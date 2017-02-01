Деньги в облаке

Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» протестировал портал медицинских услуг

О том, как крымский Минздрав пытается внедрить систему электронного документооборота, мы рассказывали неоднократно. После заявления глава ведомства Александра Голенко о её запуске мы решили выяснить, как работает единая информационная система медицинской документации и сколько денег было потрачено на эту затею.

Опять не закончили?

Обещания о чудесах современной техники, когда к врачу можно записаться не выходя из дома, а результаты анализа проверить в своей электронной медкарточке, чиновники минздрава стали раздавать ещё в 2014 году. Примерно с периодичностью раз в три месяца сроки окончательной реализации всех амбициозных планов сдвигались, и на конец минувшего года профильный министр ответил на запрос газеты «Крымский ТелеграфЪ» об окончательных сроках обтекаемо — на стадии исполнения (более подробно в материале «Как захочешь, так и было», № 407 от 2 декабря 2016 года).

И вдруг, спустя полтора месяца министерство докладывает о благополучном завершении Программы информатизации медицинских учреждений. «Программа информатизации завершена. Она состоит из нескольких блоков. Мы привезли, установили и используем 4250 автоматических рабочих мест. Обучено столько же специалистов соответственно. Создана единая информационная медицинская система «Промед», — цитирует министра одно из правительственных информационных агентств.

При этом министр не уточнил, насколько внедрённая система поможет снизить оборот бумаг в местных медучреждениях и, в частности, поликлиниках. «Программа информатизации не значит, что с этих пор мы попали в особое информационное пространство, где мы витаем в каком-то облаке информационном. Она имеет под собой конкретные пункты и они сделаны», — резюмировал Голенко.

На этой неделе на официальном сайте Минздрава появилось сообщение о том, что пилотное внедрение системы проводится пока что на базе трёх симферопольских поликлиник. «На данный момент в этих поликлиниках работает в полном объёме электронная регистратура, электронная медицинская карта пациента, доступна запись на приём к врачу через сайт», — уточняют в Минздраве. Ещё в семидесяти пяти учреждениях продолжают наполнять информационную базу данных и сроки завершения этого процесса не уточняются.

Пилотные — не долетели

Не делая прогнозов относительно сроков окончательного завершения уже официально законченной информатизации, мы решили протестировать те опции, которые в пилотном варианте внедрены в трёх столичных поликлиниках.

Зарегистрироваться на самом сайте crimea.k-vrachu.ru оказалось не сложно, однако дальше начались какие-то феерические проблемы. Например, чтобы записаться на приём к врачу, вначале надо разглядеть незаметную галочку в правой части экрана, не сняв которую, ты попросту не получишь никакой возможности выбрать специалиста, к которому тебе хотелось бы записаться.

Далее, выбрав специализацию врача, и найдя нужную фамилию, вы пытаетесь выбрать удобную дату и время, но вместо этого на сайте вспыхивает информационное сообщение «Поликлиника не опубликовала расписание. Вы можете оформить обращение в поликлинику через форму обратной связи». При этом абсолютно не ясно, каким образом пациент должен понять, на какое время и в какой день он может записаться к своему врачу.

Кстати, помните, сайт Минздрава нас уверял — электронная регистратура работает в полном объёме. Эта ситуация оказалась характерна для всех двадцати пяти врачей общей практики, представленных на сайте. А ведь именно к этим врачам люди чаще всего и ходят — за назначениями на анализ, за открытием-закрытием больничных листов, рецептами и так далее. Все они оказались вне электронной системы, или «вне информационного облака».

К узким специалистам в ряде поликлиник, заявленных, как пилотные, записаться действительно можно. Правда не ко всем врачам, но можно. Но только, если их запись на четырнадцать дней вперёд ещё не расписана. В этом случае система даже уточнит у вас, как удобней напомнить о записи к врачу — смс-сообщением или на электронную почту. И попросит указать, за какое время до приёма стоит о нём напомнить.

Впрочем, никто не гарантирует, что пометка напротив фамилии одного из городских окулистов — «в порядке живой очереди» не станет в будущем явлением повсеместным. Собственно, этот порядок и до того существовал сотни лет. Стоило ли ради такого результата вгонять миллионы рублей в программное обеспечение, закупку оборудования и обучение медперсонала?

Собственно, на этом все услуги сайта и заканчиваются. Формально в разделе ещё представлен «Поиск участка прикрепления», но это услуга единоразовая, а также некая «Медицинская карта», однако последняя требует авторизации на портале Госуслуг. После введения пароля появляется сообщение «Внутренняя ошибка. В настоящее время выполнение данной операции невозможно». На фоне остальных «багов», отсутствие доступа к электронной документации, выглядит, в общем-то закономерно и не удивительно.

Цена вопроса

А теперь ключевой вопрос — сколько денег потрачено на «услуги в полном объёме», которые даже в пилотном варианте, всего в трёх поликлиниках, спустя почти месяц после официального старта, работают через одну да ещё и с весьма ограниченным кругом врачей.

Согласно заявлению министра Александра Голенко, чудо информационных технологий обошлось бюджету почти в четыреста миллионов рублей.

Какие подрядные организации осваивали эти миллионы, в Минздраве не сообщают. Ещё в декабре прошлого года «Крымский ТелеграфЪ» направлял запрос на имя министра с просьбой указать названия фирм, выполняющих обучение медперсонала, а также сообщить, какое программное обеспечение легло в основу работы единой информационной системы медицинских данных. Кроме того, повторно мы просили главу ведомства сообщить, кто из должностных лиц персонально отвечает за реализацию этой очень не дешёвой программы. Однако ответа по сей день мы так и не дождались.