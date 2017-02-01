В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... возле мегамаркета снимут фильм-катастрофу

Говорят, возле одного из столичных торговых центров на улице Киевской, по всей видимости, будут снимать крымский фильм-катастрофу. Что-то сродни апокалипсическому действу фильма про 2012 год. Причём снимать будут в реальных условиях, без какой-либо компьютерной графики. Только такое объяснение смогли придумать симферопольцы, наблюдавшие пугающий «геологический разлом» на автостоянке возле популярного торгового центра.