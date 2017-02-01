Работа на перспективу

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Сад зимой

Как правильно делать обрезку спящих деревьев

Для деревьев зимняя обрезка проводится в период с января до марта. Подрезка именно в это время стимулирует рост плодовых культур наиболее интенсивно. При этом обязательно необходимо ориентироваться на показатели термометра. Оптимальная температура воздуха для качественной и эффективной подрезки должна быть не ниже 7 градусов.

Для чего это нужно

Подрезка веток плодовых деревьев и кустов в саду в зимнее время проводится для формирования полноценного и здорового растения, которое в тёплый период времени станет обильнее плодоносить. В отсутствии операций, регулирующих размер дерева, его рост будет увеличиваться, одновременно уменьшая свою плодоносность. В результате объёмы урожая резко падают, а его качество оставляет желать лучшего. Зимняя обрезка позволяет оптимально регулировать и соотносить между собой рост и плодоношение растений.

Подрезка плодовых деревьев в зимний период преследует следующие цели:

• Формирование кроны. Проводится для саженцев в первые 2-4 года и позволяет эффективно формировать правильную крону, повышая урожайность;

• Омоложение. Подобная подрезка применима только для взрослых деревьев. Старые ветки укорачивают, оставляя при этом нетронутыми молодые побеги. Омолаживающую подрезку нужно проводить один раз в 3-4 года;

• Восстановление и санитария. Удаляют больные, погибшие и сломанные ветки.

Чтобы улучшить результат, виды подрезки, проводимые зимой, можно комбинировать между собой.

Преимущества

Зимой деревья и кустарники находятся в состоянии покоя. Поэтому обрезка, проведённая с незначительными нарушениями (особенно это характерно для начинающих садоводов), не принесёт явного вреда и не погубит растения. Обрезка в зимнее время не вызовет у деревьев и кустарников такого сильного стресса, как весной или осенью.

Отсутствие на ветках листьев позволяет более качественно выделять ветки, которые нужно удалить. В результате крона будет хорошо просматриваться, что даст возможность хорошо её проредить и подготовить деревце к весеннему времени. Зимой намного проще определиться с типом подрезки, которая более необходима именно в данный период времени.

Кроме этого, зимняя подрезка имеет и другие преимущества:

• ветки намного легче спиливать;

• вероятность появления «задёров» на древесине минимальна;

• лестницу можно ставить с любой стороны кроны, не боясь повредить соседние растения;

• можно не спешить с обрезкой. Это связано с тем, что зимой растения пребывают в покое и тут есть предостаточно времени, чтобы успеть до весеннего сокодвижения.

Как видим, проведение зимней подрезки имеет ряд заметных преимуществ по сравнению с аналогичными операциями, осуществляемых весной или осенью.

При этом каждый вид обрезки имеет свою схему.

Для омолаживания растений она будет такова:

• каждые два года проводят укорачивание каркасных веток на 1-2 метра. Но насчет этого этапа многие специалисты неоднозначны в правильности и эффективности такого подхода. Поэтому часто этот этап пропускается;

• с южной стороны кроны половину основных веток следует сразу обрезать до длины 2,5-3 метра;

• появившиеся ростки нужно укоротить и проредить;

• через два года эти манипуляции проводят с северной стороны.

В результате такой подрезки плодоношение становится стабильным и ранним, а также повышается морозоустойчивость растений.

Для молодых саженцев рекомендуется срезать ветки, отходящие под углом меньше 45 градусов. Особенно это касается тех побегов, которые имеют между основной веткой и стволом трещины. В противном случае в будущем возможен слом таких побегов.

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Психолого-медико-педагогическая комиссия выявляет детей в возрасте от 0 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, проводит их комплексное обследование и предлагает рекомендации по индивидуальным программам сопровождения их развития, организации их обучения и воспитания.

Перечень документов для комиссии ЦПМПК:

• Паспорт (оригинал + копия)

• Свидетельство о рождении ребенка (оригинал + копия)

• Выписка из истории развития ребёнка или выписка из стационара + характеристика.

• Предыдущая выписка ТПМПК или ЦПМПК (при наличии).

• Справка СМЭ или Корешок об инвалидности или медицинское заключение об инвалидности при наличии (ксерокс)

• Амбулаторная карта.

• Направление образовательной организации, осуществляющей социальное обслуживание, медицинской организации, другой организации.

• Заключение психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации (при наличии).

• Распоряжение об опекунстве (копия).

• Решение суда о лишении родительский прав (копия).

• Доверенность законного представителя.

• Приказ о зачислении ребенка в реабилитационный центр (при наличии).

• Рабочие тетради 2-3 шт. (русский, математика) или рисунки.

Запись с 14-00 до 16.45 с понедельника по пятницу по тел. +7(978)204-08-36.