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Говорят, что... подделывают конфеты московских кондитеров

Не пожелавшая представиться дама предложила читателям «Крымского Телеграфа» поиграть в игру «Найди десять отличий»: «В Симферополе продают два вида конфет «Красный мак» — с надписью «165 лет» и без таковой. Определить, в чём разница, можно лишь когда попробуешь. Но те, что без надписи, лучше не пробовать вовсе. Подделка! Смотрите внимательно! Этикетки отличаются!»