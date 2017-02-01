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Говорят, что... дорожники признались симферопольцам в любви

Говорят, среди многочисленных ям на столичных дорогах появилась одна, вызывающая у симферопольцев не только отрицательные эмоции. Речь идёт о выбоине в форме сердца на улице Трубаченко. В соцсетях эту прореху на асфальте прозвали «валентинкой от автодора». Некоторые горожане при этом мрачно шутят: хорошо, если эта яма не станет причиной какого-нибудь трагического ДТП, а то получится «любовь до гроба».