Кто и как зарабатывает на перевозчиках

В работе государственного транспортного предприятия появились скандальные подробности

Билетный кассир ГУП РК «Крымавтотранс» на автостанции пгт Советский, Советского района, Наталья Гончарова обратилась в «Крымский ТелеграфЪ» с сообщением о «беспределе, на который вынуждена закрывать глаза». Что же такого скандального происходит на автостанции?

Новое руководство — новые правила

Наталья Гончарова проработала на автостанции 12 лет, и работа была максимально налажена, пока из Белогорска не пришёл новый руководитель — старший диспетчер Белогорской сети автостанций (пять автостанций: в Белогорске, сёлах Богатом, Садовом, посёлках Нижнегорский и Советский) Наталья Шиян.

Итак, старший диспетчер сразу стала принимать на работу новых молодых контролёров и обучать по-своему. Согласно должностным инструкциям контролёров на автостанции, одной из основных их обязанностей является проверка пассажиров с билетами по ведомостям, которую они должны производить в транспортном средстве, совершающем пассажироперевозки, перед отбытием.

Коррупция или недополученный доход?

Советская автостанция является филиалом государственного унитарного предприятия РК «Крымавтотранс», поэтому важно не допустить, чтобы региональные проблемы одного из филиалов кластера распространялись на другие.

В чем заключаются основные нарушения на Советской автостанции?

Наталья Гончарова:

«Новые контролёры не проверяют пассажиров с билетами по ведомостям. Они даже не заходят в автобусы и маршрутные такси. Этому масса свидетелей. С улицы отдают водителям ведомости и, до или после, берут с них деньги. Как я могу закрывать глаза на безбилетный проезд и, может быть, даже взятки? Говорят, что за одного безбилетного пассажира, едущего в дальний рейс (Симферополь, Керчь, Джанкой, Феодосия и пр.) с водителя берут 30 рублей. Представьте, сколько это, если в день проходит 53 рейса. В каждом из автобусов может быть 10–15 безбилетных (в зависимости от габаритов транспорта), из которых не меньше пяти едут далеко. То есть, по минимальным подсчётам, в месяц они могут так заработать 238,5 тыс. рублей. При этом мы здесь не берём в расчёт тех пассажиров, которых водители легально подбирают на остановках во время пути. Кроме того, при такой системе под угрозой оказываются пассажиры с билетами». Если сбор денег с водителей можно квалифицировать как предположение, то то, что контролёрами не выполняются в полном объёме их непосредственные профессиональные обязанности, — факт.

Из этого следует, что такие «пропуски» проверок по ведомостям могут обернуться недополученным доходом в Крымавтотранс, а, соответственно, в бюджет республики, размер которого может исчисляться как в десятках, так и в сотнях тысяч рублей в месяц. Видя ситуацию, по словам Натальи Гончаровой, теперь уже бывший бухгалтер уволилась. Сама же билетный кассир решила, что будет бороться за порядок на автостанции. Она написала несколько обращений в ГУП РК «Крымавтотранс» и уполномоченные органы. Однако ответы спускались на начальника Белогорской сети Сергея Терещенко, либо у него же интересовались ситуацией, либо отправляли разъяснения законодательства.

В распоряжение газеты «Крымский ТелеграфЪ» была предоставлена видеозапись, на которой чётко прослеживается, что контролёр действительно не проверяет пассажиров по ведомостям, а просто отдаёт водителю документы. И так с пятью подряд перевозчиками. Это даёт право квалифицировать ситуацию как невыполнение служебных обязанностей и предполагать, что их действия могут отразиться на бюджете. Так ли это на самом деле, должны выяснять уполномоченные органы.

В чём подвох?

Билетный кассир узнала, что на автостанцию в Советском якобы устроилась контролёром студентка дневной (очной) формы обучения, и профессиональные обязанности она выполняла иначе.

Наталья Гончарова:

«Шиян приняла на работу, не оформляя, девушку Викторию Шурову. Подтверждением того, что она без оформления была принята на ответственную работу, могут служить планы-графики работы, подписанные начальником Белогорской сети автостанций Сергеем Терещенко, руководителем Натальи Шиян». Когда Виктория хотела войти в кабинет билетного кассира, то есть к Наталье Гончаровой, которая является единственным материально ответственным лицом, последняя её выгнала. В результате возникла конфликтная ситуация, дошедшая до суда, который иск Шуровой к Гончаровой, впрочем, не удовлетворил. В конечном итоге Виктории пришлось уйти с предприятия.

Противоположное мнение

У любого конфликта всегда есть две стороны, и в данном случае старший диспетчер, естественно, не согласилась с обвинениями Натальи Гончаровой.

Старший диспетчер Белогорской сети Наталья Шиян:

«Контролёры не берут у водителей деньги с безбилетных пассажиров. Это невозможно. Мы постоянно всех проверяем, приезжают проверки и, если находим нарушения — применяем взыскания — выговора. Это невозможно!»

На вопрос о том, почему контролёры не выполняют служебных обязанностей и не входят в транспортные средства, осуществляющие пассажироперевозки, ответить оказалось сложнее.

Наталья Шиян:

«Контролёры должны заходить в автобусы и сверять по ведомостям билеты пассажиров. Я не знаю, что на видео, но, может быть, тогда автобус был полный — все билеты проданы, поэтому не было необходимости проверять».

Тот факт, что таким образом отправился не один автобус и маршрутное такси, старший диспетчер пояснила, что находится в отпуске, не видела видео и в связи с этим не знает, что на это ответить.