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РегионыЕвпатория

В Евпатории раздались выстрелы и взрывы

Начались съёмки фильма о Евпаторийском десанте

 

На один день город превратился в огромную съёмочную площадку, на которой был реконструирован настоящий бой между советскими морпехами и немецкими оккупантами.

 

Реконструкторы в деле

Четвёртого февраля в Евпатории начались съёмки документальной картины, воспроизводящей события 75-летней давности. Фильм приурочен к юбилею высадки в Евпатории десанта 5 января 1942 года и очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Выстрелы, взрывы, дым и боевые кличи... Десятки переодетых в военную форму 40-х годов бойцов передвигаются от набережной Валентины Терешковой по центральным улицам города к парку Ленина, врываются в подъезды, ведут перестрелки с «немецкими оккупантами». Патроны, правда, холостые, но немцы, как и положено, гибнут под натиском советского десанта, который тоже, в свою очередь, несёт большие потери. Впрочем, все, как и в истории: десант, захватив полгорода в ожесточённом боестолкновении с превосходящим впятеро противником, практически выполнил свою миссию, но из-за шторма и бездарности командования не дождался поддержки и был брошен на произвол судьбы...

Кто главный герой

Главный герой в истории, которую собираются рассказать создатели картины, — Александр Галушкин, командовавший спецотрядом Черноморского флота в составе Евпаторийского десанта.

«Красной линией проходят история этого отряда, его маршрут по Евпатории, и судьба командира отряда, — говорит автор сценария Дмитрий Смирнов. — Первые съёмки идут в Евпатории, и мы буквально воспроизводим их маршрут продвижения по городу».

Как известно, Александр Галушкин был военным контрразведчиком, батальонным комиссаром, который после расправы над десантом с января по май 1942 года руководил созданной им же в городе подпольной комсомольско-молодёжной группой. Впоследствии она была раскрыта карательными службами оккупантов, а сам Галушкин погиб, обороняясь от немцев, 7 мая 1942 года.

Недавно рассекреченные ФСБ документы, которые попали в руки создателей фильма, помогут им воспроизвести неизвестные прежде эпизоды его жизни и работы в тылу, и ответить на многие вопросы, которые оставались у историков на протяжении 75 лет.

Город в «оккупации»

Специально по просьбе телеканала ИТВ руководство администрации города Евпатории помогло создать благоприятные условия для съёмки: два экипажа ДПС перекрывали улицы, полиция не пускала пешеходов, останавливались трамваи, дежурили бригады скорой и МЧС.

«Периодически зеваки всё равно попадали в кадр, но при монтаже мы их, конечно, уберём. Хотя с городскими пейзажами нам в каком-то смысле повезло: как ни парадоксально, но то, что многие здания ещё не отремонтированы, хотя уже попали в программу реконструкции, сыграло нам на руку: облик многих улиц сохранился практически в том виде, в каком застали его десантники, — рассказывает режиссёр Денис Симоненко. — А вот реконструкторов, участвовавших в съёмках, пришлось погонять, и по каждому эпизоду сделать несколько дублей».

В итоге штурм каждого здания приходилось осуществлять по нескольку раз: например, трижды «освобождали» дом Дувана (наиболее подходивший по внешнему виду под разрушенную гостиницу «Крым») и трижды «штурмовали» здание центральной библиотеки имени Макаренко на улице Революции (в годы оккупации в ней располагалась немецкая жандармерия), не говоря уже о стычках внутри помещений.

Впереди съёмочную группу ждут ещё съёмки высадки десанта с корабля на морской берег, но поскольку вид евпаторийской набережной существенно изменился, этот эпизод будет воспроизводиться в окрестностях Севастополя. А вот весной создатели фильма вернутся в Евпаторию, чтобы реконструировать сцену гибели Александра Галушкина, а также массовые расстрелы пленных и мирных жителей.

Выход фильма ожидается в начале мая 2017 года, ко дню Великой Победы.

Историческая справка

Евпаторийский десант — тактический морской десант Красной армии, высаженный 5 января 1942 г. в Евпатории с целью отвлечения вражеских сил от осаждённого Севастополя и с Керченского полуострова. Начавшийся на море затяжной шторм помешал оказать помощь десантникам и высадить в порту подкрепление (уже погружённое на корабли). Из семисот десантников осталось в живых около сорока.

Алексей ПРАВДИН
Фото А. Семенченко, А. Правдин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 416 от 10 февраля 2017 года

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Просмотров: 1077 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 08:05

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