→ Спецпроект → Обзор прессы От анекдота до апперкота Судя по тону зарубежной прессы, вопрос о принадлежности Крыма скоро будет закрыт За несколько минувших дней тема Крыма в зарубежных СМИ поднималась не раз. Были и откровенно анекдотические новости, но были и такие, которые сродни мощному удару — апперкоту неблагожелателям российского полуострова. Нынешний обзор зарубежной прессы мы начнём с упоминания казуса, произошедшего на днях в эфире американского телевидения. А именно о словах члена палаты представителей США от Калифорнии Максин Уотерс, которая заявила, что Россия «наступает на Корею», перепутав её с Крымом. Уотерс, как можно предположить, просто недопоняла созвучные в английском языке слова — Korea и Crimea. Впрочем, когда после выпуска новостей с этой фразой в информационном пространстве поднялся шум, многие американские граждане сразу поняли, что произошла какая-то ошибка, и поразились некомпетентности избранных в палату представителей политиков. Ле Пен стоит на своём Что же касается серьёзных инфоповодов, то, конечно же, нужно обратить внимание на очередное заявление Марин Ле Пен, лидера французской партии «Национальный фронт» и претендента на пост президента страны. Влиятельная газета The Independent опубликовала речь Ле Пен, в которой она подтвердила, что поддерживает Владимира Путина и отрицает вторжение России в Крым. «Крым всегда был русским и не было никакого вторжения туда России», — утверждает политик. Кроме того, она заявила: «На Украине был государственный переворот. Это не просто то, что я думаю, это — реальность. Была договорённость, и на следующий день этот договор был нарушен. А Крым был российским, он всегда был русским. Люди там чувствовали себя русскими, народ решил в подавляющем большинстве, что они хотят принадлежать к России, поэтому мы не можем быть демократическими, когда это нам подходит, а потом отвергать демократию, когда нам не нравится». Таким образом, Ле Пен подтвердила свою пророссийскую позицию, и политические аналитики склоняются к мысли, что уже в начале лета, особенно, если учесть, что Ле Пен имеет все шансы стать президентом Франции, подобная позиция станет общеприемлемой для западной политики. Мир просто будет вынужден меняться под влиянием новых факторов. Мнение Киссинджера Не менее любопытный материал опубликовало издание New Eastern Europe. В статье говорится о том, что старый, но по-прежнему влиятельный американский политик Генри Киссинджер (бывший госсекретарь США при президентах Р. Никсоне и Д. Форде), сделал шокирующее заявление: избранный президент США Дональд Дж. Трамп должен признать Крым частью Российской Федерации. Это заявление вызвало бурное обсуждение в политических кругах страны, и мнения разделились. Одни считают, что с мнением Киссинджера нужно согласиться, другие категорически против. Впрочем, журналисты издания придерживаются именно антироссийской позиции, апеллируя при этом к якобы имеющим место на российском полуострове попыткам нарушения прав человека и вспоминая о коренном народе, который, дескать, должен быть главным правителем на крымской земле. Утверждения, понятно, бездоказательные и, по сути, не имеющие отношения к реально складывающейся ситуации на полуострове. При этом стоит учесть, что, к примеру, такое крупное издание, как The Washington Post — гораздо более влиятельное, чем New Eastern Europe — в это же самое время публикует материалы, где риторика в отношении Крыма куда более мягкая. Да и сам факт появления разнополярных мнений в западной прессе (особенно в тех изданиях, где прежде царила антироссийская позиция) свидетельствует о неизбежной перемене курса. Перемене, позитивной для России и, конечно, для Крыма. Александр СКОПОВ

