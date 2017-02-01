В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... на окраине Симферополя открыли «бассейн»

Виктория Ю. сообщает о ноу-хау, позволяющем обитателям симферопольских окраин поддерживать себя в хорошей физической форме: «Около автостанции «Западная» уже давно открыт плавательный бассейн. Хочешь пройти на остановку — проплыви брассом. Не хочешь плыть, можешь пробежать по грязевым ваннам, ой, дорогам! Бассейн открыт практически всегда!»