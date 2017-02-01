Инвестиции инвестициям рознь

Будет ли в Крыму собственное детское «Сколково»?

Неутомимые ялтинские пенсионеры в стремлении передать молодому поколению свои технические знания и опыт написали обращение на имя главы Республики Крым с просьбой передать им ангар заброшенного тепличного хозяйства в одном из пригородов Ялты. О том, что предшествовало этому обращению и чего ждать от инициативы в дальнейшем, выяснял еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

Без продолжения не обойдутся

В редакцию газеты «Крымский ТелеграфЪ» поступило открытое обращение от Союза пенсионеров Республики Крым на имя Сергея Аксёнова, в котором они предложили создать в Ялте собственное детское «Сколково» (по аналогии со знаменитым московским инновационным центром «Сколково», который называют также российской Кремниевой долиной). Обращение стало следующим шагом в их борьбе за выделение творческого пространства под потребности молодёжи, у которой имеется интерес к технике и пчеловодству.

Ранее еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» уже рассказывал о том, как изобретатель Михаил Смолянский намеревался передать городу свои разработки — небольшие экономичные трайки для людей с ограниченными физическими возможностями, а также технологии по созданию других технических новшеств (статья «Опять прокатили?», № 398 от 30 сентября 2016 года).

На тот момент в администрации его инициативу встретили с одобрением, но принять подарки отказались в связи с тем, что ни хранить, ни использовать треки в городе попросту негде.

И после этого Смолянский нашёл в Ялте, где каждый клочок земли на вес золота, заброшенную территорию тепличного хозяйства с большим железным ангаром, который отлично подходит в качестве бокса. Но позже выяснилось, что земля принадлежит «Массандре» и ялтинские власти повлиять на это предприятие никак не могут.

Пока не к нам

Это стало ясно после разъяснений территориального управления Администрации президента РФ, в которых указывается, что комплекс передан республиканскими властями в аренду госпредприятию «Гурзуф», которое, в свою очередь, является составной частью федерального госпредприятия «Массандра».

При этом в управлении заверили, что работа по передаче неиспользуемого имущества в муниципальную собственность Ялты уже ведётся и тепличный комплекс в перечень неиспользуемого имущества также включён.

Однако на сегодняшний день ситуация особо не изменилась. В распоряжении «Крымского Телеграфа» имеется ответ из Ялтинской городской администрации за подписью замглавы Елены Переверзевой, которая сообщает, что использование земли в заброшенном парниково-тепличном комплексе относится к полномочиям собственника земли — Республики Крым. Этим, видимо, и было обусловлено обращение непосредственно к главе Крыма Сергею Аксёнову.

Инвестиции не требуются

В тексте обращения пенсионеры указывают, что проект предусматривает использование и передачу опыта от лиц пенсионного возраста юным талантам в сфере разработки и сборки индивидуальных транспортных средств для детей-инвалидов и людей с ограниченными физическими возможностями, проживающими в сельской местности.

При этом авторы обращения делают акцент на использовании дешёвых импортозамещающих технологий, когда затраты на одно транспортное средство составляют около 80 тысяч рублей, в то время как иностранные аналоги будут обходиться в 200–300 тысяч.

Наряду с этим в рамках того же проекта предлагается создание детской пчелопасеки для реабилитации детей-инвалидов, лечение продуктами пчеловодства, организация сна на ульях и прочее. Кстати, Смолянский апеллирует к опыту японских чиновников, которые в рамках ликвидации радиационных последствий после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки приняли программу бесплатного предоставления пострадавшим всяческих пчелопродуктов. И это благоприятно повлияло на общую картину состояния здоровья нации.

Самое примечательное, что пенсионеры готовы сами передать под будущий проект необходимое имущество и уверяют, что никаких финансовых инвестиций для его реализации не требуется.

«Инвестиций для разработки не требуется. Нужен ангар с проломленной крышей, без ворот, где пьют и колются наркоманы, и неиспользуемая теплица для размещения детской пасеки», — отмечается в одном из очередных обращений к органам власти. При этом произвести восстановление этого имущества пенсионеры обещают собственными силами.

Всё сами

Кстати, не только восстановление. В дальнейшем, как уверяют авторы обращения за подписью главы Республиканского общества пенсионеров Александра Полякова, в реализации своего проекта по созданию детского центра развития молодёжи «Сколково» будут задействованы только ялтинские пенсионеры, никаких затрат на квалифицированный персонал не потребуется.

В перспективе же авторы идеи рассчитывают, что инициатива будет поддержана организацией «Крымские инновационные технологии», которая создана для поиска и внедрения всевозможных инновационных проектов на территории Крыма.

В общем, все вокруг понимают, что предложение очень интересное. Капитальных вложений не требуется. Материальная база — в подарок. Сотрудники — бесплатно. Дети, у которых имеется тяга к конструированию и технике, — всегда при деле. Но это с одной стороны. А с другой — земельный участок в черте Ялты. И какая из чаш перевесит — по-прежнему большой вопрос.