Крымская душа русского авангарда 2

О том, как гастролировавшая в Симферополе столичная богема убила перспективного поэта Баяна и вновь воскресила неудачника Сидорова

За всё заплатит Сидоров

Приезд в Симферополь Игоря Северянина и Фёдора Сологуба с Анастасией Чеботаревской не был данью уважения Вадиму Баяну. Это скорее походило на желание «пособирать изюм» — пожить за чужой счёт, вдоволь насладиться восхищениями добровольного спонсора, который «втайне думал, что он гений» и очень хотел, чтобы его гениальность признали «старшие братья» по перу. Баян был плохой психолог, раз считал, что, оплачивая счета, может снискать уважение таких небожителей, как Северянин. Всё обстояло с точностью до наоборот: чем охотнее опустошал карманы симферопольский купец-богач, тем искреннее презирали его чуждые злату небожители.

Маяковский относился к щедрому меценату и того хуже — существование поэта по имени Вадим Баян он не признавал. «Чего ты стесняешься? — горячо убеждал юный Маяковский Северянина. — Требуй заморозить бутылку, требуй коньяк, икру и прочее. Помни, что мы не разоряем Сидорова, а он нас: мы даём ему своими именами значительно больше, чем он нам своими купецкими деньгами...»

Так с легкой руки Маяковского воскрес Владимир Сидоров, которого, как мы помним, Баян давно пытался похоронить. Поскольку знал, что «Сидоров» синоним слову «бездарь». Знал это и Маяковский.

Начало личной трагикомедии

Высказывание Маяковского, воспроизведённое Игорем Северяниным в его заметках, относится к более поздней и более скандальной поездке поэтов с громкими именами в Крым. Эти их гастроли Вадим Баян считал своей личной трагикомедией.

В 1913 году поэты-футуристы собрались в грандиозное турне по Крыму и другим окраинам Российской империи. Предполагалось посетить Симферополь, Севастополь, Керчь, Одессу, Николаев, Харьков, Киев, Кишинев, Минск, Ростов-на-Дону, Саратов, Казань, Пензу, Тифлис, Баку. В числе гастролёров назывались имена Василия Каменского, Давида Бурлюка, Бориса Богомолова, Виктора Ховина, Ивана Игнатьева. За организацию мероприятия взялся сам Игорь Северянин, который, собственно, и предложил взять с собой Владимира Маяковского. «Он гений. Если он выступит на наших вечерах — это будет нечто грандиозное...» — писал Северянин из Санкт-Петербурга Вадиму Баяну в Симферополь. Почему Северянин столь смиренно обращался к презираемому им Баяну? Всё очень просто — Баяну снова предстояло за всё платить.

В конце декабря 1913 года Игорь Северянин и Владимир Маяковский приехали в Симферополь, в дом на Долгоруковской, где Северянин уже бывал. Правда на этот раз терпения родственников Баяна хватило ненадолго. Спустя 10 дней по горячему настоянию домочадцев и со снисходительного согласия двух гениев русской поэзии Баян выселил их из гостеприимного дома Сидоровых в шикарные номера самой лучшей в Симферополе трёхэтажной гостиницы «Европейская». И, чтобы совсем уж не обидно было, открыл на их имена счета в модных магазинах и арендовал к их услугам автомобиль. Одним словом, создал все условия: ну, мол, давайте, жгите...

Олимпиада в стране Баянии

Первоначальная концепция поэзоконцертов изо всех сил трещала по швам уже задолго до их начала. После того как стало понятно, что собрать всех из вышеупомянутого списка просто невозможно, решено было остановиться на концепции выездных выступлений эгофутуристического трио Северянин — Баян — Игнатьев. Но, как позже выяснилось, у Игнатьева были совсем другие планы — вместо поездки в Симферополь он наложил на себя руки. Хорошо, что ему заранее нашлась замена в лице инициативного Маяковского, который, в свою очередь, сделал всё возможное, чтобы увеличить количество участников действа. Так, в первые дни 1914 года он отправил телеграмму художнику и поэту, основателю футуризма Давиду Бурлюку с приглашением принять участие в том, что задумывалось как «футуристическое международное турне», а уже в первом же городе, Симферополе, стало «олимпиадой».

«Первая олимпиада российского футуризма» должна была стартовать 7 января 1914 года в здании Таврического дворянства на улице Пушкина. А пока поэты веселились как могли: почти ежевечерне пили шампанское в симферопольском «Бристоле», закусывая его жжёным миндалём с солью, обнимались с «милыми и приличными» кафешантанными певицами. Правда вложенные Баяном деньги поэты отработали — 7 января выступили в Симферополе, а 9 января — в Севастополе, в зале Общественного собрания. И, что несомненно обрадовало Баяна, он тоже получил свою минуту славы. «Холоднее всего был встречен лучший поэт Игорь Северянин. Более оживлённые аплодисменты выпали на долю Вадима Баяна», — писал местный журналист. Баян не сумел использовать во имя самоутверждения журналистские симпатии. Тогда, как его более опытные и менее скромные коллеги даже поношения облекли себе на пользу — они посчитали, что произвели триумф, революцию в поэзии.

Еще больший «смерч» гастроли петербургских футуристов вызвали в Керчи. «Петербургская газета» от 18 января 1914 года писала: «Получена телеграмма из Керчи, что гастроль петербургских футуристов закончилась грандиозным скандалом, так как публика страшно возмутилась невероятной чепухой, которою угощали её футуристы. Скандал особенно усилился, когда Маяковский назвал выдающихся критиков бараньими головами».

Благодарность от участников олимпиады

Дальнейшая творческая судьба у Вадима Баяна не сложилась. Хотя и была в его жизни нашумевшая космопоэма «Собачество». И этим, по мнению литературоведов, он обязан Владимиру Маяковскому и Игорю Северянину.

Какое-то время Вадим Баян еще пытался заявлять о себе как о поэте и писателе нового эгофутуризма. Эти попытки провалились. О них критики писали почти так же, как о давно забытом Баяном первом творческом опыте Владимира Сидорова: всё плохо, мелодраматично, неискренно и претенциозно. Собственно, он действительно опять стал тем, кем родился, Владимиром Сидоровым. Переехал в Москву, занимался организацией революционной самодеятельности и пролетарских праздников: выступал в клубах и дворцах культуры, писал юбилейные скетчи и репризы.

И тут последовал настоящий «контрольный выстрел в голову» со стороны Маяковского. Маяковский решил добить Баяна, вдоволь поиздевавшись над ним в пьесе «Клоп», которая была поставлена в театре Всеволода Мейерхольда в феврале 1929 года. В ней Вадим Баян выведен в роли Олега Баяна, поучающего глупого партийного рабочего Ивана Присыпкина хорошим манерам и пытающегося зарабатывать пятнадцать рублей и бутылку водки за проведение его «красной свадьбы». «...Писатель. Что писал — не знаю, а только знаю, что знаменитый! „Вечорка“ про него три раза писала...», — так комментирует своего героя пьесы Владимир Маяковский. Оскорблённый «злобным пасквилем» на своё известное литературное имя, Владимир Сидоров попытался было публично защитить свою честь через «Литературную газету», опубликовав 22 июля 1929 года «Открытое письмо В. В. Маяковскому», но Маяковский никак не отреагировал, видимо, решив, что реагировать уже не на кого.

Владимир Сидоров (Вадим Баян) умер 29 марта 1966 года и был похоронен на Ваганьковском кладбище рядом с любимой сестрой Марией Калмыковой.