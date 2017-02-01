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Эксклюзив

Параспорт в паутине политики

О чём мечтаю крымские паралимпийцы?

Международный паралимпийский комитет нанёс очередной удар российской сборной — спортсменам запретили участвовать в квалификационных соревнованиях зимних Игр — 2018 в южнокорейском Пхёнчхане. Как на эту новость отреагировали крымские представители адаптивного спорта, почему в Симферополе не могут найти площадку для тренировок спортсменов и на что похоже пара-карате, узнавал «Крымский ТелеграфЪ».

«Это политика и ничего больше!»

Крымские паралимпийцы признаются, что новый запрет МПК на участие в отборе на зимнюю Паралимпиаду 2018 года стал настоящим шоком для них.

Ани Палян, бронзовый призёр XIV летних Паралимпийских игр — 2012 по плаванию:

«Я до последнего не верила, что это произойдёт! Понятно, нам первый раз отказали... Ну, думаю, второй раз точно уже разрешат, такого быть не может, чтобы ещё раз запретили — всё-таки четыре года мы готовились к этому. Ведь всё равно для спортсменов это главный старт! И когда это всё-таки произошло, я просто не поверила».

При этом многие спортсмены сходятся во мнении, что это решение продиктовано определёнными международными политическими интересами. Такой же версии придерживаются и в крымском «Инваспорте».

Сергей Кравченко, директор ГБУ РК «Центр спортивной подготовки по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта»:

«Есть такое слово „политика“. Что бы мы ни рассказывали, ответ один — по-ли-ти-ка! Свою роль играет и то, что российских спортсменов просто боятся».

О таком способе убрать сильных конкурентов в виде российской сборной говорят и другие паралимпийцы.

Татьяна Якибчук, серебряный призёр Паралимпиады-2004, золотой призёр Паралимпиады-2008, чемпионка Европы — 2012:

«Допинг — это очень надуманная причина. Наши ребята чистые, они действительно готовятся к этим соревнованиям. Одно могу сказать: Россию просто боятся».

Спортсменка признаётся, что в её жизни был похожий момент — в 2012 году, когда ей не нашлось места в сборной Украины для участия в Паралимпиаде в Лондоне.

Татьяна Якибчук:

«Я знаю, как это больно и обидно. После этого я вообще не хотела тренироваться, думала, всё, хватит. Но тренер мне сказала: „Таня, со сцепленными зубами пошли дальше!“ Знаете, сейчас в России со спортсменами психологи работают, а тогда можно было только со своим тренером пообщаться».

Как говорят сами паралимпийцы, сейчас главное — не опускать руки и достойно выступать на внутренних соревнованиях. Так, например, крымчанка Ани Палян в конце прошлого года отлично выступила на Кубке России по плаванию, завоевав два первых места на дистанциях в 50 и 100 метров вольным стилем.

В Крыму стали появляться площадки для адаптивного спорта, но в регионах таких мест всё равно катастрофически не хватает

Новая доступность

Вплоть до последнего времени в Крыму была буквально одна тренировочная база для паралимпийских команд, полностью оснащённая под их потребности. Речь идёт о Центре спорта «Эволюция» в посёлке Заозёрное, Евпатория (бывший Национальный центр паралимпийской и дефлимпийской подготовки «Украина»). Однако 18 января текущего года в Симферополе, в рамках государственной программы «Доступная среда», презентовали отремонтированные помещения спорткомплекса ГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Крым».

Татьяна Якибчук:

«Там полностью всё переделали — и туалеты теперь доступные, и подъёмники сделали, и убрали всё, что мешало проезду инвалидных колясок. Таких объектов вообще в Крыму раньше не было. Но мне кажется, что теперь они будут появляться».

Министр спорта Крыма Елизавета Кожичева отметила, что такая большая работа по созданию комфортных условий для крымских спортсменов с ограниченными возможностями была проведена впервые. В то же время понятно, что одного такого центра явно недостаточно, чтобы обеспечить все потребности крымских спортсменов. Например, та же Ани Палян на тренировки по плаванию ходит в бассейн медицинской академии КФУ, но спортзал посещает в спорткомплексе «Динамо», и это уже не совсем удобно.

Впрочем, летом текущего года должны начаться работы по строительству грандиозного Дворца водных видов спорта в Симферополе, который и должен стать таким единым центром подготовки, что снимет очень многие проблемы. В настоящее время уже полностью завершён первый этап проектирования объекта.

Однако, если с подготовкой спортсменов в столице республики дело обстоит ещё более-менее, то на что надеяться тем, кто живёт на периферии полуострова? Понятно, что сейчас если и есть у них какие-то площадки для тренировок, то вряд ли их можно считать приспособленными для адаптивного спорта.

Елизавета Кожичева, министр спорта Крыма:

«Есть планы по адаптации для инваспорта стадиона „Авангард“ в городе Саки плюс ещё четыре объекта спорта, которые попали в ФЦП: дворец спорта в Евпатории, стадион „Авангард“ в Ялте, республиканский объект „Училище олимпийского резерва“ и Школа пулевой стрельбы. То есть до 2020 года они обязательно будут соответствовать требованиям программы „Доступная среда“ для маломобильных групп населения».

Если говорить о ремонте дворца спорта в Евпатории, который после завершения работ должен быть полностью адаптирован для инвалидов, то глава администрации Андрей Филонов ещё в начале прошлого года рассказывал журналистам, что главный акцент здесь делается как раз на доступности. «Расширились переходы, дверные проёмы, установлены специальные указатели, таблички, пандусы», — подчеркнул евпаторийский чиновник.

Также в рамках программы «Доступная среда» в текущем году оснащение необходимыми конструкциями пройдёт на феодосийской базе «Крым-Спорт».

Крымские города остаются недоступными для инвалидов

Симферополь на контакт не идёт?

Симферопольские спортсмены давно добиваются открытия в городе специализированного зала для занятий настольным теннисом. Сейчас тренировки идут в модернизированном Центре спортивной подготовки сборных команд РК (бывший стадион «Локомотив»), но есть серьёзная причина, по которой он не совсем подходит для этих целей.

Татьяна Якибчук:

«Мы занимаемся там не одни, а помещений на всех не хватает. Значит, нам надо убирать теннисные столы, потом их снова расставлять. Это не очень удобно на самом деле».

Многие годы спортсмены на колясках ведут диалог с городскими властями, надеясь добиться выделения отдельного помещения, но пока Симферополь ничего не может предложить. Конечно, запрос этот особенный — площадка должна быть доступная, то есть зал, например, на втором этаже подойдёт, только если будет лифт для подъёма колясок. Кроме того, помещение должно быть достаточно просторным, чтобы там поместились и теннисные столы, и осталось место для свободного передвижения инвалидов. Однако при желании наверняка и такое место в городе можно найти.

Елизавета Кожичева:

«Нам известно о необходимости помещения для настольного тенниса. На данном этапе министерство с органами власти прорабатывает этот вопрос».

Работа на перспективу

Отсутствие достаточного количества удобных мест для тренировок — это одна из причин, по которой адаптивный спорт развивается в Крыму достаточно медленно.

Ани Палян:

«Конечно, хотелось бы, чтобы в Крыму было побольше бассейнов и спортзалов. Мама при всём желании не может найти для своего ребёнка полностью адаптированный бассейн, чтобы он смог тренироваться. Надеюсь, что в скором будущем это будет».

Несмотря на проблемы с помещениями, в Крыму периодически появляются новые спортивные секции для людей с инвалидностью. Например, в Евпатории совсем недавно появилось пара-карате, где сейчас занимается около десяти человек.

Эксперты говорят, что данный вид спорта особенно полезен для ребят с ДЦП, которые благодаря этому учатся держать равновесие. В Симферополе также сейчас ведутся разговоры об открытии секций пара-карате и бочче .

Сергей Кравченко:

«Мы стараемся работать на перспективу. Я лично заинтересован в том, чтобы как можно больше детей привлечь в наше движение, чтобы они не сидели дома и не смотрели целыми днями в компьютер».

В Симферополе для настольного тенниса не могут подобрать подходящее помещение

«Раньше тренировались в туалетах!»

Всегда отдельно стоит вопрос с обеспечением паралимпийских спортсменов спортивной формой и специальным питанием. Сейчас, как уверяют в «Инваспорте», с этим нет никаких проблем.

Сергей Кравченко:

«Благодаря Министерству спорта наши крымские спортсмены получили очень достойную экипировку фирмы Bosco. Эта фирма работает с нами не первый год, они нас одевают и в рамках „Пара-Крым“ — спортивного фестиваля инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата».

Для спортсменов важно, что они получают не только форму, но и специальное спортивное питание.

Ани Палян:

«Я получаю спортивное питание от государства. Каждый год мы проходим УМО (углублённое медицинское обследование. — Ред.) и по итогам этого обследования каждому спортсмену индивидуально выписываются витамины».

Даже если учитывать, что до сих пор на повестке дня в адаптивном спорте остаётся очень много проблем, паралимпийцы подчёркивают, что отношение к ним во многом поменялось в лучшую сторону.

Татьяна Якибчук:

«Мы через такое прошли, что сейчас даже сложно это представить. Помню, как в 1997 году я тренировалась в буквальном смысле слова в туалете на стадионе „Локомотив“, а после этого золото взяла в Пекине! Если сравнивать, то сейчас нам, конечно, уделяется очень много внимания!»

Официально

Елизавета Кожичева, министр спорта Крыма:

«Я считаю, что решение исполнительного комитета МПК о запрете россиянам участвовать в квалификационных соревнованиях зимних Игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане — очередная политическая инсинуация, которая выглядит низко и кощунственно по отношению к паралимпийцам — людям, для которых спорт — важный стимул не сдаваться жизненным обстоятельствам и возможность проявить свою силу и волю. Что касается нарушения антидопинговых правил, относительно крымских спортсменов могу заявить, что ни один из них в 2016 году не был замешан в допинговых скандалах, поэтому подобные обвинения беспочвенны. Наши спортсмены имеют все основания участвовать в играх. Поэтому мы солидарны с позицией руководства Министерства спорта РФ и Паралимпийского комитета России, которое намерено продолжить защищать честь и достоинство российских спортсменов. Мы надеемся, что в ближайшее время все же удастся наладить диалог с руководством МПК и прийти к конструктивным решениям».

Есения СИМОНОВА
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 416 от 10 февраля 2017 года

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Просмотров: 19 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 11:57

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