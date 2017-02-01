Патриот патриоту — рознь

История со строительством под Севастополем парка «Патриот» постепенно превращается в какой-то анекдот. История такова. Ещё в 2015 году тогдашний губернатор Севастополя Сергей Меняйло подписал постановление о выделении в аренду некоммерческой организации «Ночные волки» земельного участка размером 267 га в районе горы Гасфорта. Но поднялся скандал (оппоненты «Ночных волков» нашли множество нарушений в губернаторском постановлении, кроме этого, горожане возмутились тем, что «каким-то байкерам отдают севастопольскую землю неизвестно за какие заслуги»), и депутаты Законодательного собрания Севастополя предложили Правительству города прекратить договор аренды.

Правительство согласилось. Было решено рассмотреть проект парка в Заксобрании и даже провести по этому поводу общественные слушания. Байкеры же, во главе с небезызвестным Хирургом (Александром Залдостановым) продолжали генерировать информацию, мол, парк всё равно построим, Минобороны РФ готовит соответствующее финансирование. Однако по итогам общественных слушаний, на которых граждане в целом неодобрительно высказались о проекте, Министерство обороны отказалось от идеи строить парк у севастопольской горы Гасфорта и через свою пресс-службу сообщило: «Патриот» будет создан в Кронштадте.

Казалось бы, всё, конец истории. Но нет! Похоже, идея создания этого объекта в том, чтобы построить что-нибудь любыми средствами. Иначе как объяснить, что нынешний и. о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил: договор аренды 267 га земли в районе горы Гасфорта, заключённый с автономной некоммерческой организацией «Ночные волки», пересматриваться не будет. И загадочно аргументировал: «Если мы не будем давать поводы всей стране смотреть, что у нас тут происходит, вот тогда здесь и будет филиал парка «Патриот».