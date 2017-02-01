Какая земля?! Какой детсад?!

Куда исчезли стройматериалы демонтированного детсада в Сакском районе

За разворованный на стройматериалы детский сад в селе Приветном Сакского района по сей день никто так и не ответил. Почему полиция не может найти подозреваемого, на что надеются виновные в преступлении должностные лица и сыграло ли какую-то роль обращение депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской?

Шейхи в Штормовом

Согласно материалам доследственной проверки, копией которой располагает газета «Крымский ТелеграфЪ», решение пустить дошкольное образовательное учреждение в расположенном поблизости селе Приветном на стройматериалы было принято Штормовским сельским советом в 2013 году. Причём на основании визуального (!) технического обследования экспертами компании «УкрШейхБуд», которые признали помещение пустующего детского сада аварийным. При этом отмечается, что восстановление детсада признано нецелесообразным.

Было бы, конечно, весьма интересно посмотреть заключение этой экспертизы и понять, каким образом специалисты на глаз определили аварийность и в связи с чем пришли к неутешительному выводу о бесполезности восстановления. Но, судя по данным реестров, основатели компании благополучно перебрались во Львов и спросить с них весьма затруднительно.

Но зато остальные действующие лица никуда не делись. В нарушение процедуры, без согласования с районными и республиканскими властями, в 2014 году коммунальщики фирмы «Золотой берег», опираясь на решение Штормовского сельсовета, приступили к демонтажу помещений детского сада. При этом, как пояснил глава коммунального предприятия, часть стройматериалов пошла якобы на обустройство набережной села. Куда делись остальные стройматериалы, в документах проверки не уточняется. Получается, они в неучтённом количестве попросту исчезли в неизвестном направлении?

Любопытно, что полицейские не опросили ни председателя сельсовета Александра Абраменко, ни депутатов, принимавших решение о снятии с баланса коммунального имущества, ни членов неведомой комиссии, которые взывали к избранникам с призывом об «экстренном демонтаже аварийно опасного здания».

Собственно, в полиции по итогам проверки усмотрели признаки преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса «Самоуправство». Однако в возбуждении дела отказали в связи с отсутствием полной уверенности: было это преступление или всё же не было. Как поясняет в отказном материале старший участковый полиции, часть документов сельсовета к тому времени была изъята следственными органами в рамках другого уголовного дела и по этой причине установить истину не удалось.

Приостановка до забвения

После того как выводы участкового были обжалованы местным активистом Юлианом Павловым в прокуратуру, по итогам дополнительной проверки было возбуждено дело по факту растраты имущества коммунальным предприятием «Золотой берег». Спустя два месяца дело было приостановлено по причине невозможности установить виновное лицо.

Вот такая формулировка. Факт растраты имущества коммунальным предприятием установили, а кто руководит этим предприятием — не разобрались...

Как бы там ни было, но потом ещё трижды расследование возобновлялось и приостанавливалось по той же причине, пока в феврале прошлого года окончательно не примостилось в разряде «вечно приостановленных». И вот буквально три месяца назад Сакская межрайонная прокуратура решила изучить материалы этого уголовного дела и прийти к выводу, что его приостановка была явно преждевременной.

Согласно ответу за подписью заместителя сакского межрайонного прокурора Евгения Коробцова, копией которого располагает газета «Крымский ТелеграфЪ», следователям Сакского отдела в очередной раз поручено поискать виновных в растрате местного имущества. Удастся ли в этот раз установить виновных?

Привет из Госдумы

В этой истории интересен только один вопрос: что побудило надзорное ведомство зарыться в архивы и установить, что следователи не использовали весь арсенал имеющихся средств для проведения расследования. Оказалось, что помогла в этом депутат Государственной думы Наталья Поклонская, которая в начале декабря обратилась к исполняющему обязанности прокурора Республики Крым Андрею Фомину с просьбой организовать рассмотрение законности действий правоохранительных органов, занимавшихся расследованием.

И вот уже спустя две недели прокурорские работники в Саках спешат уведомить Павлова, что следователи не спят и вовсе не хотят «похоронить» это уголовное дело, а снова ретиво взялись за его распутывание. Впрочем, это оказался не единственный эффект от обращения Поклонской.

Спустя месяц после этого автору заявления пришло уведомление за подписью секретаря Сакского местного отделения политической партии «Единая Россия» Александра Гуменного о том, что членство депутата Штормовского сельсовета Александра Абраменко по собственному заявлению и в связи с уголовным делом (!) в партии приостановлено. Какое отношение этот факт имеет к расследованию преступления по поводу демонтажа здания детского сада, в уведомлении не сообщается.

Никто не наказан

Однако осмелимся предположить, что связь между этими событиями есть. Имеет ли Абраменко отношение к решению сельсовета о разборке здания детского сада, будучи его председателем, вопрос риторический. Но может ли он знать, куда делись оставшиеся после демонтажа строительные материалы? По крайней мере, до последнего времени в этом уголовном деле он не фигурировал.

Кстати, так ничем и не закончился скандал с очистными сооружениями, о которых «КТ» также рассказывал неоднократно. Именно с подачи Абраменко сельские власти приобрели у банка никому не нужные и неисправные очистные сооружения, которые были весьма сомнительным активом. По сей день они не работают и никто за эту аферу не наказан.

Так вот, единственное дело, в котором Абраменко оказался в статусе подозреваемого, касалось земельных махинаций, в том числе с градостроительной документацией (более подробно об этом — в материале «Война войной, а дерибан по расписанию», № 272 от 14 марта 2014 года). Видимо, его и поминает в своём обращении господин Гуменной.

Правда, уголовное дело в отношении Абраменко расследуется уже почти три года. И даже дошло однажды до суда. Но потом вернулось обратно в Следком для объединения с каким-то ещё. И с тех пор расследуется.