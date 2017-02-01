За что взяли Казурина?

Громкие задержания «высоких» чиновников продолжаются

На этой неделе криминальной новостью No 1 стало задержание экс-вице-премьера крымского правительства Олега Казурина. В недавнем прошлом влиятельный крымский чиновник теперь находится под следствием как взяточник.

За Крэч...

В минувшую среду Следственный комитет России заявил, что бывший заместитель председателя Совета министров Республики Крым Олег Казурин задержан по делу о получении взятки в размере 27 млн руб. и в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки через посредника в особо крупном размере). В частности, как установил СКР, в период с августа по декабрь 2016 года подозреваемый получил через посредника часть от оговорённой ранее суммы в 27 миллионов рублей за содействие одной из строительных фирм в качестве единого поставщика при заключении контракта на строительство жилья на полуострове.

По словам надёжного источника «Крымского Телеграфа», взятка и, соответственно, задержание связаны с домами для переселенцев — как в Керчи, так и в Феодосии, и с фирмой «Крэч-15» Романа Лукичева. Об этом скандальном строительстве мы рассказывали в № 415 за этот год, в статье «Крэчи — не крэчи», где сообщалось о загадочном освоении 282 бюджетных миллионов рублей.

Казурин был уволен с поста вице-премьера 29 декабря прошлого года. Как тогда объяснял глава республики Сергей Аксёнов, такое решение было принято из-за систематического невыполнения им поручений и государственных задач «с точки зрения сроков, качества и всего остального».

Дело Писарева

Делом Казурина Следкому только предстоит заниматься, а вот другое расследование ведётся уже на протяжении определённого времени. Речь идёт об экс главе администрации Керчи Сергее Писареве, который также обвиняется в получении крупной взятки (3,2 миллиона рублей). Напомним, что чиновник предположительно вымогал у предпринимателя деньги за помощь в заключении администрацией города договоров аренды и купли-продажи земельных участков.

Михаил Назаров, генерал-лейтенант юстиции, руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по РК:

«Дело сейчас в производстве. В ходе следствия проверяется версия о возможных других преступных эпизодах. На сегодняшний день дело находится в стадии завершения. В ближайшее время, когда мы окончательно точку поставим, будет информационный повод и мы доложим по этому поводу».

Интересно, что, по информации Следкома, за прошлый год количество фактов получения взяток уменьшилось. При этом генерал-лейтенант подчеркнул, что особенное внимание уделяется крупным руководителям, у которых есть больше возможностей для получения взяток. К слову, средняя сумма взятки по Крыму в прошлом году составила 127 тысяч рублей. При этом минимальная взятка достигла всего одной тысячи рублей, а максимальная — около 20 миллионов рублей. Эти данные касаются только тех дел, которые уже расследованы и направлены в суд.