Платить или не платить?

Всевозможные жилищные проблемы атакуют крымчан

Как провести бартер с Крымэнерго, сможем ли мы работать по тендерной системе, а также о том, как провести капремонт, до которого можно и не дожить.

Чем чревата неуплата

Недавно в «Книгу жалоб газеты «Крымcкий ТелеграфЪ» поступило сообщение (№ 413 (2) от 20 января 2017 года) о том, что 84-летняя бабушка живёт в ужасных условиях в селе Михайловка Нижнегорского района. По словам обратившегося гражданина, её квартира находится на верхнем этаже трёхэтажного дома, где кровля в таком плачевном состоянии, что при дождях и таянии снега в комнаты льётся вода, в связи с чем замыкает электричество (газа в селе нет, отопление электрическое) и бабушка вынуждена жить в холоде. Также в жалобе было упомянуто, что глава поселения Олег Пензештадлер, зная о том, как несладко приходится бабушке, игнорирует этот вопрос, а разные инстанции шлют банальные отписки.

Олег Пензештадлер отреагировал на публикацию «КТ» и на примере бабушки рассказал о проблеме, охватившей весь Крым, а также о том, почему ему не удалось помочь старушке.

Дело в том, что, как оказалось, квартира бабушки приватизирована. Что это значит? Муниципалитет при всём желании не может за бюджетные средства произвести ремонт, так как это будет нецелевое использование средств.

Выяснилось также, что у старушки есть близкие родственники, которые могут помочь (правда почему-то не помогают) с решением проблемы, но не до такой степени, чтобы перекрывать кровлю многоквартирного дома с такими же приватизированными квартирами.

Какой выход? Отремонтировать или перекрыть кровлю. Только это дорогое удовольствие и к тому же для этого нужно составлять сметы, дефектологические акты.

Ряд многоквартирных домов в Михайловке уже испытал на себе целительный капремонт кровель. Но здесь всплывает проблема, которая сегодня коснулась всех регионов Крыма. Кроме квартплаты и коммунальных услуг, жители многоквартирных домов должны платить взносы на капремонт. Средства эти должны накапливаться и при необходимости применяться по назначению.

Однако жители республики не особенно радостно встретили очередной платёж.

Жительница города Джанкой:

«Почему я должна платить за капитальный ремонт, который проведут через лет пятьдесят и, возможно, я даже до него не доживу? К тому же так, как у нас иногда капитальные ремонты проводят, не знаешь, до или после ремонта было лучше».

Стоит отметить, что государственное субсидирование, а также участие в госпрограммах по капремонтам возможно, если жильцы выбрали способ управления и выплачивают взносы на капремонт.

Согласно положениям ст. 161 Жилищного кодекса РФ, предусмотрены три способа управления многоквартирными домами (далее — МКД):

• непосредственное управление собственниками помещений в МКД;

• управление товариществом собственников жилья (ТСЖ) либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;

• управление управляющей организацией.

Но здесь есть камень преткновения. Собственники жилья в отдельных (но, к сожалению, не очень редких) случаях не хотят выбирать ни один из утверждённых законодательством способов (как и получилось с бабушкой в Нижнегорском районе), тем самым лишая себя возможности господдержки при проведении капремонта в дальнейшем.

Председатель Михайловского сельского совета — глава администрации Михайловского сельского поселения Нижнегорского района Олег Пензештадлер:

«Люди считают, что они ничего не должны, напротив, это мы им должны. Но по закону так не получается, а мы работаем в правовом поле, в том числе по 189-ФЗ. В итоге люди отказываются платить взносы на капремонт, выбирать способ управлении МКД. Мы предлагали им создать ТСЖ, привозили разные управляющие компании. Проводили собрания, составляли протоколы, но дальше стопки протоколов ничего не идёт. Возвращаясь к капремонту. Наше предприятие ООО „Сервис Н“ готово помочь в том, чтобы сделать сметы, дефектные акты безвозмездно. Жильцы должны только решить и начать собирать деньги. Наши фермеры готовы выделить средства за земли сельхозназначения тем, у кого арендуют участки».

Ещё один момент. Да, по закону жильцы платить должны, но их чрезвычайно волнует и то, например, что в МКД уже много лет пустуют квартиры, владельцы которых платить не будут, а взносы за их общий дом лягут на плечи остальных.

Олег Пензештадлер:

«Что грозит людям, которые не будут платить за капремонт? Ничего не грозит, никто даже не оштрафует. Только дом со временем развалится».

Так, выходит: если вы хотите, чтобы ваш дом попал в госпрограмму и т. п. — платить за капремонт надо, но если вы не будете платить — ощутимых санкций к вам применять не будут.

Очередная попытка работать по тендерам

В 2016 году мы пытались работать не по 44-ФЗ, а с единым поставщиком, что должно было облегчить процедуру, однако и в таком случае процент освоения бюджетных средств ещё в октябре прошлого года в ряде регионов Крыма существенно хромал. Не так давно правительством республики было принято решение вернуться к 44-ФЗ — тендерам.

Олег Пензештадлер:

«Работать с единым поставщиком было проще, но антимонопольное управление — против. Теперь снова будем работать по 44-ФЗ, но не уверен, что это лучший вариант для нас. Посмотрим, что будет в октябре текущего года. Может, было бы лучше снова вернуться к единому поставщику, чтобы не потерять часть субвенций, субсидий и средств по ФЦП. По крайней мере пока полностью не адаптируемся и не адаптируем нашу правовую базу».

Ночь. Улица. Фонарь. И Крымэнерго

Проблема уличного освещения во многих поселениях Крыма возникла давно, но актуальна и сегодня. Стараются выделять средства и освещать улицы. Но тут свою лепту вносит Крымэнерго.

Олег Пензештадлер:

«Мы хотели продолжить проводить уличное освещение, но наш филиал Крымэнерго сообщил, что, кроме естественного увеличения платы за электроэнергию, которая ляжет на наш бюджет (мы к ней готовы), нам придётся ежемесячно платить круглую сумму за использование опор нижнегорского Крымэнерго! То есть, получается, благодаря увеличению площади уличного освещения Крымэнерго будет зарабатывать больше в связи с повышением потребления электроэнергии, но при этом ещё хочет заработать на том, чтобы нам это позволить. Плата за опоры в масштабах даже одной улицы получается очень накладной для бюджета. Поэтому мы решили ответить Крымэнерго тем же. Земля под опорами наша (согласно законодательству, 1 кв. м под каждой опорой), цена за аренду участков в Крыму сейчас высокая, а потому, если Крымэнерго будет настаивать на плате за опоры, мы будем настаивать на заключении договоров аренды на участки под опорами».

Также глава Михайловского поселения сообщил, что РЭС ставили подобные условия и в других регионах Крыма, поэтому хорошо было бы вынести на республиканский уровень предложение стать арендодателем земли под опоры.

Заметим, что это — лишь первая публикация по данным проблемам. В ближайшее время «Крымский ТелеграфЪ» намерен более подробно разобраться в них и опубликовать имеющуюся у редакции информацию.