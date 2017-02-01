Шанс для Белогорска

В регионе планируют возродить агросектор

В Белогорский район поэтапно заходят инвесторы, но на общем уровне благосостояния это пока не отразилось. Из-за чего главы белогорских муниципалитетов воюют с Минздравом, почему в Симферополь передают мусоровозы со всего Крыма и зачем нужно «ручное сопровождение» инвестпроектов?

Инвестиции реальные и потенциальные

Белогорский район крайне привлекательный регион в плане инвестиций. Во-первых, здесь достаточно территории, на которой можно развернуть масштабные проекты. Во-вторых, географически он очень удобен — и до Симферополя недалеко, и прямая дорога до Керчи есть. Так что уже находятся предприниматели, готовые вкладывать сюда деньги.

Если говорить о реальных инвестпроектах, то их пока четыре. Эти проекты связаны с созданием агропромышленных предприятий, строительством молокоперерабатывающего комплекса и предприятия по производству асфальтобетонных смесей. Объём инвестиций по ним составляет 500 миллионов рублей. В настоящее время все эти четыре инвестпроекта находятся на различных стадиях оформления земельных участков.

Предполагается, что инвесторы перейдут непосредственно к реализации проектов в середине текущего года.

Помимо этого, на инвестсовете республики было одобрено ещё два инвестиционных предложения по Белогорскому району. В частности, речь идёт о создании туристического охотничьего комплекса «Холодная гора» (инвестиции составляют 240 миллионов рублей). Интересно, что история этого проекта, образно говоря, уходит своими корнями в советское прошлое — ещё в 1956 году недалеко от Белогорска специально для заядлого охотника Никиты Хрущёва была создана ферма по выращиванию фазанов. Птиц завезли из Румынии и Венгрии. Впрочем, в каких условиях будет работать современная «Холодная гора», пока неизвестно.

Между тем с инвестиционной точки зрения гораздо привлекательнее другой одобренный проект — строительство крупного тепличного комбината (объём вложений составит четыре миллиарда рублей). За три года здесь планируется создать тепличный комплекс общей площадью 20 га, на базе которого будет трудоустроено 400 человек.

Реализацию этого проекта республиканское министерство экономического развития берёт под собственный контроль, дабы не возникло никаких сложностей, в том числе с подключением к энергосетям и газу.

Такое усиленное внимание по отношению к заходящим в Крым инвесторам легко объяснимо. Как оказалось, бывшие министры отпугнули часть бизнесменов, готовых вкладывать деньги.

В правительстве Крыма рассказывают, например, что некий предприниматель собирался инвестировать в республику... 800 миллионов долларов, однако получил отказы по всем своим предложениям. По информации из Совета министров, подобные проекты не заинтересовали бывшего главу сельскохозяйственного ведомства Андрея Григоренко и перешедшего на работу в Севастополь министра экономического развития Валентина Демидова. В связи с этим сейчас есть негласное распоряжение организовать «ручное сопровождение» всех инвесторов, чтобы деньги оставались на полуострове.

Тем более что инвестпредложения продолжают поступать. Так, в Министерстве экономического развития уточняют, что сейчас прорабатываются ещё семь проектов по Белогорску — идёт согласование документации с инвесторами.

В частности, среди инвестиционно привлекательной деятельности можно отметить заготовку древесины, эфиромасличное производство, развитие туристического кластера и т. д.

Оставить молодёжь в селе

За прошлый год объём сельхозпроизводства в Белогорском районе вырос на шесть процентов и составил 2,7 миллиарда рублей. Это примерно в два раза выше, чем средний показатель по республике.

Впрочем, нужно понимать, что в регионе есть не только сельское хозяйство, но и промышленность. В частности, Белогорск специализируется на добыче строительных известняков: песка и щебня. По информации Минэкономразвития РК, «практически 90 процентов предприятий района являются прибыльными. За прошлый год они заработали 270 миллионов рублей».

В то же время средняя заработная плата в районе ниже средней по Крыму примерно на 20 процентов.

Важно, что 73 процента населения района — это люди, живущие в сельской местности. В Минсоцзащиты Крыма считают, что крайне важно заинтересовать молодёжь не уезжать в города, а оставаться дома. В то же время сейчас нет таких механизмов, чтобы заинтересовать молодых людей искать работу там, а не в центре.

Борьба с Минздравом

Есть определённые проблемы в сфере здравоохранения. В частности, была сокращена ставка стоматолога во врачебных амбулаториях, так что населению приходится теперь ездить в районный центр. В свою очередь, глава крымского Минздрава считает, что эта оптимизация не должна повлечь за собой проблем для людей. Александр Голенко подчёркивает, что еженедельно в каждую амбулаторию выезжает стоматолог. Но главы муниципалитетов уверяют, что это на самом деле не так и стоматолог не выезжает в сёла.

Александр Голенко, министр здравоохранения Крыма:

«Ставки стоматологов не предусмотрены во врачебных амбулаториях. Раньше они фактически были, работали на полставки. Сейчас стоматолог будет выезжать по очереди».

В муниципалитетах уверены, что это проблему никак не решит, и без ставки стоматолога не справиться на селе.

Но одной из самых серьёзных проблем в регионе остаётся отсутствие в некоторых населённых пунктах водоснабжения. Круглосуточная подача воды осуществляется всего в десяти населённых пунктах района, в 52 — воду подвозят по графикам, а в 18 населённых пунктах вообще отсутствует централизованное водоснабжение. Предполагается, что в эти 18 пунктов зайдёт предприятие «Вода Крыма», которое и будет заниматься решением проблемы. При этом в Министерстве ЖКХ уточняют, что полностью справиться с ситуацией и окончательно отказаться от подвоза воды можно будет к концу 2019 года.

В пользу столицы

В ближайшее время в Симферополь должно поступить восемнадцать единиц коммунальной техники из других регионов полуострова. Оказывается, в Белогорском районе, Алуште, Джанкое, Феодосии, Ялте и так далее закупленные мусоровозы простаивают без дела, а значит, им необходимо найти рациональное применение.

Сергей Карпов, министр ЖКХ Крыма:

«Руководители этих муниципальных образований объясняют такую ситуацию тем, что они ошиблись в объёмах, неправильно посчитали потребность. Причём информацию эту они замалчивали, приходится самостоятельно проверять документы. Сейчас эту технику необходимо передать Симферополю, чтобы проблему, которая возникла с вывозом мусора, как-то решить».

Кстати, настораживает ситуация с тарифами на полигоне ТКО в селе Тургенево Белогорского района. За кубометр мусора здесь берут 64 рубля, и экономическая обоснованность такой высокой цены вызывает сомнения.

Сергей Карпов:

«Мы настаиваем на снижении тарифов до 23–25 рублей. Но сейчас полигон должен прийти в соответствие с действующими нормами законодательства. Назначение земли будет значиться как полигон хранения ТБО».