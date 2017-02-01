На всех этажах огромного дома

Как готовятся футболисты и что им мешает

В эти дни в северных странах и в России в том числе ещё трудно играть в футбол, в разгаре зима. Например, на большой части Российской Федерации футбольные поля завалены снегом, который только в конце нынешнего месяца начнёт таять в южных регионах, а до северных доберётся к концу марта. Но на всех этажах этого огромного футбольного дома кипит работа.

И зимой, и летом

Своеобразную экскурсию мы начнём с Крыма, где после новогодних каникул все восемь профессиональных клубов, участвующих в первенстве Крымского футбольного союза, начали готовиться к продолжению главного турнира полуострова. Однако, если до 8 февраля они тренировались по собственным планам, то затем перешли на систему, которую второй год подряд предлагает им президент КФС Юрий Ветоха, берущий на себя все расходы по организации учебно-тренировочных сборов и участию команд в розыгрыше открытого зимнего Кубка кФС, который будет проходить с 8 по 26 февраля в двух группах. В группе A, она базируется в Новопавловке и Куйбышево, играют чемпион КФС 2015/16 года симферопольская «ТСК-Таврия», «Севастополь», ялтинский «Рубин», «КФУ-Бахчисарай», махачкалинская «Анжи-2» и должна была приехать молодёжная сборная Камеруна. В группе B, она играет по круговой системе в Евпатории, выступают молодёжненская «Крымтеплица», «Евпатория», феодосийская «Кафа», молодёжная команда самарских «Крыльев Советов», саратовский «Сокол» и любительский ялтинский клуб «Кызылташ». Победители групп 26 февраля в Севастополе разыграют зимний Кубок КФС, который в минувшем сезоне выиграл «Бахчисарай», ныне, увы, почивший в бозе.

Болельщики заметили, что среди участников отсутствует керченский «Океан». Руководители команды решили готовиться к продолжению чемпионата на Кубани, в Геленджике, где обычно тренируются их соседи, к которым приезжают команды российской второй лиги. Ну, что же, уже 4 марта начинаются матчи второй каденции в первенстве КФС, и мы увидим, пошёл ли керчанам на пользу визит в Геленджик? Тогда и подробно расскажем, какие изменения произошли в составах и на тренерских мостиках в клубах нашего чемпионата. В нём, вне всякого сомнения, сразу же начнётся погоня за единоличным лидером первенства «Крымтеплицей» — 33 очка — со стороны ближайших преследователей: «ТСК-Таврии» — 27, «Севастополя» — 26, «Евпатории» — 23 очка.

На трёх фронтах

Через несколько дней начнут возвращаться с учебно-тренировочных зарубежных сборов российские клубы Премьер-лиги. Те из них, кто побогаче, смогли в межсезонье укрепить свои составы не только талантливыми отечественными игроками, но и легионерами высокого класса, готовились к продолжению первенства страны в Испании и Португалии. «Бедняки» же, после почти годичной паузы, вновь потянулись в Турцию. Все они провели немало контрольных поединков, не предавая особого значения результатам. Главным для тренеров было подготовить подопечных к основным событиям.

Для трёх наших команд, выступающих в 1/16 финала розыгрыша Кубка Лиги Европы УЕФА, он наступит уже 16 февраля, когда им предстоит провести первые матчи на своих полях и в гостях. «Краснодар» будет принимать турецкий «Фенербахче» из Стамбула, а «Ростов» — чешскую «Спарту» из Праги. И только санкт-петербургскому «Зениту» предстоит совершить визит в Бельгию, к «Андерлехту» в Брюссель.

Пройдёт дней десять, и ещё восемь клубов (шесть из Премьер-лиги и два из ФНЛ) сразятся в четвертьфинале розыгрыша Кубка России 2016/17 года за право выступать в полуфинале. 28 февраля екатеринбургский «Урал» принимает «Краснодар», а 1 марта встречаются московский «Локомотив» — «Тосно», «Уфа» — махачкалинская «Анжи» и казанский «Рубин — новосибирская «Сибирь». Финал почётного приза планируется провести в Сочи или в Санкт-Петербурге. Если Кубок страны выиграет «Локомотив», то он догонит ЦСКА, станет, как и армейцы, семикратным владельцем хрустального самоварчика. Сохраняют шансы стать двукратными победителями почётного приза «Рубин» и «Ростов».

И, наконец, третий фронт. Вторая каденция из тринадцати матчей первенства России открывается встречами 18-го тура с 3 марта. В нём сыграют «Томь» — «Ростов», «Оренбург» — «Арсенал», ЦСКА — «Зенит», «Урал» — «Амкар», «Крылья Советов» — «Локомотив», «Краснодар» — «Спартак», «Терек» — «Уфа», «Анжи» — «Рубин».

Напомним, как завершилась первая каденция национального первенства страны, в которой клубы провели по семнадцать матчей. Вот кто может рассчитывать на медали: московский «Спартак — 40, санкт-петербургский «Зенит» — 35, московский ЦСКА — 32, грозненский «Терек» — 28, «Краснодар» — 28, пермский «Амкар» — 27 очков.

Все уже известны

Четыре месяца остаётся до старта на четырёх стадионах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи очередного Кубка конфедераций — 2017, являющегося предшественником чемпионата мира по футболу, который будет проходить летом 2018 года на стадионах одиннадцати городов Российской Федерации. Кроме хозяев розыгрыша Кубка сборной России и действующего чемпиона мира сборной Германии, ещё в минувшем году были определены лучшие сборные пяти конфедераций: Португалия, Австралия, Чили, Мексика, Новая Зеландия.

И только в Африке свою лучшую команду назвали лишь неделю назад в Габоне, где почти три недели за Кубок африканских наций — 2017 вели напряжённое сражение шестнадцать лучших сборных Чёрного континента, обладатель которого и получал право представлять Африку в России. Это был уже 31-й по счёту Кубок африканских наций, который начал разыгрываться с 1957 года. За прошедшие почти шестьдесят лет его выигрывали лишь четырнадцать национальных сборных: Египет — 7, Гана, Камерун — по 4, Нигерия — 3, Кот-д«Ивуар, ДР Конго — по 2, Замбия, Судан, Тунис, Алжир, Эфиопия, ЮАР, Марокко, Республика Конго — по 1 разу. Поэтому не удивительно, что на нынешнем розыгрыше тон задавали Египет, Камерун, Гана и заявившее о себе в последние годы Буркина-Фасо, государство, прежде носившее название Верхняя Вольта. Все эти сборные плюс ДР Конго, Марокко, Сенегал, Тунис успешно миновали групповой этап розыгрыша и вышли в плей-офф, где игра пошла на вылет.

Вот как завершились поединки четвертьфинала: Египет — Марокко — 1:0, Гана — ДР Конго — 2:1, Камерун — Сенегал — 0:0 (по пенальти — 5:4), Буркина-Фасо —Тунис — 2:0. В полуфинале уже египтяне благодаря серии пенальти смогли переиграть парней из Буркина-Фасо — 1:1 (по пенальти — 4:3), а камерунцам удалось за счёт единственного гола победить ганцев — 1:0. В малом финале бронза досталась сборной из Буркина-Фасо, переигравшей Гану, — 1:0. В большом же финале, где на кону стоял Кубок африканских наций, египтяне в первом тайме смогли открыть счёт, но в середине второго камерунцы провели ответный мяч. Ну а за две минуты до конца основного времени поединка им посчастливилось забить победный гол — 2:1.

Так камерунцы в пятый раз смогли стать владельцами желанного приза и получить возможность побороться за Кубок конфедераций — 2017 на футбольных полях России, где им вместе со сборными Чили, Австралии, Германии предстоит играть в группе B, в то время как в группе A две лучшие команды, выходящие в плей-офф, должны будут определить сборные России, Португалии, Мексики и Новой Зеландии.