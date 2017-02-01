Карьерный вопрос

Кольчугинское месторождение — экономная экономика или эколожная экология?

В последнее время жителей Пожарского сельского поселения Симферопольского района неоднократно пугали, что в случае начала работ по добыче материалов, необходимых для строительства нового аэропорта Симферополь и трассы «Таврида», на Кольчугинском месторождении будут уничтожены река Западный Булганак и ландшафтный памятник «Плачущая скала», а местное население лишится воды. Разработчики карьера в свою очередь утверждают, что вреда окружающей среде и населению не нанесут. Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» решил выяснить, кто говорит правду, а кто вводит людей в заблуждение.

«Экологический эгоизм»?

Для крымчан вопрос открытия новых месторождений полезных ископаемых и их разработки всегда был двойственным. На чаше весов традиционно оказывается желание сохранить привычную среду обитания, экологию местности, а с другой стороны — стремление к развитию инфраструктуры и экономические факторы.

«Крымский ТелеграфЪ» уже писал о конфликте, который возник из-за недовольства жителей и некоторых экологов, и изложил причины их обеспокоенности появлением карьера. На этот раз мы решили выслушать специалистов и взвесить все за и против.

По федеральной программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года» в сжатые сроки предстоит создать современную инфраструктуру, которая повысит уровень жизни крымчан и позволит привлечь инвестиции. Сорвать сроки строительства и, как следствие, существенно увеличить затраты на проект в нынешнее сложное время недопустимо, крайне важно обеспечивать крымские «стройки века» всеми необходимыми материалами. Поэтому Кольчугинское месторождение хотя и считается мелким, но его значение для развития Крыма огромно.

Понимая важность таких проектов для будущего, взвешенно и разумно отнестись к Кольчугинскому карьеру призвали даже те, для кого традиционной позицией было сопротивление любым вмешательствам в окружающую среду. Председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал стремление к тотальному запрету любых подобных проектов «экологическим эгоизмом». По мнению главного крымского общественника, если эту тенденцию не побороть, то «мусор мы будем вывозить в Магадан, а песок добывать в Калининграде. Только в результате общественного консенсуса у нас будут и карьеры, и сохранённая природа». Вторит ему министр экологии Крыма Геннадий Нараев. По его мнению, вопросом экологической безопасности должны в первую очередь заниматься профессионалы. Министр уверен: экологическое образование населения оставляет желать лучшего, поэтому факт соблюдения природоохранного законодательства зачастую крайне трудно донести до людей, ведь в век всеобщей информатизации создавать любые, даже самые фантастические мифы гораздо легче, чем развенчивать их.

Водный фактор

Давайте попробуем разобраться в ситуации вокруг карьера с точки зрения фактов и здравого смысла. Водоснабжение и качество воды — одна из самых острых проблем Пожарского сельского поселения. Водопровод очень старый. В Лекарственном нет скважины, вода подаётся из каптажа, а на новый проект денег нет. Людям говорили: «Карьер лишит вас питьевой воды!» Но это не так. Работы на карьере никак не отразятся на водоносных горизонтах, экскаваторы до них просто не достанут: глубина разработки не превысит 15 метров, а основной водоносный горизонт находится на глубинах совершенно другого порядка — 120–150 метров. Его эксплуатируют все расположенные вдоль берега моря от Сак до севастопольской Любимовки прибрежные посёлки.

В планах разработчиков обеспечение всех четырёх посёлков качественной питьевой водой как первый вклад в социальное и экономическое развитие Пожарского сельского поселения. Плоды такого партнёрства между разработчиками и посёлками несложно увидеть на сотне примеров по всей стране — параллельно с добычей полезных ископаемых они развивают и инфраструктуру прилегающих территорий, строят дороги, социальные объекты, проводят коммуникации. Жители, которые еще недавно и нередко были категорически против разработки недр, спустя короткое время грудью становятся на защиту предприятия от закрытия.

«Плачущие скалы»

Критики проекта заявляли: «Карьер уничтожит посевы и лекарственные травы». Так ли это? Проектом предусмотрено извлечение гравийно-галечных отложений с противоположной от села Лекарственного стороны горной гряды, самосвалы не будут ездить через населённые пункты, проводимые работы не доставят неудобств жителям. После завершения работ глинистые породы вернут на место в качестве потенциально плодородного слоя почвы и обеспечат выработке пологий ландшафт. На этапе биологической рекультивации на этом месте посеют многолетние травы.

Ещё один миф: «Природный ландшафтный памятник „Плачущая скала“ будет уничтожен». Парадоксально, но как раз научные исследования, выполненные несколькими независимыми экспертами, говорят об обратном — при рекультивации склоны бывшего карьера покроют лесонасаждения, а воронкообразная форма ландшафта поможет сбору атмосферных вод, что дополнительно подпитает влагой местную достопримечательность. «Плачущая скала» расположена в семистах метрах от карьера. Это расстояние пересекают овраги и балки, перехватывающие воды поверхностного стока. На воду, сочащуюся сквозь карстовые трещины в обрыве горных пород «Плачущей скалы», разработка карьера никак не повлияет.

Миф о разрушении реки

Ещё одно фантастическое заявление: «Карьер уничтожит реку Западный Булганак». Даже студенты-географы знают, что большая часть реки Западный Булганак питается исключительно за счёт поверхностных стоков и расположена сверху водоупорных глинистых слоев толщиной до сотни метров. Они надёжно изолируют водоносный горизонт от влияния окружающей среды, и река никак не может пострадать от проводимых работ.

А вот и ещё один пример, как объект, традиционно считавшийся экологически небезопасным, наоборот, улучшает экологическую обстановку местности. Разработка карьера около Кольчугино предотвратит возможные оползни и естественные эрозионные процессы. Верховья оврагов, сформированные много тысяч лет назад, расположены перпендикулярно долине реки Западный Булганак. Если в верховье оврагов создать защитные «замки» из тех же пород, то эрозионное развитие оврага вверх по его «течению» остановится.

Готовы к диалогу

Крымчанам пора отвыкать от того уровня безответственности, который был обычным при получении разрешений на разработку недр до воссоединения Крыма с Россией. Разработчики карьера около Кольчугино утверждают, что не только со всей ответственностью относятся к соблюдению норм экологической безопасности, но и готовы вести конструктивный диалог с общественностью, чтобы вместе прийти к взвешенному, а главное — взаимовыгодному решению. Разработка по новым технологиям с соблюдением всех экологических норм — это реальная возможность улучшить жизнь местных жителей. Ход работы в рамках действующего законодательства будут контролировать две независимые одна от другой комиссии, в их состав войдут представители общественности и специалисты: гидрологи и экологи. Разработчик карьера, компания «Явр», полностью понимает всю степень своей ответственности и за экологическую обстановку, и за развитие территории. Поэтому бизнесмены намерены помочь жителям Пожарского сельского поселения решить важнейшие вопросы инфраструктурного развития, например, обеспечить качественным водоснабжением и решить многие другие социальные проблемы, на которые средств в местном бюджете просто не хватает.