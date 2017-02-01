Жизнь под выбросами

К чему приводит соседство с асфальтовым заводом?

Жители переулка Элеваторного в Симферополе бьют тревогу: по их мнению, соседствующее с ними ООО ДСУ No 5 заносит всю прилегающую местность химической пылью. Она оседает на одежде, машинах и окнах, этими же вредными выбросами людям приходится дышать. Как реагируют на ситуацию в крымском минэкологии и чем чревато для людей такое соседство?

Один раз победили?

Проблема с опасными выбросами асфальтового завода, который находится в Симферополе, на улице Генерала Васильева, отнюдь не новая. Ещё при Украине жители Элеваторного обращались во всевозможные органы, не желая мириться с опасным соседом. И это действительно привело к некоторым позитивным переменам в работе завода.

Татьяна Михайлова, местная жительница:

«После наших обращений на заводе всё-таки поставили необходимые фильтры. Это было сразу заметно — выбросы уже так не ощущались. Однако сейчас ситуация снова ухудшилась, дышать здесь просто невозможно».

Люди признаются, что когда завод работает, на улицу просто невозможно выйти — на одежде пыль оседает толстым слоем. То же самое касается и автомобилей. Если машина недолгое время постоит на улице, её сразу же необходимо мыть — это лучшая иллюстрация того, что на предприятии совершенно не обеспокоены влиянием производства на окружающую среду и людей.

Нужно иметь в виду, что страдают от выбросов не только местные жители, но и те люди, которые работают в этом районе. Проводя целый день по соседству с опасным производством, они также в полной мере подвергаются риску. И они также надеются, что ситуацией обеспокоятся на уровне правительства и будут решать проблему.

Илья С., работает недалеко от завода:

«Мы надеялись, что предприятие куда-то переедет, но этого не произошло. Если ситуация не поменяется, мы будем обращаться в соответствующие инстанции!»

Однако уже сейчас очевидно, что предприятие сворачиваться не собирается — в Крыму снова строительный бум, материалы нужны, а значит у завода есть заказы.

«Пусть люди обращаются»

В Министерстве экологии и природных ресурсов Крыма сообщают, что раньше уже проводились проверки завода, однако никаких нарушений выявлено не было.

Ольга Славгородская, заместитель министра экологии и природных ресурсов Крыма:

«Несколько лет назад мы проводили там внеплановую проверку. Выбросы там есть, но они осуществляются в соответствии с разрешением, которое было выдано предприятию ещё при Украине. Этот документ, в соответствии с законодательством, является действующим. К тому же там не может не быть выбросов, потому что работает асфальтобетонная установка».

Чиновница уточнила, что фильтров на предприятии нет, но работает другая очищающая система. Так, по её словам, подавление пыли на заводе происходит с помощью влаги.

При этом заместитель министра подчёркивает, что до настоящего времени никаких обращений от людей с жалобами на выбросы в ведомство не поступало.

Ольга Славгородская:

«В соответствии с 6-ФКЗ, мы не можем проводить плановые проверки до 2018 года. А для проведения внеплановых должны быть основания. Если поступит заявление от людей, то у нас при согласовании с прокуратурой будет основание выйти на такую проверку. Возможно, что там действительно что-то не так».

В профильном ведомстве отмечают, что без проведения контрольно-надзорного мероприятия невозможно делать никаких выводов.

Последствия опасного соседства

Несложно догадаться, что соседство с промышленным предприятием не может принести человеку ничего, кроме вреда. Вся та промышленная пыль, которая так хорошо видна на иллюстрациях, оседает, к сожалению, не только на одежде и стенах домов, но и попадает в организм. Так чем же чревато вдыхание этих вредных веществ изо дня в день?

Ирина Ульченко, главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава Крыма, ассистент кафедры терапии медицинской академии КФУ:

«С точки зрения пульмонолога я могу сказать одно: любые промышленные загрязнения способствуют развитию хронической обструктивной болезни лёгких. Это один из факторов, который может послужить причиной развития такой хронической болезни. Нужно понимать, что не только курение этому способствует, но и промышленные загрязнения!»

Также специалист отмечает, что ежедневное вдыхание опасных выбросов может стать причиной проявления бронхиальной астмы, если к этому есть генетическая предрасположенность. То есть организм мог справляться с этим, и астма, по сути, никак не проявлялась, однако такой раздражитель запускает скрытые механизмы и приводит к серьёзным последствиям.

В любом случае при первых симптомах лёгочных заболеваний есть смысл незамедлительно обратиться к специалисту для обследования.

Очевидно, что ситуация может поменяться в том случае, если местные жители проявят инициативу и не будут мириться с таким положением дел.

Виктор Тарасенко, президент Крымской академии наук, председатель крымской республиканской организации «Экология и мир»:

«Конечно, промышленное предприятие не должно находиться вблизи жилых домов. Но по этому поводу надо обращаться конкретно к тем службам, которые обязаны за этим следить. К сожалению, сегодня очень много идёт нарушений в связи с громадьём наших планов».

Год с фильтрами

На самом предприятии уверяют, что оседающая пыль никак не может идти с территории завода.

Сергей Кухтеев, заместитель директора ДСУ № 5:

«В прошлом году, в середине февраля, мы закончили установку фильтрации. То есть у нас из труб может идти только пар за счёт тепла, которое вырабатывается. По всей высоте трубы стоит специальная оросительная система, которая распыляет влагу. За счёт этой воды пыль оседает и выходит уже в приёмную яму».

Замруководителя объяснил, что такие меры были приняты в связи с общей модернизацией производства.

Сергей Кухтеев:

«В прошлом году, кажется, весной, у нас была проверка Роспотребнадзора, который также проверял наличие выбросов. А по поводу пыли я могу сказать, что рядом с нами находится база, на которую привозят щебень, песок, цемент, и всё это хранится под открытым небом. Кроме того, в этом районе делались дороги — на улице Генерала Васильева, Жигалиной и Дренажном переулке, так что эта пыль шла ещё и оттуда».

Собеседник подчеркнул, что в связи с неподходящими погодными условиями завод с нового года временно не работает.