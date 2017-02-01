Законные метры

Договор дарения доли в квартире

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с переходом Крыма в российское правовое поле. Сегодня мы расскажем о договоре дарения доли в квартире. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Особенности процесса

Согласно законодательства, участник долевой собственности вправе по своему усмотрению продать, подарить, завещать или отдать в залог свою долю либо распорядиться ею иным образом с соблюдением при ее возмездном отчуждении правил, предусмотренных статьей 250 Гражданского кодекса РФ.

Дарение доли квартиры посредством договора — это безвозмездная сделка передачи имущества в личную собственность любого иного лица, за некоторым исключением. Так, в частности, не допускается дарение (за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 3000 руб.) учителям со стороны учеников и их родственников, а также лицам, замещающим государственные должности, в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей.

В данном случае предлагать долю другому собственнику или уведомлять его о дарении не обязательно, поскольку правило о преимущественном праве приобретения доли действует только при её возмездном отчуждении, о чём говорится в статье 246 Гражданского кодекса РФ.

Если необходимо подарить долю в квартире, составьте договор дарения доли в квартире, согласуйте его условия и удостоверьте сделку нотариально. Здесь может понадобиться помощь профессиональных юристов.

Заключение такого договора предусматривает обязательное его нотариальное удостоверение и письменную форму.

В договоре должны быть согласованы все существенные условия. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. В договоре необходимо отразить точное описание той доли, которая передаётся в дар.

К существенным условиям договора дарения жилого помещения стороны могут отнести право дарителя на проживание в соответствующем жилом помещении, что должно быть отражено в договоре. Такое право может быть предоставлено на определённый срок или бессрочно.

Если требуется, получите согласие супруга. При дарении доли в квартире одним из супругов или несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет может потребоваться соответственно согласие другого супруга или законного представителя несовершеннолетнего.

Правила регистрации

В соответствии с Семейным кодексом РФ, если даритель приобретал передаваемую долю в период брака по возмездной сделке и при этом нет брачного договора, который устанавливает особый режим имущества супругов, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие супруга на сделку.

От супруга одаряемого такое согласие не требуется, так как сделка является безвозмездной, а имущество, полученное в дар, поступает в единоличную собственность одаряемого. Т.е. данное имущество не будет в дальнейшем считаться совместно нажитым имуществом и при расторжении брака разделу подлежать не будет.

Если дарителем является несовершеннолетний, необходимо учитывать, что дарение от имени несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет возможно с письменного согласия его законных представителей (родителей, усыновителей, попечителей), данного на основании разрешения (согласия) органа опеки и попечительства. Дарение недвижимости от имени малолетних (до 14 лет) и граждан, признанных недееспособными, их законными представителями не допускается. Заключение подобных сделок привёдет к отказу в их государственной регистрации.

Переход права собственности на недвижимое имущество подлежит государственной регистрации.

Государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Республики Крым осуществляют Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым (Госкомрегистр) и его территориальные органы.

После проведения государственной регистрации Вы получите выписку из Единого государственного реестра недвижимости.

Если у вас есть какие-либо вопросы к нашему юристу, вы можете их задать и получить квалифицированный ответ. Предварительная запись по телефону +7 978 213-26-55.