда жаловались на неудобства, связанные с этим».

В департаменте подчёркивают, что учреждение полностью недоступным назвать нельзя — снаружи есть кнопка вызова.

«Если человек будет на инвалидной коляске, то он просто может нажать на кнопку и к нему выйдет секретарь, это закреплено приказом, — объясняет Ирина Александровна. — Секретарь узнает, с каким вопросом обращается посетитель, какой специалист ему нужен, и уже тогда будет понятно, что делать».

Впрочем, такую ситуацию здесь моделируют чисто теоретически — никто не помнит, когда последний раз кто-то пользовался этой кнопкой. Так что о том, насколько эта система работоспособна, сказать сложно.

«На самом деле, это не проблема, — уверяет заместитель начальника. — Если человек сам не может к нам прийти, вместо него это может сделать его родственник или знакомый. Мы идём навстречу людям и решаем вопросы через представителей».

В то же время остаётся непонятным, что делать мамам с грудными детьми, если они приходят с колясками. В департаменте считают, что в таком случае нужно оставить коляску снаружи, но за её сохранность, конечно, никто отвечать не будет.

Вывод из всего этого можно сделать только один: нынешние помещения департамента действительно не подходят для работы с посетителями.

В ожидании переезда

В учреждении не отрицают, что очень надеются на переезд в более комфортное помещение.

«Сюда же не только людям приходить неудобно, но и нам самим не хочется работать в таких условиях», — жалуются сотрудники департамента.

К слову, разговоры о возможной смене дислокации уже ведутся.

«Мы слышали, что сейчас строится новое здание за „Меганомом“, где в одном месте будут собраны разные учреждения Симферопольского района, но никакой подробной информации об этом у нас нет. По крайней мере, я ни одной официальной бумаги по этому поводу не видела», — уточняет Ирина Мефаева.

Однако, несмотря на это, уже в ближайшее время здесь будут приняты меры, чтобы сделать помещения департамента более доступными для населения.

«В марте-апреле мы планируем закупить специальный подъёмник-лестницеход, — говорит заместитель начальника. — Я видела его на проспектах — он достаточно компактный, удобный. И у нас уже есть деньги на его приобретение. Но это не процедура одного дня — должен пройти официальный тендер на закупку».

Покупка такого приспособления обойдётся департаменту в 350 тысяч рублей.

Однако нужно понимать, что лестницеход предназначен для преодоления лестниц человеком в инвалидной коляске, но только при управлении подъёмником другого лица. То есть самостоятельно инвалид даже с его помощью не сможет попасть в нужный кабинет. Это означает, что посетитель департамента всё равно должен приходить с сопровождающим, который поможет ему преодолеть препятствие, либо опять вызывать с помощью кнопки сотрудника учреждения, который окажет необходимую помощь.

Компетентно

Людмила Киприна, заведующая сектором информационных технологий и взаимодействия со СМИ администрации Симферопольского района:

«Да, ситуация с неудобным расположением ДТСЗН Симферопольского района хорошо известна. Вопрос находится на личном контроле главы администрации Симферопольского района Ирины Бойко. Рассматривались всевозможные варианты, в том числе направлялись неоднократные обращения в Министерство имущественных и земельных отношений с просьбой о помощи, однако подходящих вариантов не нашлось. К сожалению, в распоряжении администрации Симферопольского района нет такого здания, в котором можно было бы создать более комфортные условия для приёма посетителей. Одним из вариантов решения проблемы стало выделение двух кабинетов на первом этаже в здании администрации Симферопольского района, на ул. Павленко, 1 в Симферополе. В перспективе также рассматривается возможность переноса работы учреждения в село Мирное, где будет построен административный комплекс района».