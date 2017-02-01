Оформить легко, выехать — проблематично, или Как, где и за сколько сделать загранпаспорт

В 2016 году Федеральная миграционная служба вошла в состав Министерства внутренних дел, и теперь миграционные услуги осуществляются через правоохранительное ведомство. В МВД по Республике Крым было создано управление по вопросам миграции, которое среди прочих предоставляет услуги по оформлению загранпаспортов.

Сколько времени потребуется, чтобы получить загранпаспорт?

Для совершеннолетнего гражданина Российской Федерации сроки оформления загранпаспорта в Крыму варьируются от одного до четырёх месяцев. От чего это зависит? Если вы прописаны в Крыму и здесь же подаёте документы, то загранпаспорт вы сможете получить уже через месяц. Гражданам, постоянно проживающим в Крыму, но прописанным в других субъектах Федерации и желающим получить загранпаспорт здесь, придётся подождать четыре месяца. Вписать ребёнка в загранпаспорт займёт одну неделю. Жителям Севастополя тоже придётся потерпеть четыре месяца, чтобы оформить загранпаспорт в Крыму.

Этапы процедуры оформления загранпаспорта

Прежде чем начинать процедуру оформления, заявителю необходимо определиться: какой тип загранпаспорта он хочет получить — биометрический на десять лет или старого образца на пять лет? Если выбор сделан — дальше всё просто.

«Гражданин, желающий получить загранпаспорт, должен записаться на приём в наше управление через интернет, — рассказал „КТ“ сотрудник управления по вопросам миграции МВД по Республике Крым. — В последнее время стал популярен Единый портал государственных и муниципальных услуг, где после проведения соответствующих проверок направляется уведомление о дате и времени получения госуслуги в управлении. Если раньше через данный сервис нам поступало где-то три заявления в день, то теперь — 30 и более. Далее гражданин должен заполнить заявление, анкету согласно перечню документов, который также есть на портале. После того как указанные сведения проверят, придёт сообщение в Личный кабинет на портале, электронную почту или через СМС — по выбору заявителя.

Следующий шаг — оплата госпошлины.

Она производится после того как заявителю в Личный кабинет придёт сообщение о возможности оплаты и бланк квитанции. Квитанцию можно оплатить через интернет или в любом банке. Госпошлина для совершеннолетнего гражданина на оформление загранпаспорта нового образца составляет 3,5 тыс. рублей.

После этого заявителю придёт уведомление с датой и временем приёма в управлении».

Стоит отметить, что в Крыму оформлением загранпаспортов занимаются в управлениях в Симферополе, Джанкое, Евпатории, Ялте, Феодосии, Керчи, а также в Севастополе — для крымчан на правах другого субъекта Федерации.

«В назначенное заявителю время необходимо принести оригиналы документов, указанных в заявлении для сверки, квитанцию об оплате госпошлины, — пояснили в управлении по вопросам миграции. — Для биометрического паспорта наш сотрудник возьмёт отпечатки пальцев».

Дальше — остаётся только ждать. Когда заявителю придёт сообщение о том, что загранпаспорт готов — он может прийти и забрать его.

Стоит отметить, что если необходим срочный выезд из страны (в связи с экстренным лечением, тяжелой болезнью или смертью близкого родственника) паспорт выдаётся в течение трёх рабочих дней.

Особый случай

Специально для крымчан — проблемные вопросы, возникающие у жителей республики, выезжающих за границу.

Получить крымский загранпаспорт довольно просто, но получится ли его применить? О том, возможно ли с крымской загранкой выехать за пределы России или нужно делать паспорт в Краснодаре (или других субъектах РФ), говорили давно. Что на этот счёт думают в ведомстве, выдающем загранпаспорта?

«В Крыму оформляют загранпаспорта с краснодарской нумерацией (кодами), поэтому сделает человек паспорт здесь или там — не имеет значения, — говорят в ведомстве. — Проблема в том, что, когда крымчанин выезжает за границу, он предоставляет и внутренний паспорт (гражданина РФ), где указан субъект — Республика Крым. Именно это и вызывает вопросы. Получается, может ли житель Крыма выехать в страны Европы или США, зависит от консула, а не от загранпаспорта. Правда в большую часть постсоветских стран крымчане въезжают и выезжают беспрепятственно».

Итак, можно с уверенностью сказать, что загранпаспорт оформить легко, а вот выехать с крымским паспортом всё ещё проблематично.

Необходимые документы

. паспорт гражданина РФ

. фотография 35×45 мм

. квитанция об уплате госпошлины,военный билет либо соответствующая справка военного комиссариата, заграничный паспорт (если срок закончился)

. свидетельства о перемене фамилии, имени или отчества (если изменились эти данные).