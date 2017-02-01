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Спорт

Первый пошёл

Посмотрим, что принесёт Серене Уильямс 2017 год...

На старте долгожданных чемпионатов уже начались интриги

Ежегодно в различных концах мира стартуют сотни турниров среди мастеров тенниса, в которых принимают участие любители и профессионалы. Но самыми престижными из них являются открытые чемпионаты Австралии, Франции, Англии и США. Почему?

За Большой шлем

Этим призом могут быть увенчаны в состязаниях мужчины и женщины, в одиночных и парных разрядах, в миксе, но лишь те мастера, которые в текущем году смогут одержать победы на всех перечисленных выше популярных турнирах. Так повелось в теннисном мире с 1938 года, когда легендарный американец Дональд Бадж смог совершить такой подвиг, который затем на протяжении последующих пятидесяти лет удалось повторить всего четырём мастерам ракетки и белого мячика, выступавшим, как и американец, в одиночном разряде: австралийцам Роду Лейверу (1962 и 1969), Морин Коннолли (1953), Маргарет Смит-Корт (1970) и немке Штеффи Граф (1988 г.). А потом как отрезало. И вот уже 47 лет среди мужчин и 28 лет среди женщин ни один мастер не поднимал над головой желанный приз.

Поэтому мы каждый январь с нетерпением ждём, когда примет старт турнир в Мельбурне — самый толерантный во всех отношениях в Большом шлеме. Здесь абсолютно одинаковое отношение как к участникам основного турнира (стартуют по 128 мужчин и женщин), так и к тем, кто приезжает испытать свои силы в классификационном турнире с надеждой прорваться в «основу». Спортсмена здесь отвезут, привезут, накормят, ещё и часть денег отдадут, потраченных на самолёт. Для начала сезона он, конечно же, во всех отношениях самый правильный. Добираться в Австралию где-то в середине сезона было бы уже не так весело и позитивно. И «живыми» добирались бы не все. Ведь до его начала все триста участников равны, а вот когда на Центральном корте завершатся пять финалов, в лучшем случае только восемь чемпионов Австралии — 2017 сохранят шансы овладеть заколдованным Большим шлемом. Причём твёрдой гарантии отличиться не имеют даже прошлогодние чемпионы Австралии, в ранге которых недавно прибыли в Мельбурн одиночники 29-летняя немка польского происхождения Анжелика Кербер и её ровесник серб Новак Джокович, парники — британец Энди Мюррей и бразилец Бруно Соарес, швейцарка Мартина Хингис и индианка Саня Мирза, смешанный дуэт — россиянка Елена Веснина и тот же Бруно Соарес. И не случайно на первый в новом году турнир, в ожидании сенсаций, собираются в далекой Австралии, где сейчас в разгаре лето, тысячи поклонников тенниса со всех континентов.

Сенсации не заставили ждать

Уже во втором круге выбыл из турнира шестикратный чемпион Австралии Джокович, уступивший 117-й ракетке мира, уроженцу Оренбурга Денису Истомину, защищающему сейчас цвета Узбекистана — 6:7, 7: 5, 6:2, 6:7, 4:6. Прошло два дня, и в четвёртом круге покинула турнир и Кербер, как говорится, вчистую будучи выбитой с корта 26-летней американкой Коко Вандевеге — 6:2, 6:3.

Поражение немки сразу же воодушевило на подвиги 35-летнюю американку, младшую из сестер Уильямс — Серену, которая год назад уступила в финале титул чемпионки Австралии именно Анжелике Кербер. Мощная, с накачанными мышцами, Серена в четвертьфинале уверенно разобралась с прошлогодним открытием Мельбурна 25-летней британкой Йоханной Контой — 6:2, 6:3, а в полуфинале — с ровесницей из Хорватии Мирьяной Лучич-Барони (6:2, 6:1). Во второй половине сетки так же уверенно пробивалась к решающему поединку старшая сестра Серены, 36-летняя Винус Уильямс, которая в четвертьфинале переиграла лучшую из россиянок, Анастасию Павлюченкову — 6:4, 7:6. А в полуфинале в упорнейшей борьбе одолела землячку Вандевеге — 6:7, 6:2, 6:3. Итак, давненько уже сестрички не выясняли в финалах, кто из них сильнее. По-родственному они сыграли в решающем поединке. В нём Серена выиграла две партии с одинаковым счётом — 6:4. Американка уже носит титул обладательницы квартального чемпиона Большого шлема, так как в разные годы первенствовала на всех четырёх турнирах, но собрать четыре победы за раз ей ещё не удавалось. Посмотрим, что принесёт 2017 год.

И поражение Джоковича как бы придало определённую порцию задора не только его молодым соперникам, но и таким опытнейшим ветеранам корта, как 35-летний швейцарец Роджер Федерер и 30-летний испанец Рафаэль Надаль, которые, как и Серена Уильямс, являются квартальными чемпионами Большого шлема, но не выигрывали пока настоящего желанного приза. Если ещё в четвертьфинале Роджеру понадобилось три партии, чтобы одолеть 29-летнего Мишу Зверева из Германии — 6:1,7:5,6:2, а Рафаэлю — 25-летнего канадца Милоша Раонича — 6:4, 7:6, 6:4, то полуфиналы потребовали от ветеранов огромной концентрации внимания и отличной физической подготовки. Федерер в пяти партиях переиграл своего земляка швейцарца польского происхождения Станисласа Вавринку — 7:5, 6:3, 1;6, 4:6, 6:3, а Надаль — 25-летнего талантливого болгарина Григора Димитрова — 6:3, 5:7, 7:6, 6:7, 6:4. В финале швейцарец всё время выходил в лидеры, но испанец тут же сравнивал счёт, в итоге, как говорится, ему не хватило шестого сета — 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6;3. Федерер вновь стал чемпионом Австралии и, чем чёрт не шутит, может, вновь постарается замахнуться на Большой шлем, что в его блистательной теннисной карьере уже происходило, но пока не приносило успеха.

Как всегда, в Мельбурне остро проходила борьба в парах и в миксе. У мужчин вновь в финал пробились американские братья-близнецы Майк и Боб Брайан, уже однажды в один год побеждавшие в Мельбурне, Париже, Уимблдоне, но проигравшие в родном Нью-Йорке. Теперь они не выиграли финал в Мельбурне, уступив в решающем матче финну Хенри Континену и австралийцу Джону Пирсу — 5:7, 5:7.

В женском финале сражались две чешки, но, увы, не в одной паре. Люси Шафаржова в дуэте с американкой Бетани Маттек-Сандс переиграла Андреу Главачкову с китаянкой Пэн Шуай — 6:7, 6:3, 6:3. И, наконец, в миксе американка Эбигейл Спирс в паре с колумбийцем Хуаном Себастьяном Кабалем сумели взять верх над индианкой Саней Мирзой и хорватом Иваном Додигом — 6:2, 6:4. Теперь лишь Федерер, Сирена Уильямс, Континен, Пирс, Шафаржова, Маттек-Сандс, Спирс и Кабаль сохраняют шансы, чтобы завоевать Большой шлем. Но для этого им необходимо ещё стать победителями открытых чемпионатов Франции, Англии и США.

Дмитрий ПОЛЕЖАЕВ
Фото performgroup.com
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 416 от 10 февраля 2017 года

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Просмотров: 97 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:21

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