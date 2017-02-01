Без доступа к правосудию

Глава Верховного суда Крыма обвинил Минюст РК в саботаже и непрофессионализме

Председатель Верховного суда Крыма Игорь Радионов обратился в Следственный комитет по поводу того, что республиканский Минюст полностью провалил подготовку к внедрению института мировых судей на полуострове. В настоящее время их участки находятся в малоподходящих для этого помещениях. Как изменить сложившуюся ситуацию и для чего нужны поправки в закон? Ответы на эти вопросы искал еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

Лёд на полу и выбитые стёкла

С января 2017 года в Крыму начал функционировать институт мировых судей. Однако, как выяснилось, это произошло лишь формально, а в реальности большинство из существующих 79 участков пока не приспособлены для полноценной работы. Таким образом, вопрос с материально-техническим обеспечением мировых судей вызывает большое беспокойство. В частности, эта тема уже несколько раз поднималась на селекторных совещаниях в Совете министров Крыма. И неспроста. Так, большинство помещений нуждается в косметическом или капитальном ремонте. Очень наглядно это можно наблюдать в Керчи, например, где шесть мировых судей работают просто в ужасающих условиях в здании таможни.

Представители парламентского комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления рассказали, что когда были в Керчи, то специально заехали посмотреть, как размещены мировые судьи. Выяснилось, что правосудие творится без отопления, в помещениях с разбитыми окнами, а на помытом полу от мороза образуется лёд.

Нужно понимать, что такая ситуация не только в Керчи, но и по всему Крыму. Причём во многих регионах помещений в государственной или муниципальной собственности под эти цели вообще найти не удалось, так что эти помещения попросту приходится снимать. Так получилось и в Судаке, однако крымский Минюст пообещал, что здесь появится модульный участок мировых судей.

Евгения Ростовцева, первый заместитель министра юстиции Крыма:

«Модульного суда нет ни одного ни в одном регионе, это наша инициатива! В Судаке вместе с администрацией города определена площадка на улице Яблоневой, 10, где мы собираемся строить новое помещение для мирового суда. В настоящее время предпринимателями бесплатно разработан проект о модульном объекте на два судебных участка. Поставщик нам обещает, что модульный суд можно будет собрать в течение трёх месяцев, то есть дело за участком, финансированием и сбором объекта».

В Симферопольском районе для мировых судей было выделено помещение на ул. Рубцова, 85, которое вообще находится под следствием и арестом! Выяснилось, что оно было незаконно зарегистрировано за Обществом охотников и рыболовов, и Следственный комитет занимается этим делом. Таким образом, в Симферополе мировым судьям также пришлось взять помещение в аренду для своей работы.

А вот в Алуште, несмотря на продолжающиеся судебные тяжбы, мировой суд разместился в здании, построенном «ПриватБанком». Помещения были переданы Минюсту Фондом вкладчиков на условиях ответственного хранения.

А в Раздольном помещения, переданные Минюсту, ранее принадлежали ДОСААФ, и в этой организации решили, что имеют на них больше прав, чем мировые судьи.

Остаётся и другой болезненный вопрос: выделенные помещения далеко не всегда соответствуют положениям о доступной среде для маломобильных групп населения. В той же Керчи, в Белогорске мировой суд находится в многоэтажных зданиях, куда люди на инвалидных колясках просто не поднимутся. И эта проблема сама собой не разрешится.

«Чем занимался Минюст?»

Интересно, что в Советском районе мировые судьи ещё не назначены, но при этом там не только уже выделено помещение, но даже проведён капитальный ремонт объекта. К слову, это вызвало резкую критику главы крымского Верховного суда Игоря Радионова, который считает это нерациональным использованием бюджетных средств. Для полноты картины просто приведём его высказывания по этому поводу.

Игорь Радионов, председатель Верховного суда Крыма:

«Почему не делались участки там, где в этом была первая необходимость? В приоритете — Керчь, Судак, Феодосия и Симферополь! А зачем вкладывались деньги в Советское?»

Глава Верховного суда Крыма и в целом очень негативно отзывается о проделанной Министерством юстиции Крыма работе в отношении организации работы мировых судей на полуострове.

«Закон о мировых судьях был принят в сентябре 2014 года. Ещё тогда я поднял вопрос о том, что будут собираться мировые судьи. Но Министерство юстиции Крыма давало гарантию, что в соответствующий срок они вложатся, что к 2016 году всё будет сделано! — возмутился главный судья после того, как стало ясно, что этого периода времени профильному ведомству не хватило, чтобы справиться со всеми задачами. — Например, помещения в Раздольном были переданы в апреле 2016 года. А где мы были два года? Что мы делали? Ничего! Более того, передаются помещения, занимаемые ДОСААФ. Ну замечательно! Какие меры приняты по поводу выселения этого ДОСААФ? Претензионная работа? И всё? А ведь это доступ к правосудию!»

Глава Верховного суда также отметил, что вопрос о выделении помещений в Судаке ставился с 2014 года, но за три года ничего сделать так и не удалось — вопрос о выделении земельного участка под строительство решается только сейчас. В связи со всем этим Игорь Радионов 10 января обратился в Следственный комитет РК с просьбой о возбуждении уголовного дела.

«Вся работа Министерства юстиции заключается в том, что оно саботировало работу мировой юстиции в Республике Крым, — отметил Игорь Радионов. — Два года ничего не делалось — вообще!»

Впрочем, помещения — это далеко не единственная проблема мировых судов на полуострове. Как стало известно, на многих участках не работает интернет, нет лицензионных программ, отсутствуют исполнительные листы, не подключена стационарная связь.

На эти обвинения члены парламентского комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления ответили, что, дескать, они не провалили, а всего лишь «серьёзно недоработали» в вопросах, связанных с подготовкой мировой юстиции.

Игорь Радионов предлагает своё разрешение сложившейся ситуации — внести изменения в закон о мировой юстиции о возможности заключения договора Минюстом Крыма с управлением судебного департамента при Верховном суде РФ о передаче им организационных обязанностей. В настоящее время детальный мониторинг ситуации с крымскими мировыми судьями должен быть проведён вице-премьером Игорем Михайличенко, после чего будет уже принято решение по этому вопросу.