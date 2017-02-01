Шекспириада по-симферопольски

Студенческий театр азартно замахнулся на классику

На минувшей неделе в Симферополе состоялось примечательное культурное событие: студенческий театр Az-Art Крымского филиала Российского государственного университета правосудия представил публике свою новую постановку — «Ромео и Джульетта». В этом событии, кроме чисто эстетического, есть как минимум два главных момента: первый — знаменитую шекспировскую классику не ставили в столице полуострова уже лет тридцать, второй — движение студенческих театров живо, и это не может не радовать.

...Как всё начиналось

Студенческий театральный коллектив Крымского филиала Российского государственного университета правосудия был создан в декабре 2015 года. Тогда впервые было озвучено название рождающегося театра — Az-Art и появились первые девять человек, которые сыграли своё первое представление — «Сюрпризы Мельпомены». Как вспоминают участники коллектива: «Был сделан робкий шаг навстречу бурной творческой жизни, но это уже была заявка». С тех пор произошло много разного, но самое главное — театр состоялся! И премьера «Ромео и Джульетты» — убедительное тому подтверждение. Впрочем, мы немного забегаем вперёд.

Этому студенческому театру очень повезло с руководителем и режиссёром, которым стал Вадим Дзюрдзе, хорошо известный в творческой среде. В частности по работе с замечательным театром «Точка отсчёта», прежде работавшим в Симферополе.

Вадим Дзюрдзе:

«На самом деле с Az-Artом мы поставили уже три спектакля. Кроме „Ромео и Джульетты“, сделали „Зоя, Зола, Золушка“ и „Слепой художник в тёмной комнате“. В мае прошлого года летали в Санкт-Петербург на фестиваль „Театральная мастерская“. Выступали в молодёжной библиотеке, музее поэта Сельвинского, информационном супермаркете „Атриум“. Работают ребята много и с вдохновением, это чувствуется. Постоянно проходят занятия по актёрскому мастерству: сцендвижение, пластика, фехтование, речь, раскрепощение...»

Есть что показать и что вспомнить

Взяться за Шекспира — смелое решение даже для профессионального театра. И студенческая постановка столь «бронзовой» классики, конечно, вызывает уважение.

Конечно, заметен недостаток средств, и будь у театра банально больше денег — выглядело бы всё гораздо презентабельнее. Впрочем, понятно, что имеющийся арсенал труппа использовала максимально эффективно. Плюс — яркая искренность подачи. В итоге — настоящее культурное событие, которому, кажется, даже как-то тесновато в университетских стенах. Кстати, о стенах. Вернее — о залах, в которых шёл спектакль. Прекрасная, на наш взгляд, идея разделить действие: первую часть спектакля играли в колонном зале университета, в средневековом шекспировском антураже, вторую — в соседнем, актовом, где действие перенеслось в современность. И там, и там благодаря смешению стилей, костюмов и декораций — явный постмодерн. Вообще в этой постановке масса примечательных деталей и оригинальных находок, перечислять которые в обычной газетной статье вряд ли имеет смысл. Такое лучше увидеть своими глазами, прочувствовать. И ещё. Как говорится, безошибочный признак того, что что-то не является искусством, — это скука... Искусство должно быть средством воспитания, но цель его — удовольствие. Так вот удовольствие зрителям было доставлено первоклассное!

А что же артисты? С «Ромео и Джульеттой» — с огромной, кропотливой работой — коллектив справился на отлично. Им есть что показать и будет что вспомнить. И глядя на их игру, на отношение к сцене, становится ясно — теперь в их жизни будет своеобразная веха: до «Ромео и Джульетты» и после.